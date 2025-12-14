Nếu khả năng vận hành là nền tảng, thì chất Ford Ranger tại Việt Nam được tạo nên từ chính chủ sở hữu, những người xem bán tải như một phần của phong cách sống.

Video: Sống chất như Ford Ranger - kiên cường vượt khó

Trong hơn 40 năm qua, Ford Ranger đã đồng hành cùng khách hàng trên toàn thế giới bằng khả năng vận hành bền bỉ và sự tin cậy để chủ xe chủ động làm nhiều hơn những điều mình yêu thích, từ công việc thường nhật đến những hành trình khám phá. Kể từ khi ra mắt, Ranger mang tinh thần mạnh mẽ đậm chất Ford làm cốt lõi: dễ tiếp cận, hiệu quả và đáp ứng đúng những gì người dùng yêu cầu.

Ford Ranger và hành trình "sống chất" 2025 - nơi đâu khó, có Ranger.

Chinh Phục Khách Hàng Bằng Khả Năng Vận Hành Tin Cậy

Ford Ranger là mẫu bán tải mang tinh thần mạnh mẽ, sinh ra để chinh phục và tạo cảm hứng sau vô-lăng. Được phát triển để thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện vận hành từ di chuyển hằng ngày đến những cung đường địa hình phức tạp, Ranger giúp người lái luôn chủ động và tự tin trước mọi thay đổi. Hiện diện tại hơn 180 thị trường, Ranger được hoàn thiện dựa trên trải nghiệm và đóng góp của khách hàng, đồng thời trải qua quy trình thử nghiệm toàn cầu nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn cao nhất của Ford.

Ford Ranger nâng tầm khả năng chinh phục địa hình nhờ Hệ thống Kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái và gài cầu điện tử.

Phục vụ đa dạng nhu cầu từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến những người chơi xe địa hình chuyên nghiệp nhất muốn khám phá các cung đường chưa ai tới, Ranger sở hữu thiết kế hiện đại đậm DNA xe tải toàn cầu, với lưới tản nhiệt mới, cụm đèn chữ C đặc trưng và dáng xe vững chãi.

Ford Ranger nâng tầm khả năng chinh phục địa hình nhờ Hệ thống Kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái và gài cầu điện tử. Xe cũng được tăng cường công nghệ an toàn và hỗ trợ lái như ga tự động thông minh kết hợp duy trì làn, cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp, hỗ trợ phanh khi lùi, phanh sau va chạm và camera 360. Khoang lái nổi bật với màn hình cảm ứng đặt dọc 10–12 inch tích hợp SYNC® 4. Phía sau, thùng xe tối ưu tính thực dụng với bậc bước tích hợp, hệ thống quản lý hàng hóa, lớp lót bền chắc và cửa thùng kiêm bàn làm việc di động cho mọi hành trình.

Ranger có mặt tại Việt Nam từ năm 2001, trải qua nhiều thế hệ sản phẩm, Ranger dần khẳng định vị thế vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng Việt khi liên tục dẫn đầu phân khúc xe bán tải trong vòng hơn 1 thập kỷ qua với hơn 70% thị phần.

Chất Bán Tải Khác Biệt, Sẵn Sàng Gánh Vác

Nếu khả năng vận hành là nền tảng, thì chất Ranger tại Việt Nam lại được tạo nên từ chính những chủ sở hữu, những người xem bán tải như một phần của phong cách sống. Với nhiều khách hàng, chọn Ranger cũng là chọn một nhịp sống tự do và phóng khoáng: chủ động lên kế hoạch, sẵn sàng xuất phát, và linh hoạt mở rộng hành trình khi cảm hứng đến. Ranger vì thế trở thành người bạn đồng hành để cuối tuần không chỉ là nghỉ ngơi mà có thể hóa thành một chuyến đi; để những cuộc hẹn không chỉ dừng ở gặp gỡ mà trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Người dùng tìm thấy niềm vui, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trên đường và hình thành những nhóm đồng hành chung sở thích. Từ đó tạo nên một nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng xe bán tải: không chỉ tận hưởng hành trình của riêng mình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ, luôn vững tay lái trên mọi hành trình.

Và khi chất được đẩy xa hơn, đó là tinh thần sẵn sàng gánh vác. Giá trị của một chiếc bán tải không chỉ nằm ở khả năng chở đồ hay kéo tải, mà còn ở sự hữu ích đúng lúc khi gia đình, bạn bè hay cộng đồng cần thêm một đôi tay, một phương tiện, một sự hỗ trợ kịp thời. Với nhiều chủ xe, Ranger trở nên ý nghĩa hơn khi được dùng để san sẻ việc khó, đồng hành trong việc lớn và góp sức theo cách thiết thực nhất.

Giá trị của một chiếc bán tải không chỉ nằm ở khả năng chở đồ hay kéo tải, mà còn ở sự hữu ích đúng lúc khi gia đình, bạn bè hay cộng đồng cần thêm một đôi tay, một phương tiện, một sự hỗ trợ kịp thời.

Chính sự kết hợp giữa tự do, gắn kết và gánh vác đã tạo nên hình ảnh Ranger rất riêng tại Việt Nam: một chiếc bán tải không chỉ để đi, mà để trải nghiệm nhiều hơn, kết nối nhiều hơn và sẵn sàng hơn cho những điều quan trọng.

Khi Năng Lực Bán Tải Được Sử Dụng Để Hỗ Trợ Cộng Đồng

Tinh thần sẵn sàng gánh vác không chỉ hiện diện trong văn hóa cộng đồng chủ xe Ranger, mà còn được Ford Việt Nam chủ động nối dài bằng các sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng và chương trình xã hội hướng tới phát triển bền vững tại địa phương. Khi năng lực sản phẩm song hành cùng trách nhiệm cộng đồng, chất bán tải Ranger được khẳng định không chỉ ở khả năng chinh phục cung đường, mà còn ở khả năng đồng hành tạo giá trị thiết thực cho nơi mình đi qua.

Trong hành trình tại Cao Bằng từ ngày 11–13/12/2025, Ford Việt Nam cùng các nhà báo và khách mời đã trực tiếp trải nghiệm Ford Ranger trên những cung đường đèo dốc, điều kiện vận hành phức tạp nơi sự bền bỉ và linh hoạt trở thành yêu cầu thực tế. Từ đó, đoàn di chuyển đến Trà Lĩnh và Xóm Cà Lò (xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc), một xóm biên giới biệt lập với 34 hộ dân, 100% đồng bào Dao, từng thuộc diện khó khăn nhất khu vực. Giữa địa hình núi đá dốc hiểm trở, điều kiện canh tác hạn chế, thiếu điện và nước sinh hoạt, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy và nguồn nước mưa.

Trong bối cảnh ấy, Ford Việt Nam triển khai các hỗ trợ thiết thực, đúng nơi và đúng nhu cầu. Tại Trà Lĩnh, Ford Việt Nam trao tặng 02 thuyền cứu hộ, áo phao và phao cứu sinh cho UBND xã, những người đang đảm nhiệm công việc hỗ trợ cộng đồng, góp phần giúp họ thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Xóm Cà Lò, Ford Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần đồng hành bền vững thông qua những hỗ trợ thiết thực, hướng đến lợi ích lâu dài cho địa phương.

Tại Xóm Cà Lò, Ford Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần đồng hành bền vững thông qua những hỗ trợ thiết thực, hướng đến lợi ích lâu dài cho địa phương. Chương trình trao tặng vật phẩm thiết yếu, hạt giống cùng các hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần cải thiện đời sống hằng ngày và tiếp thêm nguồn lực để người dân từng bước ổn định cuộc sống, tạo nền tảng phát triển bền vững tại vùng cao.

Đại diện Ford Việt Nam cùng những chiếc Ranger đến với Trà Lĩnh và Xóm Cà Lò (xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc), một xóm biên giới biệt lập với 34 hộ dân, 100% đồng bào Dao, từng thuộc diện khó khăn nhất khu vực.

Những hành động này phản ánh rõ tinh thần của Ford, không chỉ chở theo hành lý hay thiết bị, mà còn chở theo tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp trên từng cung đường.