Galaxy S26 Ultra chống nhìn trộm cực đỉnh

Galaxy S26 Ultra chống nhìn trộm cực đỉnh

Samsung trang bị màn hình Privacy Display cho Galaxy S26 Ultra, kiểm soát từng pixel để ngăn nhìn trộm, vượt trội hơn cả miếng dán chống nhìn trộm.

Thiên Trang (TH)
Galaxy S26 Ultra ra mắt với thiết kế tinh tế và hiệu năng mạnh mẽ. (Ảnh: Genk)
Điểm nhấn lớn nhất là màn hình Privacy Display chống nhìn trộm.
Công nghệ Flex Magic Pixel kết hợp pixel hẹp và rộng để kiểm soát ánh sáng.
Khi bật tính năng, pixel rộng giảm sáng, pixel hẹp hiển thị rõ cho người dùng.
Nội dung trên màn hình khó bị nhìn thấy từ góc nghiêng trên 30 độ.
Khác biệt lớn là khả năng kiểm soát hiệu ứng trên từng pixel riêng lẻ.
Người dùng có thể bật/tắt nhanh qua Quick Settings hoặc tự động với app nhạy cảm.
Privacy Display giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà không ảnh hưởng chất lượng hình ảnh.(Ảnh: Genk)
