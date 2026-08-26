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[GALLERY] Lamborghini Temerario Tricolore - siêu xe độc bản mạnh 907 mã lực

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lamborghini Temerario Tricolore - siêu xe độc bản mạnh 907 mã lực

Sau 15 năm vắng bóng, danh xưng Tricolore chính thức quay trở lại dải sản phẩm của Automobili Lamborghini với mẫu Temerario độc bản mạnh tới 907 mã lực.

Tâm Võ
Tại sự kiện Tuần lễ Xe hơi Monterey (Monterey Car Week 2026), thương hiệu siêu xe Ý đã lặng lẽ giới thiệu phiên bản "siêu bò" độc bản Temerario Tricolore. Đây là mẫu xe đầu tiên mang tên gọi này kể từ thời điểm chiếc Gallardo LP 550-2 Tricolore ra mắt vào năm 2011.
Tại sự kiện Tuần lễ Xe hơi Monterey (Monterey Car Week 2026), thương hiệu siêu xe Ý đã lặng lẽ giới thiệu phiên bản "siêu bò" độc bản Temerario Tricolore. Đây là mẫu xe đầu tiên mang tên gọi này kể từ thời điểm chiếc Gallardo LP 550-2 Tricolore ra mắt vào năm 2011.
Được phát triển bởi sự hợp tác giữa Trung tâm Thiết kế Lamborghini (Centro Stile) và bộ phận cá nhân hóa Ad Personam, phiên bản One-off Temerario Tricolore sở hữu phối màu ngoại thất vô cùng đặc biệt. Nửa dưới thân xe khoác lên mình lớp sơn xanh Blu Marinus Shiny, trong khi nửa trên phủ sắc trắng Bianco Monocerus.
Được phát triển bởi sự hợp tác giữa Trung tâm Thiết kế Lamborghini (Centro Stile) và bộ phận cá nhân hóa Ad Personam, phiên bản One-off Temerario Tricolore sở hữu phối màu ngoại thất vô cùng đặc biệt. Nửa dưới thân xe khoác lên mình lớp sơn xanh Blu Marinus Shiny, trong khi nửa trên phủ sắc trắng Bianco Monocerus.
Để tạo điểm nhấn tương phản, phần mái xe, ốp gương chiếu hậu và bộ mâm của Lamborghini Temerario Tricolore đều sở hữu tông màu đen bóng Glossy Nero Noctis. Phía sau bộ mâm là kẹp phanh màu đỏ Rosso nổi bật, góp phần hoàn thiện diện mạo thể thao cho mẫu siêu xe.
Để tạo điểm nhấn tương phản, phần mái xe, ốp gương chiếu hậu và bộ mâm của Lamborghini Temerario Tricolore đều sở hữu tông màu đen bóng Glossy Nero Noctis. Phía sau bộ mâm là kẹp phanh màu đỏ Rosso nổi bật, góp phần hoàn thiện diện mạo thể thao cho mẫu siêu xe.
Chi tiết đắt giá nhất trên Temerario Tricolore chính là dải decal ba màu xanh lá, trắng và đỏ chạy dọc theo nắp capo. Thiết kế này lấy cảm hứng trực tiếp từ quốc kỳ Ý, đây cũng là nguồn gốc cho tên gọi "Tricolore" - đồng thời tái hiện đường nét đặc trưng từng xuất hiện trên mẫu xe tiền nhiệm Gallardo.
Chi tiết đắt giá nhất trên Temerario Tricolore chính là dải decal ba màu xanh lá, trắng và đỏ chạy dọc theo nắp capo. Thiết kế này lấy cảm hứng trực tiếp từ quốc kỳ Ý, đây cũng là nguồn gốc cho tên gọi "Tricolore" - đồng thời tái hiện đường nét đặc trưng từng xuất hiện trên mẫu xe tiền nhiệm Gallardo.
Không gian nội thất của xe tuy chỉ xuất hiện qua một vài hình ảnh hé lộ nhưng vẫn thể hiện rõ sự tinh tế. Toàn bộ khoang cabin sở hữu chất liệu bọc màu đen Nero Ade kết hợp cùng các đường chỉ khâu tương phản màu đỏ Rosso Alala. Bên cạnh đó, Lamborghini cũng trang bị hình vẽ phác thảo kiểu dáng xe cùng logo Tricolore độc quyền trên tấm ốp cửa.
Không gian nội thất của xe tuy chỉ xuất hiện qua một vài hình ảnh hé lộ nhưng vẫn thể hiện rõ sự tinh tế. Toàn bộ khoang cabin sở hữu chất liệu bọc màu đen Nero Ade kết hợp cùng các đường chỉ khâu tương phản màu đỏ Rosso Alala. Bên cạnh đó, Lamborghini cũng trang bị hình vẽ phác thảo kiểu dáng xe cùng logo Tricolore độc quyền trên tấm ốp cửa.
Cung cấp sức mạnh cho chiếc siêu xe Lamborghini Temerario Tricolore độc bản là hệ thống truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) thế hệ mới. Trái tim của xe là động cơ xăng V8 4.0L tăng áp đôi, kết hợp cùng ba mô-tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và bộ pin dung lượng 3,8 kWh.
Cung cấp sức mạnh cho chiếc siêu xe Lamborghini Temerario Tricolore độc bản là hệ thống truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) thế hệ mới. Trái tim của xe là động cơ xăng V8 4.0L tăng áp đôi, kết hợp cùng ba mô-tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và bộ pin dung lượng 3,8 kWh.
Cấu hình này mang lại cho mẫu siêu xe tổng công suất lên tới 907 mã lực (677 kW) và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Sức mạnh vượt trội giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 343 km/h.
Cấu hình này mang lại cho mẫu siêu xe tổng công suất lên tới 907 mã lực (677 kW) và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Sức mạnh vượt trội giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 343 km/h.
Để thấy rõ sự nâng cấp về mặt hiệu năng, mẫu Gallardo LP 550-2 Tricolore dẫn động cầu sau ra mắt cách đây 15 năm chỉ được trang bị động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, tạo ra công suất 542 mã lực (405 kW) và mô-men xoắn 540 Nm. Như vậy, Temerario Tricolore sở hữu sức mạnh gần như gấp đôi so với người tiền nhiệm của mình.
Để thấy rõ sự nâng cấp về mặt hiệu năng, mẫu Gallardo LP 550-2 Tricolore dẫn động cầu sau ra mắt cách đây 15 năm chỉ được trang bị động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, tạo ra công suất 542 mã lực (405 kW) và mô-men xoắn 540 Nm. Như vậy, Temerario Tricolore sở hữu sức mạnh gần như gấp đôi so với người tiền nhiệm của mình.
Temerario Tricolore hiện được Lamborghini xác định là một mẫu xe độc bản. Hãng chưa công bố giá bán cũng như kế hoạch thương mại hóa phiên bản đặc biệt "độc nhất vô nhị" này.
Temerario Tricolore hiện được Lamborghini xác định là một mẫu xe độc bản. Hãng chưa công bố giá bán cũng như kế hoạch thương mại hóa phiên bản đặc biệt "độc nhất vô nhị" này.
Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Temerario Tricolore độ nhất vô nhị.
Tâm Võ
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