Video: Xe điện BYD Yangwang U9 Xtreme gần 3.000 mã lực gặp nạn khi sắp phá kỷ lục 500 km/h.

Cú va chạm khiến phần đuôi xe BYD Yangwang U9 Xtreme hư hỏng nặng, cụm trục sau tách khỏi thân xe. Đáng chú ý, người điều khiển vẫn có thể tự rời khỏi khoang lái mà không bị thương.

Theo đó, sự cố được ghi nhận trên đường thử khép kín. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc siêu xe điện mất kiểm soát, lao vào hàng rào bảo vệ trước khi dừng lại trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

BYD Yangwang U9 Xtreme hơn 77 tỷ gặp nạn "đứt đôi" khi thử nghiệm.

Phần trục sau của xe được cho là đã văng hoàn toàn khỏi vị trí lắp đặt. Trong khi đó, khoang cabin vẫn đủ an toàn để tài xế tự mở cửa và bước ra ngoài. Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân mất lái cũng như tốc độ của chiếc xe tại thời điểm xảy ra va chạm.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi Yangwang U9 Xtreme đang được BYD chuẩn bị cho một thử thách tốc độ đặc biệt. Hãng xe Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu xe này vượt qua ngưỡng 500 km/h, qua đó tiếp tục nâng giới hạn tốc độ đối với ôtô điện thương mại. Cung cấp sức mạnh Yangwang U9 Xtreme là 4 mô-tơ điện cho tổng công suất 2.220 kW, tương đương gần 3.000 mã lực.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc siêu xe điện mất kiểm soát, lao vào hàng rào bảo vệ trước khi dừng lại trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

Với tỷ lệ công suất trên trọng lượng khoảng 895 kW/tấn, U9 Xtreme sở hữu sức mạnh thuộc nhóm cao nhất trong thế giới xe thương mại. Bộ pin dung lượng 80 kWh có khả năng xả 30C, đáp ứng yêu cầu cung cấp năng lượng lớn cho hệ truyền động trong những pha tăng tốc mạnh.

Trước vụ tai nạn, mẫu xe này đã ghi nhận vận tốc 496,22 km/h tại đường thử Automotive Testing Papenburg ở Đức. Thành tích giúp Yangwang U9 Xtreme được công nhận là mẫu ôtô thương mại nhanh nhất thế giới theo công bố trước đó của BYD.

Trước vụ tai nạn, mẫu xe này đã ghi nhận vận tốc 496,22 km/h tại đường thử Automotive Testing Papenburg ở Đức. Thành tích giúp Yangwang U9 Xtreme được công nhận là mẫu ôtô thương mại nhanh nhất thế giới.

Để đạt được vận tốc như vậy, các bộ phận cơ khí và khí động học phải chịu tải trọng rất lớn. Không chỉ động cơ và pin, hệ thống treo, bánh xe, lốp cũng phải duy trì độ ổn định trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.