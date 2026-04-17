Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Galaxy A57 gây sốc với thiết kế vượt tầm giá

Số hóa - Xe

Samsung Galaxy A57 vừa ra mắt tại Việt Nam gây bất ngờ khi sở hữu thiết kế cao cấp, kính Gorilla Glass Victus+ hiếm thấy trong phân khúc tầm trung.

Thiên Trang (TH)
Mẫu smartphone tầm trung Samsung Galaxy A57 vừa ra mắt tại Việt Nam đang khiến giới công nghệ bất ngờ khi sở hữu nhiều trang bị cao cấp hiếm thấy trong phân khúc giá khoảng 12 triệu đồng. (Android Authority)
Dù không chạy đua cấu hình như các đối thủ, thiết bị này vẫn tạo dấu ấn mạnh nhờ thiết kế tinh xảo và cảm giác cầm nắm cao cấp, thậm chí được so sánh với dòng Samsung Galaxy S26 Plus đắt tiền hơn.(Android Authority)
Điểm nổi bật nhất nằm ở việc Samsung trang bị kính Gorilla Glass Victus+ cho cả mặt trước lẫn mặt sau, một điều gần như “xa xỉ” trong phân khúc tầm trung hiện nay. (Android Authority)
Chất liệu cao cấp kết hợp khung nhôm đánh bóng giúp Galaxy A57 phá vỡ định kiến về smartphone giá vừa phải, vốn thường chỉ sử dụng mặt lưng nhựa hoặc kính tiêu chuẩn.
So với các đối thủ như OnePlus 15R hay Google Pixel 10a, việc sở hữu lớp kính bảo vệ cao cấp ở cả hai mặt giúp thiết bị này nổi bật rõ rệt về độ bền và hoàn thiện.
Không chỉ bền bỉ, Galaxy A57 còn gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 6,9 mm, trở thành một trong những smartphone mỏng nhất trong dòng Galaxy A và mang lại trải nghiệm cầm nắm nhẹ nhàng, thoải mái.
Bên cạnh phần cứng, máy chạy giao diện One UI mới với cam kết cập nhật Android lên đến 6 năm, giúp kéo dài vòng đời sử dụng - yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm.
Dù không dành cho người thích hiệu năng “khủng”, Galaxy A57 vẫn là lựa chọn đáng giá cho những ai ưu tiên thiết kế cao cấp, độ bền và trải nghiệm ổn định trong tầm giá trung cấp.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
#Samsung #Galaxy A57 #thiết kế cao cấp #Gorilla Glass #smartphone tầm trung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT