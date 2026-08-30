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[GALLERY] MC Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn giờ ra sao?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] MC Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn giờ ra sao?

Sau 4 năm ly hôn doanh nhân người Mỹ Jack Cole, MC Hoàng Oanh dần cân bằng cuộc sống, tập trung cho con trai, sự nghiệp và hiện đã có bạn trai mới.

Ngọc Mai
Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole vào cuối năm 2019. Từng có khoảng thời gian xây dựng tổ ấm và đón con trai đầu lòng, cuộc hôn nhân của nữ MC thời điểm đó nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole vào cuối năm 2019. Từng có khoảng thời gian xây dựng tổ ấm và đón con trai đầu lòng, cuộc hôn nhân của nữ MC thời điểm đó nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Đến tháng 4/2022, Hoàng Oanh và Jack Cole xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau chia tay, cả hai lựa chọn cách ứng xử văn minh, hạn chế những chia sẻ tiêu cực và cùng hướng đến việc chăm sóc con trai. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Đến tháng 4/2022, Hoàng Oanh và Jack Cole xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau chia tay, cả hai lựa chọn cách ứng xử văn minh, hạn chế những chia sẻ tiêu cực và cùng hướng đến việc chăm sóc con trai. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Sau khi hôn nhân kết thúc, Hoàng Oanh gần như dành phần lớn thời gian cho bé Max. Nữ MC vừa chăm sóc con, vừa làm việc để duy trì cuộc sống ổn định, từng bước thích nghi với vai trò người mẹ đơn thân và trụ cột kinh tế. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Sau khi hôn nhân kết thúc, Hoàng Oanh gần như dành phần lớn thời gian cho bé Max. Nữ MC vừa chăm sóc con, vừa làm việc để duy trì cuộc sống ổn định, từng bước thích nghi với vai trò người mẹ đơn thân và trụ cột kinh tế. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Khi Max ngày càng trưởng thành, Hoàng Oanh có thêm thời gian dành cho chính mình. Cô quay lại phòng tập, gặp gỡ bạn bè, chăm chút ngoại hình và quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Khi Max ngày càng trưởng thành, Hoàng Oanh có thêm thời gian dành cho chính mình. Cô quay lại phòng tập, gặp gỡ bạn bè, chăm chút ngoại hình và quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Sau khoảng thời gian tập trung cho con trai và công việc, Hoàng Oanh hiện đã có bạn trai mới. Chuyện tình cảm của nữ MC được cho là đang tiến triển theo hướng tích cực, trong khi cô vẫn giữ sự kín đáo và thận trọng khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Sau khoảng thời gian tập trung cho con trai và công việc, Hoàng Oanh hiện đã có bạn trai mới. Chuyện tình cảm của nữ MC được cho là đang tiến triển theo hướng tích cực, trong khi cô vẫn giữ sự kín đáo và thận trọng khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Bước sang tuổi 36, Hoàng Oanh vẫn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang thanh lịch. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Bước sang tuổi 36, Hoàng Oanh vẫn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang thanh lịch. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cô thường nhận được nhiều lời khen nhờ hình ảnh chỉn chu, tươi tắn. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cô thường nhận được nhiều lời khen nhờ hình ảnh chỉn chu, tươi tắn. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Bên cạnh vai trò MC song ngữ, Hoàng Oanh vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và phát triển công việc. Trước đó, cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như Vietnam Idol Kids, The Voice Kids Vietnam, The Remix và bản tin 60 Giây trên HTV7. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Bên cạnh vai trò MC song ngữ, Hoàng Oanh vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và phát triển công việc. Trước đó, cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như Vietnam Idol Kids, The Voice Kids Vietnam, The Remix và bản tin 60 Giây trên HTV7. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Hoàng Oanh, tên thật Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2012. Cô cũng tham gia diễn xuất trong các phim như Hồn đá, Cha rơi, Bộ ba rắc rối và Ba vợ cưới vợ ba. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Hoàng Oanh, tên thật Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2012. Cô cũng tham gia diễn xuất trong các phim như Hồn đá, Cha rơi, Bộ ba rắc rối và Ba vợ cưới vợ ba. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Sau 4 năm kể từ cuộc hôn nhân tan vỡ, Hoàng Oanh dường như đã tìm được nhịp sống phù hợp, vừa làm việc, chăm sóc con trai, vừa dành thời gian cho bản thân và tình yêu mới. Hành trình của nữ MC cho thấy cô đang chủ động xây dựng một cuộc sống riêng ổn định, tích cực và nhiều màu sắc hơn. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Sau 4 năm kể từ cuộc hôn nhân tan vỡ, Hoàng Oanh dường như đã tìm được nhịp sống phù hợp, vừa làm việc, chăm sóc con trai, vừa dành thời gian cho bản thân và tình yêu mới. Hành trình của nữ MC cho thấy cô đang chủ động xây dựng một cuộc sống riêng ổn định, tích cực và nhiều màu sắc hơn. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
MC Hoàng Oanh xinh đẹp, gợi cảm trong váy đỏ. Clip: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Ngọc Mai
#MC Hoàng Oanh #MC Hoàng Oanh sau ly hôn #Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn #MC Hoàng Oanh có bạn trai mới #Hoàng Oanh và chồng cũ Jack Cole #Hoàng Oanh cuộc sống hiện tại

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