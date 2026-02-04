Hà Nội

Sao Việt tề tựu dự tiệc sinh nhật con gái Nhật Kim Anh

Giải trí

Sao Việt tề tựu dự tiệc sinh nhật con gái Nhật Kim Anh

Buổi tiệc sinh nhật của con gái Nhật Kim Anh diễn ra trong không khí rộn ràng, quy tụ nhiều nghệ sĩ, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Vợ chồng diễn viên Bình Minh – doanh nhân Anh Thơ sánh đôi dự tiệc sinh nhật bé Julia- con gái Nhật Kim Anh. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Vợ chồng ca sĩ Khánh Đơn – người mẫu Huỳnh Như đưa hai con đến chúc mừng con gái Nhật Kim Anh tròn 1 tuổi. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nhật Kim Anh cho biết bữa tiệc không chỉ mừng bé Julia tròn 1 tuổi mà còn là dịp mẹ con cô gặp lại những người thân yêu luôn đồng hành suốt thời gian qua. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nữ ca sĩ xúc động khi nhìn xuống khán phòng đông đủ khách mời, ai cũng dành cho bé Julia những lời chúc dễ thương. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nhật Kim Anh bày tỏ sự biết ơn khi nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ bạn bè, đồng nghiệp trong hành trình làm mẹ. "Tình cảm của mọi người chính là món quà lớn nhất mà Nhật Kim Anh nhận được trên hành trình làm mẹ", nữ ca sĩ trải lòng. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Ca sĩ Lâm Khánh Chi và ca sĩ Đoan Trường cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con gái Nhật Kim Anh. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Diễn viên Vân Trang đưa các con đến chung vui trong tiệc sinh nhật bé Julia. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Các bà mẹ bỉm sữa của Vbiz như Kha Ly, Thanh Trúc, Vũ Ngọc Ánh hội ngộ trong buổi tiệc. Ảnh: FB Kha Ly.
Kha Ly (thứ hai bên phải) chia sẻ khoảnh khắc hội mẹ bỉm sữa gặp gỡ trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái Nhật Kim Anh. Ảnh: FB Kha Ly.
