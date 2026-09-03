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[GALLERY] Honda CR-V TrailSport HRC lộ diện - SUV địa hình có thể sớm mở bán

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda CR-V TrailSport HRC lộ diện - SUV địa hình có thể sớm mở bán

Honda CR-V TrailSport HRC Concept đã được giới thiệu tại Bangkok Auto Salon 2026 được kỳ vọng sẽ là tiền đề cho một phiên bản thương mại ra mắt cuối năm nay.

Tâm Võ
Tại Bangkok Auto Salon 2026, Honda Thái Lan chính thức giới thiệu thương hiệu HRC (Honda Racing Corporation) dành cho các mẫu ôtô được trang bị gói nâng cấp đặc biệt từ nhà máy. Theo định hướng được công bố, dòng sản phẩm này sẽ được chia thành hai phong cách gồm Sport Line và Trail Line.
Tại Bangkok Auto Salon 2026, Honda Thái Lan chính thức giới thiệu thương hiệu HRC (Honda Racing Corporation) dành cho các mẫu ôtô được trang bị gói nâng cấp đặc biệt từ nhà máy. Theo định hướng được công bố, dòng sản phẩm này sẽ được chia thành hai phong cách gồm Sport Line và Trail Line.
Trong đó, Honda CR-V thế hệ mới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu HRC đầu tiên được thương mại hóa tại Thái Lan, dự kiến vào cuối năm 2026. Xe hướng đến phong cách TrailSport, tập trung vào diện mạo khỏe khoắn và khả năng phục vụ những chuyến đi mang tính khám phá.
Trong đó, Honda CR-V thế hệ mới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu HRC đầu tiên được thương mại hóa tại Thái Lan, dự kiến vào cuối năm 2026. Xe hướng đến phong cách TrailSport, tập trung vào diện mạo khỏe khoắn và khả năng phục vụ những chuyến đi mang tính khám phá.
So với CR-V thông thường, bản TrailSport HRC Concept tạo khác biệt bằng hàng loạt chi tiết trang trí ngoại thất. Xe được bổ sung decal màu cam chạy quanh thân, kết hợp decal TRAILSPORT màu đen mờ trên nắp ca-pô.
So với CR-V thông thường, bản TrailSport HRC Concept tạo khác biệt bằng hàng loạt chi tiết trang trí ngoại thất. Xe được bổ sung decal màu cam chạy quanh thân, kết hợp decal TRAILSPORT màu đen mờ trên nắp ca-pô.
Khu vực đầu xe có thêm hai đèn LED bố trí tại lưới tản nhiệt, trong khi bộ logo màu đen tiếp tục nhấn mạnh phong cách riêng của phiên bản concept. Đáng chú ý, CR-V TrailSport HRC Concept sử dụng lốp All-Terrain kích thước 18 inch, đi cùng thanh ray và thanh ngang trên nóc phục vụ việc chở thêm hành lý.
Khu vực đầu xe có thêm hai đèn LED bố trí tại lưới tản nhiệt, trong khi bộ logo màu đen tiếp tục nhấn mạnh phong cách riêng của phiên bản concept. Đáng chú ý, CR-V TrailSport HRC Concept sử dụng lốp All-Terrain kích thước 18 inch, đi cùng thanh ray và thanh ngang trên nóc phục vụ việc chở thêm hành lý.
Phần dưới thân xe Honda CR-V TrailSport HRC Concept cũng được bổ sung các chi tiết trang trí tại cản trước, cản sau và hai bên cửa. Phía sau xuất hiện logo TRAILSPORT, HRC cùng cánh gió thể thao trên cửa cốp.
Phần dưới thân xe Honda CR-V TrailSport HRC Concept cũng được bổ sung các chi tiết trang trí tại cản trước, cản sau và hai bên cửa. Phía sau xuất hiện logo TRAILSPORT, HRC cùng cánh gió thể thao trên cửa cốp.
Phong cách màu cam tiếp tục được đưa vào bên trong khoang lái. Ghế da sử dụng đường chỉ khâu màu cam, kết hợp dây đai an toàn và hệ thống đèn viền nội thất cùng tông màu. Logo TRAILSPORT cũng được bố trí trên khu vực bảng điều khiển trung tâm.
Phong cách màu cam tiếp tục được đưa vào bên trong khoang lái. Ghế da sử dụng đường chỉ khâu màu cam, kết hợp dây đai an toàn và hệ thống đèn viền nội thất cùng tông màu. Logo TRAILSPORT cũng được bố trí trên khu vực bảng điều khiển trung tâm.
Theo thông tin được công bố, trong giai đoạn đầu, các mẫu ôtô mang thương hiệu HRC sẽ chủ yếu tập trung vào những thay đổi về ngoại thất và nội thất. Trong tương lai, định hướng HRC có thể được mở rộng sang các bộ phận nâng cấp liên quan đến hiệu năng vận hành, thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố thiết kế.
Theo thông tin được công bố, trong giai đoạn đầu, các mẫu ôtô mang thương hiệu HRC sẽ chủ yếu tập trung vào những thay đổi về ngoại thất và nội thất. Trong tương lai, định hướng HRC có thể được mở rộng sang các bộ phận nâng cấp liên quan đến hiệu năng vận hành, thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố thiết kế.
Điều này cũng đồng nghĩa CR-V TrailSport HRC Concept hiện tại chưa phải một phiên bản hiệu năng cao theo nghĩa truyền thống. Những thay đổi được giới thiệu trên mẫu xe trưng bày chủ yếu phục vụ phong cách và hình ảnh.
Điều này cũng đồng nghĩa CR-V TrailSport HRC Concept hiện tại chưa phải một phiên bản hiệu năng cao theo nghĩa truyền thống. Những thay đổi được giới thiệu trên mẫu xe trưng bày chủ yếu phục vụ phong cách và hình ảnh.
Hiện chưa rõ phiên bản thương mại của Honda CR-V TrailSport HRC sẽ giữ lại bao nhiêu trang bị từ mẫu concept. Tuy nhiên, với kế hoạch được kỳ vọng triển khai vào cuối năm 2026, khoảng cách giữa bản trưng bày và mẫu xe dành cho khách hàng có thể sớm được làm rõ.
Hiện chưa rõ phiên bản thương mại của Honda CR-V TrailSport HRC sẽ giữ lại bao nhiêu trang bị từ mẫu concept. Tuy nhiên, với kế hoạch được kỳ vọng triển khai vào cuối năm 2026, khoảng cách giữa bản trưng bày và mẫu xe dành cho khách hàng có thể sớm được làm rõ.
Video: Xem chi tiết Honda CR-V TrailSport HRC Concept mới.
Tâm Võ
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