Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] BYD Sealion 08 "cháy hàng" với hơn 12.000 đơn, chỉ sau 24 giờ ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Sealion 08 "cháy hàng" với hơn 12.000 đơn, chỉ sau 24 giờ ra mắt

Mẫu SUV mới của BYD có 8 phiên bản, đi kèm cả hệ truyền động thuần điện và hybrid cắm điện, giá từ 229.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 892 triệu đồng).

Thảo Mai
Tổng giám đốc bộ phận bán hàng dòng Ocean Series của BYD là ông Zhang Zhuo cho biết mẫu xe Sealion 08 đã nhận hơn 12.000 đơn đặt hàng chỉ trong 24 giờ kể từ khi ra mắt tại Trung Quốc. BYD Sealion 08 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ concept Ocean S.
Tổng giám đốc bộ phận bán hàng dòng Ocean Series của BYD là ông Zhang Zhuo cho biết mẫu xe Sealion 08 đã nhận hơn 12.000 đơn đặt hàng chỉ trong 24 giờ kể từ khi ra mắt tại Trung Quốc. BYD Sealion 08 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ concept Ocean S.
Về ngoại hình, xe sở hữu cụm đèn pha tách rời, dải LED kéo dài toàn chiều rộng đầu xe và cảm biến lidar đặt trên nóc, hỗ trợ các tính năng lái xe thông minh. Tất cả phiên bản đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God's Eye B, bao gồm nền tảng God's Eye 5.0. BYD cho biết hệ thống cung cấp các tính năng như hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ điều hướng trong đô thị.
Về ngoại hình, xe sở hữu cụm đèn pha tách rời, dải LED kéo dài toàn chiều rộng đầu xe và cảm biến lidar đặt trên nóc, hỗ trợ các tính năng lái xe thông minh. Tất cả phiên bản đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God's Eye B, bao gồm nền tảng God's Eye 5.0. BYD cho biết hệ thống cung cấp các tính năng như hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ điều hướng trong đô thị.
Khoang cabin của BYD Sealion 08 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics 2.0, với tông màu be, vật liệu giả da mềm, họa tiết trang trí dạng xà cừ và hệ thống đèn nội thất có thể điều chỉnh. Xe vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng thường sử dụng, bên cạnh màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều chức năng.
Khoang cabin của BYD Sealion 08 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics 2.0, với tông màu be, vật liệu giả da mềm, họa tiết trang trí dạng xà cừ và hệ thống đèn nội thất có thể điều chỉnh. Xe vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng thường sử dụng, bên cạnh màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều chức năng.
Sealion 08 tại thị trường Trung Quốc có cấu hình 5 hoặc 6 chỗ. Bản 6 chỗ được trang bị hai ghế thương gia ở hàng thứ hai, có tựa tay, chỉnh điện và chỗ để chân. Màn hình giải trí gắn trên trần cũng được cung cấp cho hành khách phía sau.
Sealion 08 tại thị trường Trung Quốc có cấu hình 5 hoặc 6 chỗ. Bản 6 chỗ được trang bị hai ghế thương gia ở hàng thứ hai, có tựa tay, chỉnh điện và chỗ để chân. Màn hình giải trí gắn trên trần cũng được cung cấp cho hành khách phía sau.
Sealion 08 PHEV có thể di chuyển tối đa 400km ở chế độ thuần điện theo chuẩn CLTC và đạt tổng quãng đường lên tới 1.650km khi pin đầy và bình nhiên liệu đầy. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 4,6 lít/100km khi pin gần cạn.
Sealion 08 PHEV có thể di chuyển tối đa 400km ở chế độ thuần điện theo chuẩn CLTC và đạt tổng quãng đường lên tới 1.650km khi pin đầy và bình nhiên liệu đầy. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 4,6 lít/100km khi pin gần cạn.
BYD Sealion 08 EV có các cấu hình một hoặc hai motor, bản một motor có công suất 320kW (khoảng 429 mã lực) hoặc 370kW (496 mã lực). Bản hai motor kết hợp động cơ phía trước 215kW (288 mã lực) và động cơ phía sau 370kW (496 mã lực). Xe sử dụng hai tùy chọn pin dung lượng 92,093kWh và 115,072kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lần lượt 800km và 900km theo chuẩn CLTC.
BYD Sealion 08 EV có các cấu hình một hoặc hai motor, bản một motor có công suất 320kW (khoảng 429 mã lực) hoặc 370kW (496 mã lực). Bản hai motor kết hợp động cơ phía trước 215kW (288 mã lực) và động cơ phía sau 370kW (496 mã lực). Xe sử dụng hai tùy chọn pin dung lượng 92,093kWh và 115,072kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lần lượt 800km và 900km theo chuẩn CLTC.
Một điểm đáng chú ý là Sealion 08 được BYD trang bị công nghệ sạc nhanh, cho phép bổ sung quãng đường sử dụng trong khoảng 5 phút và hoàn tất quá trình sạc trong 9 phút trong điều kiện sạc tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A, hệ thống treo khí nén hai khoang có khả năng dự đoán mặt đường và hệ thống đánh lái bánh sau.
Một điểm đáng chú ý là Sealion 08 được BYD trang bị công nghệ sạc nhanh, cho phép bổ sung quãng đường sử dụng trong khoảng 5 phút và hoàn tất quá trình sạc trong 9 phút trong điều kiện sạc tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A, hệ thống treo khí nén hai khoang có khả năng dự đoán mặt đường và hệ thống đánh lái bánh sau.
Đáng chú ý, cả hai phiên bản PHEV và EV đều sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, BYD hiện vẫn đối mặt với những hạn chế về năng lực sản xuất loại pin này. Tại Trung Quốc, BYD Sealion 08 có giá từ 229.900 đến 279.900 nhân dân tệ, (tương đương khoảng 892 triệu - 1,086 tỉ đồng).
Đáng chú ý, cả hai phiên bản PHEV và EV đều sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, BYD hiện vẫn đối mặt với những hạn chế về năng lực sản xuất loại pin này. Tại Trung Quốc, BYD Sealion 08 có giá từ 229.900 đến 279.900 nhân dân tệ, (tương đương khoảng 892 triệu - 1,086 tỉ đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện BYD Sealion 08 2026.
Thảo Mai
#BYD Sealion 08 cháy hàng #SUV 08 mới của BYD #BYD #Sealion 08 #SUV điện #hybrid

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT