Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rạp chiếu Samsung Onyx gây sốt tại Hà Nội

Số hóa - Xe

Phòng chiếu Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hà Nội gây ấn tượng mạnh với hình ảnh 4K HDR siêu sáng, âm thanh Dolby Atmos, mở ra chuẩn điện ảnh mới cho khán giả.

Thiên Trang (TH)
Sự xuất hiện của phòng chiếu sử dụng màn hình Samsung Onyx Cinema LED tại Galaxy CineX - Hanoi Centre đang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khi mang đến trải nghiệm điện ảnh được đánh giá là vượt xa chuẩn rạp chiếu truyền thống.
Đây là rạp flagship đầu tiên của Galaxy Studio tại Hà Nội, chính thức khai trương đầu tháng 3, đánh dấu bước đi mới trong việc nâng cấp trải nghiệm giải trí bằng công nghệ trình chiếu hiện đại bậc nhất.
Khác với máy chiếu thông thường, Samsung Onyx là màn hình LED tự phát sáng đạt chuẩn DCI, cho phép hiển thị hình ảnh 4K HDR với độ tương phản gần như vô hạn, tái hiện màu sắc chính xác và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhạt màu hay mất chi tiết trong các cảnh tối.
Điểm nổi bật của công nghệ này còn nằm ở độ sáng lên tới 300 nits, cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn rạp truyền thống, kết hợp với tần số quét 4K 120Hz giúp mọi chuyển động trong phim trở nên mượt mà và chân thực hơn rõ rệt.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, phòng chiếu còn tích hợp hệ thống Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm âm thanh đa chiều, giúp khán giả thực sự “đắm chìm” vào không gian điện ảnh.
Thực tế trải nghiệm cho thấy nhiều khán giả bất ngờ với độ sáng và độ chi tiết của hình ảnh, đặc biệt trong các cảnh tối hoặc hành động nhanh, nơi màn hình Onyx thể hiện rõ lợi thế so với công nghệ chiếu truyền thống.
Bên cạnh việc trình chiếu phim, công nghệ này còn mở rộng khả năng sử dụng cho các sự kiện như hòa nhạc, eSports hay hội nghị, nhờ khả năng hiển thị tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường.
Với sự đầu tư đồng bộ từ màn hình đến hệ thống hiển thị trong toàn bộ rạp, Galaxy CineX Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới cho người yêu điện ảnh, đồng thời mở ra xu hướng rạp chiếu công nghệ cao tại Việt Nam trong tương lai.
#Samsung Onyx #Galaxy CineX #điện ảnh #Hà Nội #rạp chiếu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT