Galaxy Tab S10 Lite với S Pen, pin 8000 mAh, thiết kế mỏng

Samsung Galaxy Tab S10 Lite gây chú ý với thiết kế Armor Aluminum cao cấp, màn hình 90Hz, chip Exynos 1380 và bút S Pen hỗ trợ học tập, sáng tạo linh hoạt.

Thiên Trang
Ngay từ ngoại hình, Galaxy Tab S10 Lite gây ấn tượng với thiết kế Armor Aluminum cao cấp, mang lại cảm giác chắc chắn và bền bỉ trong quá trình sử dụng, đồng thời vẫn duy trì độ mỏng chỉ 6,6 mm và trọng lượng khoảng 523 g, giúp người dùng dễ dàng mang theo trong balo hoặc túi xách mà không gây cồng kềnh khi di chuyển.
Thiết bị cũng được hoàn thiện với hai tùy chọn màu sắc Xám và Bạc mang phong cách tối giản, hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ học sinh, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng, đồng thời chuẩn kháng bụi và nước nhẹ IP42 giúp tăng độ bền khi sử dụng trong môi trường thực tế hàng ngày.
Về khả năng hiển thị, máy được trang bị màn hình TFT LCD kích thước 10,9 inch với độ phân giải 1320 x 2112 pixel, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ như đọc tài liệu, xem video hay xử lý công việc, trong khi tần số quét 90 Hz giúp các thao tác cuộn, lướt và chuyển đổi ứng dụng trở nên mượt mà hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn 60 Hz.
Đi kèm với đó là công nghệ Vision Booster giúp tự động điều chỉnh độ sáng và độ tương phản theo điều kiện ánh sáng môi trường, đảm bảo nội dung hiển thị luôn rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời, đồng thời khả năng giảm ánh sáng xanh cũng góp phần bảo vệ mắt, hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
Về hiệu năng, Galaxy Tab S10 Lite được trang bị vi xử lý Exynos 1380, cho phép xử lý tốt các tác vụ đa nhiệm như chia đôi màn hình, vừa ghi chú vừa tham gia họp trực tuyến hoặc giải trí với các ứng dụng phổ biến, mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định và mượt mà trong nhiều kịch bản khác nhau.
Không chỉ dừng lại ở hiệu năng, thiết bị còn được tích hợp viên pin dung lượng 8000 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục lên tới nhiều giờ liền, từ học tập, làm việc đến xem video giải trí, đồng thời công nghệ sạc nhanh 25W giúp rút ngắn thời gian chờ, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho các tác vụ tiếp theo.
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của sản phẩm là bút S Pen được tặng kèm, mang lại trải nghiệm ghi chú, vẽ và sáng tạo nội dung trực quan, biến thiết bị thành một cuốn sổ tay kỹ thuật số hoặc bảng vẽ linh hoạt phục vụ cả nhu cầu học tập lẫn công việc sáng tạo.
Samsung cũng tích hợp sâu các tính năng phần mềm như Samsung Notes, Math Solver hay Object Eraser nhằm tận dụng tối đa sức mạnh của S Pen, giúp người dùng dễ dàng ghi chú, giải toán, chỉnh sửa hình ảnh hoặc xử lý tài liệu một cách nhanh chóng và trực quan hơn.
Galaxy Tab S10 Lite mang đến sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng, thời lượng pin và hệ sinh thái phần mềm, qua đó trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tablet tầm trung cho người dùng cần một thiết bị đa năng phục vụ cả học tập, làm việc và giải trí.
Bài liên quan

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.