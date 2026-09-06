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[GALLERY] Rolls-Royce Spectre Series II - chốt giá từ 18,888 tỷ tại Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Rolls-Royce Spectre Series II - chốt giá từ 18,888 tỷ tại Việt Nam

Mẫu xe điện siêu sang Rolls-Royce Spectre Series II sẽ bán ra tại Việt Nam với cả bản tiêu chuẩn và Black Badge với mức giá từ 18,888 tỷ đồng.

Nguyễn Anh
Mẫu sedan điện siêu sang Rolls-Royce Spectre phiên bản nâng cấp mang tên Series II đã chính thức trình làng vào hồi tháng 6/2026. Một trong những điểm nhấn của dòng xe này chính là phiên bản Black Badge mạnh mẽ hơn.
Mẫu sedan điện siêu sang Rolls-Royce Spectre phiên bản nâng cấp mang tên Series II đã chính thức trình làng vào hồi tháng 6/2026. Một trong những điểm nhấn của dòng xe này chính là phiên bản Black Badge mạnh mẽ hơn.
Trong chương trình trải nghiệm khách hàng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Rolls-Royce tại Saint-Tropez thuộc vùng Riviera, Pháp, mẫu xe tâm điểm chính là Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II. Đây chính là mẫu Rolls-Royce mạnh mẽ nhất từng được phát triển.
Trong chương trình trải nghiệm khách hàng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Rolls-Royce tại Saint-Tropez thuộc vùng Riviera, Pháp, mẫu xe tâm điểm chính là Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II. Đây chính là mẫu Rolls-Royce mạnh mẽ nhất từng được phát triển.
"Trái tim" của Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II là 2 mô-tơ điện nâng cấp, tạo ra công suất tối đa 671 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. So với bản thường, xe mạnh hơn 78 mã lực và 85 Nm. Nhờ vậy, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h của Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II chỉ dừng ở mức 4,1 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản thường.
"Trái tim" của Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II là 2 mô-tơ điện nâng cấp, tạo ra công suất tối đa 671 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. So với bản thường, xe mạnh hơn 78 mã lực và 85 Nm. Nhờ vậy, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h của Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II chỉ dừng ở mức 4,1 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản thường.
Chưa dừng ở đó, Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II còn được trang bị pin đã được thiết kế lại giúp tăng phạm vi hoạt động thêm tối đa 18%, đồng thời rút ngắn thời gian sạc tới 14%. Với dung lượng tăng lên 112,4 kWh, pin cho phép xe có thể di chuyển tối đa 628 km theo chu trình WLTP sau mỗi lần sạc đầy, Khi pin yếu, bộ sạc nhanh DC công suất 195 kW có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút.
Chưa dừng ở đó, Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II còn được trang bị pin đã được thiết kế lại giúp tăng phạm vi hoạt động thêm tối đa 18%, đồng thời rút ngắn thời gian sạc tới 14%. Với dung lượng tăng lên 112,4 kWh, pin cho phép xe có thể di chuyển tối đa 628 km theo chu trình WLTP sau mỗi lần sạc đầy, Khi pin yếu, bộ sạc nhanh DC công suất 195 kW có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút.
Không chỉ nhanh và mạnh hơn, Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II còn có những điểm nhấn riêng về ngoại hình. Xe sở hữu gói trang trí ngoại thất Iced Black Exterior Detailing mới, thay thế phần lớn các chi tiết sáng màu bằng bề mặt nhám. Bên cạnh đó là bộ mâm mới nhằm tạo nên diện mạo uy lực hơn. Phía sau bộ mâm màu tối này là cùm phanh màu đỏ tương phản đậm chất thể thao.
Không chỉ nhanh và mạnh hơn, Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II còn có những điểm nhấn riêng về ngoại hình. Xe sở hữu gói trang trí ngoại thất Iced Black Exterior Detailing mới, thay thế phần lớn các chi tiết sáng màu bằng bề mặt nhám. Bên cạnh đó là bộ mâm mới nhằm tạo nên diện mạo uy lực hơn. Phía sau bộ mâm màu tối này là cùm phanh màu đỏ tương phản đậm chất thể thao.
Bên trong xe, Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II cũng sở hữu những thay đổi tương tự bản thường. Trong đó, khu vực mặt táp-lô được hiện đại hóa với thiết kế “Illuminated Fascia” mới. Khu vực này sử dụng họa tiết dạng sóng định hướng, được tạo thành từ 8.108 điểm sáng riêng lẻ giống như các điểm ảnh. Thêm vào đó là màn hình cỡ lớn mới và đồng hồ lấy cảm hứng từ các thiết bị đo đạc trên máy bay.
Bên trong xe, Rolls-Royce Black Badge Spectre Series II cũng sở hữu những thay đổi tương tự bản thường. Trong đó, khu vực mặt táp-lô được hiện đại hóa với thiết kế “Illuminated Fascia” mới. Khu vực này sử dụng họa tiết dạng sóng định hướng, được tạo thành từ 8.108 điểm sáng riêng lẻ giống như các điểm ảnh. Thêm vào đó là màn hình cỡ lớn mới và đồng hồ lấy cảm hứng từ các thiết bị đo đạc trên máy bay.
Với những khách hàng quan tâm đến môi trường, Rolls-Royce cung cấp nhiều vật liệu nội thất tùy chọn mới. Trong đó, đáng chú ý là loại vải rayon có tên Duality Twill vốn được sản xuất từ cây tre. Loại vật liệu thân thiện với môi trường này sở hữu các đường thêu “gợi nhớ đến những sợi dây đan xen trên du thuyền buồm”. Chất liệu này có bốn màu gồm đen Black, nâu Chocolate, tím nhạt Lilac và xanh lá nhạt Sage.
Với những khách hàng quan tâm đến môi trường, Rolls-Royce cung cấp nhiều vật liệu nội thất tùy chọn mới. Trong đó, đáng chú ý là loại vải rayon có tên Duality Twill vốn được sản xuất từ cây tre. Loại vật liệu thân thiện với môi trường này sở hữu các đường thêu “gợi nhớ đến những sợi dây đan xen trên du thuyền buồm”. Chất liệu này có bốn màu gồm đen Black, nâu Chocolate, tím nhạt Lilac và xanh lá nhạt Sage.
Khách hàng cũng có thể lựa chọn da Placed Perforation mới, cho phép tạo ra các hoa văn chính xác bằng kỹ thuật đục lỗ để hình thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên ghế. Ví dụ, Rolls-Royce đã tạo nên hình ảnh những đám mây dưới ánh trăng bằng cách đục 78.138 lỗ với 3 kích thước khác nhau trên tựa lưng và tựa đầu ghế.
Khách hàng cũng có thể lựa chọn da Placed Perforation mới, cho phép tạo ra các hoa văn chính xác bằng kỹ thuật đục lỗ để hình thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên ghế. Ví dụ, Rolls-Royce đã tạo nên hình ảnh những đám mây dưới ánh trăng bằng cách đục 78.138 lỗ với 3 kích thước khác nhau trên tựa lưng và tựa đầu ghế.
Cuối cùng là ốp gỗ Brindled Walnut tùy chọn với bề mặt bóng cao cấp mới. Bề mặt này được pha trộn các hạt thủy tinh siêu mịn nhằm tạo hiệu ứng lấp lánh cho chi tiết trang trí... Dù mới ra mắt nhưng Rolls-Royce Spectre Series II đã được mở bán và công bố giá tại Việt Nam. Theo đó, bản thường có giá từ 18,888 tỷ đồng trong khi con số tương ứng của bản Black Badge là 21,731 tỷ đồng.
Cuối cùng là ốp gỗ Brindled Walnut tùy chọn với bề mặt bóng cao cấp mới. Bề mặt này được pha trộn các hạt thủy tinh siêu mịn nhằm tạo hiệu ứng lấp lánh cho chi tiết trang trí... Dù mới ra mắt nhưng Rolls-Royce Spectre Series II đã được mở bán và công bố giá tại Việt Nam. Theo đó, bản thường có giá từ 18,888 tỷ đồng trong khi con số tương ứng của bản Black Badge là 21,731 tỷ đồng.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan điện siêu sang Rolls-Royce Spectre Series II.
Nguyễn Anh
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