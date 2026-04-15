Galaxy Tab A11 màn hình 8.7 inch pin 5100mAh cho học tập giải trí

Samsung Galaxy Tab A11 mang đến trải nghiệm cân bằng với màn hình 8.7 inch, hiệu năng ổn định, pin 5.100mAh và loa kép Dolby Atmos.

Thiên Trang
Trong phân khúc máy tính bảng phổ thông, Samsung Galaxy Tab A11 nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa thiết kế hiện đại và hiệu năng ổn định, hướng đến nhóm người dùng học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng cần một thiết bị linh hoạt phục vụ nhiều mục đích từ học tập, làm việc đến giải trí hằng ngày.
Về hiệu năng, thiết bị được trang bị vi xử lý 8 nhân với xung nhịp tối đa 2.2GHz, đủ khả năng xử lý mượt mà các tác vụ cơ bản như duyệt web, xem video hay sử dụng ứng dụng học tập, kết hợp RAM 4GB giúp đảm bảo khả năng đa nhiệm ổn định trong quá trình sử dụng liên tục.
Bộ nhớ trong 64GB mang lại không gian lưu trữ tương đối thoải mái cho tài liệu, hình ảnh và video, đồng thời hỗ trợ mở rộng qua thẻ microSD lên đến 2TB, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu dài hạn mà không lo bị giới hạn dung lượng.
Màn hình TFT kích thước 8.7 inch với độ phân giải WXGA+ (1340 x 800) mang lại khả năng hiển thị rõ ràng, đủ sắc nét cho nhu cầu giải trí và học tập, trong khi tần số quét ổn định giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn khi lướt web hay sử dụng mạng xã hội.
Khả năng hiển thị ngoài trời của máy cũng được cải thiện với độ sáng ổn định, giúp người dùng có thể sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau mà không bị giảm đáng kể chất lượng hiển thị, qua đó tăng tính linh hoạt khi sử dụng thiết bị ở môi trường di động.
Ở mảng âm thanh, Galaxy Tab A11 được trang bị hệ thống loa kép hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos, mang lại trải nghiệm âm thanh đa chiều, rõ ràng và sống động hơn khi xem phim, nghe nhạc hay chơi game, đồng thời vẫn giữ lại jack tai nghe 3.5mm cho những người dùng ưa chuộng thiết bị âm thanh truyền thống.
Thiết bị cũng được tối ưu cho nhu cầu học tập và làm việc từ xa với camera trước 5MP, cho chất lượng hình ảnh đủ rõ nét trong các cuộc gọi video hoặc lớp học trực tuyến, trong khi camera sau 8MP hỗ trợ lấy nét tự động giúp chụp tài liệu hoặc ghi lại hình ảnh hằng ngày với độ chi tiết ổn định.
Khả năng quay video Full HD 1080p@30fps trên cả hai camera giúp người dùng có thể ghi lại nội dung phục vụ học tập hoặc công việc một cách dễ dàng, với màu sắc cân bằng và độ nét đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản.
Viên pin dung lượng 5.100mAh mang lại thời gian sử dụng dài, đủ đáp ứng nhiều giờ học online, xem phim hoặc giải trí liên tục, kết hợp thiết kế mỏng nhẹ chỉ khoảng 337g giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển mà không gây cảm giác cồng kềnh.
Nhìn chung, Samsung Galaxy Tab A11 là mẫu tablet hướng đến sự thực dụng với cấu hình ổn định, màn hình đủ dùng, âm thanh tốt và pin bền bỉ, trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai cần một thiết bị phục vụ học tập và giải trí cơ bản với mức chi phí hợp lý.
#Galaxy Tab A11 #máy tính bảng #học tập #giải trí #pin 5100mAh

