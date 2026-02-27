Hà Nội

Số hóa - Xe

Samsung Galaxy S26 Ultra lộ diện hiệu năng đột phá và pin 31 giờ

Tài liệu xác nhận Galaxy S26 Ultra giữ nguyên dung lượng pin 5,000 mAh, tập trung vào nâng cấp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và tính năng màn hình riêng...

Tuệ Minh

Tài liệu quảng cáo rò rỉ mới nhất về Galaxy S26 Ultra đã cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu hình và tính năng của mẫu flagship sắp ra mắt. Theo kế hoạch, Samsung sẽ chính thức giới thiệu dòng Galaxy S26 vào rạng sáng ngày 26/2 (giờ Việt Nam). Các thông tin xác nhận thiết bị sẽ tập trung vào tối ưu hóa hiệu năng thay vì thay đổi hoàn toàn thông số phần cứng.

Tài liệu quảng cáo Galaxy S26 Ultra
Tài liệu quảng cáo Galaxy S26 Ultra

Hiệu năng đột phá với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dựa trên poster rò rỉ, Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset mới này được quảng bá là mang lại những cải tiến rõ rệt về hiệu suất năng lượng cho cả CPU và GPU. Samsung tập trung vào việc tối ưu hóa hệ thống SoC và trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp máy hoạt động tiết kiệm điện hơn trong các tác vụ hàng ngày.

Về thời lượng pin, thiết bị hỗ trợ tối đa 31 giờ phát video chỉ với một lần sạc, con số tương đương với mẫu Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm. Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì viên pin dung lượng 5,000 mAh.

Galaxy S26 Ultra có pin và sạc tương tự thế hệ trước
Galaxy S26 Ultra có pin và sạc tương tự thế hệ trước

Công nghệ sạc và hệ thống camera 200MP

Thông tin từ tài liệu quảng cáo cho thấy khả năng sạc của Galaxy S26 Ultra đạt từ 0-75% trong vòng 30 phút. Dù có những tin đồn về việc nâng cấp công suất sạc dây lên 60W, nhưng thời gian sạc thực tế dường như không thay đổi đáng kể so với mức 45W trước đây do các chiến lược bảo vệ tuổi thọ pin của hãng.

Hệ thống camera trên model Ultra vẫn giữ nguyên thiết lập 4 ống kính chuyên nghiệp, bao gồm:

Cảm biến chính: 200MP, Góc siêu rộng: 50MP, Tele 5x: 50MP, Tele 3x: 10MP và Camera selfie: 12MP (hỗ trợ lấy nét tự động).

Sự cải tiến về chất lượng hình ảnh được dự báo sẽ đến từ các thuật toán xử lý phần mềm và One UI 8.5 thay vì thay đổi các cảm biến vật lý.

Flagship tiếp theo của Samsung có 4 camera chất lượng ở mặt sau
Flagship tiếp theo của Samsung có 4 camera chất lượng ở mặt sau

Tính năng màn hình riêng tư và thông số kỹ thuật

Một trong những điểm mới đáng chú ý là tính năng "Màn hình riêng tư". Công nghệ này giúp hạn chế nội dung hiển thị khi nhìn từ các góc nghiêng, tăng cường tính bảo mật cho người dùng khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng.

Điểm nhấn của Galaxy S26 Ultra còn đến từ màn hình riêng tư
Điểm nhấn của Galaxy S26 Ultra còn đến từ màn hình riêng tư

Nhìn chung, Galaxy S26 Ultra là phiên bản hoàn thiện hơn của thế hệ trước với sự nâng cấp mạnh mẽ về AI và khả năng xử lý của chipset mới. Trong thời gian chờ đợi dòng S26 ra mắt, người dùng có thể tham khảo mẫu Galaxy S25 Ultra đang có mức giá ưu đãi.

Lộ video unbox Samsung Galaxy S26 Ultra phiên bản cho thị trường châu Phi.
Bài liên quan

Số hóa - Xe

Galaxy S26 lộ diện nâng cấp mạnh hơn, sạc nhanh hơn

Dù chưa ra mắt, Galaxy S26 đã lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý về hiệu năng, sạc nhanh, thiết kế mỏng nhẹ và camera, hứa hẹn giữ sức hút flagship 2026.

x-1.png
Galaxy S26 đang thu hút sự chú ý khi nhiều thông tin rò rỉ cho thấy Samsung tiếp tục chiến lược nâng cấp chọn lọc thay vì thay đổi toàn diện.
x-3.png
Phiên bản Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng RAM LPDDR5X tốc độ cao, cải thiện mạnh mẽ hiệu năng và khả năng xử lý AI.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Samsung xác nhận Galaxy S26 series trang bị sạc không dây từ tính

Một phụ kiện được Samsung đưa ra đã gián tiếp xác nhận dòng flagship đầu bảng của họ sẽ có tính năng sạc không dây từ tính chuẩn Qi2.

Sạc dự phòng mới mang tên Samsung Magnetic Wireless Battery Pack vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của WPC, sở hữu chứng nhận Qi2 và thiết kế vòng nam châm ở mặt lưng.

Đây là pin sạc dự phòng đầu tiên của Samsung hỗ trợ gắn từ tính trực tiếp lên điện thoại, cho thấy hãng đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấp nhận chuẩn sạc không dây từ tính. Mẫu sạc mã EB-U2500 được mô tả với tông màu xám nhạt, thiết kế đơn giản và vòng nam châm tròn tương thích chuẩn Qi2.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Samsung 'tự khai' toàn bộ thông tin về dòng Galaxy S26

Hình ảnh thiết kế Galaxy S26, S26+, và S26 Ultra đã xuất hiện trực tiếp bên trong phần mềm của Samsung.

Samsung vừa tự tay “xác nhận” thiết kế của dòng Galaxy S26 khi hình ảnh render của cả ba mẫu máy được phát hiện trong bản One UI 8.5.

Theo Android Authority, những hình ảnh này mang mã M1, M2 và M3 — trùng khớp với các rò rỉ trước đó về Galaxy S26 (M1), S26 (M2) và S26 Ultra (M3).

Xem chi tiết

