Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

FE CREDIT và hành trình hơn 15 năm sát cánh cùng cộng đồng vượt khó

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế.

PV

Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

Lan tỏa giá trị thiết thực

Trong bối cảnh hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) ngày càng được xem là một phần thiết yếu trong phát triển bền vững, FE CREDIT lựa chọn hướng đi nhất quán: triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế tại từng địa phương.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, nhu cầu được hỗ trợ vẫn còn rất lớn. Trong những ngày nắng gắt chớm hè vừa qua tại vùng ven biển Vĩnh Long, khi nước sạch trở nên khan hiếm, niềm vui của bà con đôi khi đến từ những điều giản dị như một bồn chứa nước đủ để tích trữ cho cả gia đình qua mùa hạn.

a1-9963.jpg
Chương trình trao tặng bồn chứa nước được FE CREDIT duy trì qua nhiều năm, giúp người dân ĐBSCL chủ động ứng phó với hạn mặn

Bà Ngô Thị Buội (74 tuổi), ngụ ấp Giồng Xoài, xã Ba Tri (Vĩnh Long), là một trong gần 100 hộ dân được nhận bồn chứa nước trong chương trình “Giọt nước nghĩa tình” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và FE CREDIT phối hợp triển khai. Đây là lần đầu gia đình bà nhận được món quà này, đứng lặng bên chiếc bồn nước mới, bà xúc động chia sẻ: “Còn gì vui hơn khi nhận được món quà lớn như vậy. Cái bồn này chứa được nửa khối nước, quý lắm. Mùa nắng tới, nhờ nó mà tụi tui có thêm chỗ trữ nước, yên bụng hơn”.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, các hoạt động hướng đến cộng đồng của FE CREDIT còn được triển khai với sự linh hoạt cao, đến đúng người và đúng thời điểm. Trong đợt bão lũ kỷ lục năm 2025 diễn ra tại miền Bắc và miền Trung, doanh nghiệp là một trong những đơn vị tài chính tiên phong, chủ động mang đến các giải pháp tài chính kịp thời như giảm lãi suất đến 50%, hỗ trợ vay mua và sửa chữa phương tiện mưu sinh… qua đó giúp hàng nghìn bà con sớm có thêm trợ lực về tài chính để phục hồi sinh kế sau thiên tai.

Đáng chú ý, các chính sách thiết thực và nhân văn không chỉ dừng lại trên giấy, mà còn được lan toả nhanh chóng đến bà con từng thôn xóm xa xôi qua đội ngũ nhân viên tận tâm của FE CREDIT tại từng địa phương. “Mỗi hồ sơ hoàn thành sớm là thêm một gia đình có thể ổn định lại cuộc sống nhanh hơn”, nhân viên tại địa bàn Đắk Lắk chia sẻ.

Khi tài chính tiêu dùng trở thành một phần của đời sống

a2-3501.jpg
FE CREDIT đã dành hơn 2,7 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc trong giai đoạn 2024 - 2026

Chỉ trong giai đoạn 2024 - 2026, doanh nghiệp đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí và địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán, 600 phần quà với tổng giá trị gần 200 triệu đồng đã được FE CREDIT phối hợp cùng các đơn vị báo chí và địa phương trao đến bà con tại các xã Tân An, Hoà Bình và Thạnh Phú (Vĩnh Long), góp phần lan toả sự sẻ chia ấm áp trong những ngày đầu năm.

a3-3559.jpg
Hơn 15 năm sát cánh vì cộng cộng đồng, FE CREDIT bền bỉ lan tỏa giá trị tích cực, hỗ trợ đa dạng đối tượng và góp phần cải thiện đời sống cộng đồng

Đại diện FE CREDIT chia sẻ: “Hành trình hơn 15 năm “Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ” mà FE CREDIT kiên định theo đuổi đều bắt đầu từ những nhu cầu rất thật của người lao động. Từ việc hỗ trợ khôi phục sinh kế đến cải thiện chất lượng sống hay tiếp sức học tập, chúng tôi mong muốn mỗi chương trình sẽ mang đến nguồn động lực tích cực, góp phần giúp nhiều gia đình vững vàng hơn trong cuộc sống và có thêm niềm tin để hiện thực hoá những ước mơ còn dang dở phía trước”.

Định hướng lấy con người làm trung tâm đã được FE CREDIT thể hiện xuyên suốt với tinh thần “nhanh chóng, dễ dàng, đáng tin cậy”, từ sản phẩm tài chính đến các hoạt động cộng đồng. Khi tài chính tiêu dùng song hành với trách nhiệm xã hội, vai trò của doanh nghiệp được mở rộng, trở thành người đồng hành dài lâu cùng khách hàng trong từng ngóc ngách đời sống, chung tay thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của cộng đồng./.

Hơn 15 năm hoạt động, FE CREDIT - Công ty thành viên thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), đã xây dựng một nền tảng vững chắc, duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Bên cạnh sứ mệnh hiện thực hóa hàng triệu ước mơ Việt, FE CREDIT mong muốn chung tay thực hiện nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cộng đồng, cùng phát triển bền vững.
#Hoạt động cộng đồng dài hạn của FE CREDIT #Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu #Chương trình hỗ trợ vùng hạn mặn #Vai trò doanh nghiệp trong trách nhiệm xã hội #Hỗ trợ khắc phục thiên tai và bão lũ #Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động cộng đồng

Bài liên quan

Doanh nghiệp

VPBank được vinh danh “Tổ chức phát hành tài chính bền vững tốt nhất Việt Nam 2026”

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhận giải thưởng “Best Issuer for Sustainable Finance 2026” tại The Asset Triple A Awards.

Thương vụ tỷ đô ghi bước tiến đột phá trên thị trường vốn bền vững

Lễ trao giải The Asset Triple A Awards 2026 diễn ra ngày 31/3/2026 do tạp chí tài chính quốc tế The Asset tổ chức. Sau 23 năm tổ chức thường niên, giải thưởng đã trở thành chuẩn mực uy tín hàng đầu của khu vực trong đánh giá các định chế tài chính và các thương vụ nổi bật tại châu Á - Thái Bình Dương.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VPBank ra mắt giải pháp NEO Accept kết hợp thẻ ghi nợ CommCredit - Bộ công cụ đắc lực cho hộ kinh doanh

Ngày 23/03/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giới thiệu giải pháp nhận thanh toán trực tiếp trên điện thoại dành cho hộ kinh doanh NEO Accept.

Sự ra mắt của NEO Accept đánh dấu bước hoàn thiện giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VPBank, khi được triển khai đồng bộ cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa đã ra mắt trước đó, tạo nên mô hình thu chi khép kín và minh bạch.

Trong bối cảnh hộ kinh doanh, tiểu thương và freelancer (người làm tự do) ngày càng ưu tiên thanh toán không tiền mặt, nhu cầu về một công cụ đơn giản, vừa tiết kiệm chi phí, lại đảm bảo dòng tiền luân chuyển nhanh trở nên cấp thiết.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt VPBank Forex.

Trở thành nhà băng trong nước đầu tiên cho phép khách hàng doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi tỷ giá ngoại tệ theo thời gian thực (real time), thỏa thuận và chốt giao dịch trực tiếp trên nền tảng số VPBank NEOBiz Plus.

Nền tảng được thiết kế hướng đến nhóm người dùng cốt lõi của doanh nghiệp như Chủ doanh nghiệp, Giám đốc tài chính (CFO), Kế toán trưởng và Cán bộ chuyên trách quản trị tài chính - những người ra quyết định dựa trên dữ liệu thị trường và đề cao tính chủ động, chính xác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Trong nỗ lực đồng hành cùng hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, LPBank đã phối hợp với cơ quan thuế và các địa phương trên cả nước tổ chức chuỗi hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế, dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, từng bước đưa giải pháp vào thực tiễn kinh doanh.

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Nhu cầu mặt bằng kinh doanh tại Hải Phòng đang tăng lên theo nhịp phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố cảng. Giữa làn sóng đó, Royal Boulevard gây chú ý khi khi là quỹ căn mặt tiền hiếm hoi tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), hội tụ vị trí trung tâm, khả năng khai thác dòng tiền dồi dào và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Sân bay và cuộc đua kiến tạo dòng khách giữa các điểm đến

Sân bay và cuộc đua kiến tạo dòng khách giữa các điểm đến

Không chỉ là nơi “đi và đến”, sân bay ngày nay còn là “cửa ngõ trải nghiệm”, điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị du lịch - dịch vụ - đô thị. Tại Việt Nam, cách tiếp cận này đang được hiện thực hóa rõ nét, đặc biệt tại các tỉnh thành Sun Group đầu tư sân bay.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sân bay và cuộc đua kiến tạo dòng khách giữa các điểm đến

Sân bay và cuộc đua kiến tạo dòng khách giữa các điểm đến

Không chỉ là nơi “đi và đến”, sân bay ngày nay còn là “cửa ngõ trải nghiệm”, điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị du lịch - dịch vụ - đô thị. Tại Việt Nam, cách tiếp cận này đang được hiện thực hóa rõ nét, đặc biệt tại các tỉnh thành Sun Group đầu tư sân bay.

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Trong nỗ lực đồng hành cùng hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, LPBank đã phối hợp với cơ quan thuế và các địa phương trên cả nước tổ chức chuỗi hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế, dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, từng bước đưa giải pháp vào thực tiễn kinh doanh.

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Nhu cầu mặt bằng kinh doanh tại Hải Phòng đang tăng lên theo nhịp phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố cảng. Giữa làn sóng đó, Royal Boulevard gây chú ý khi khi là quỹ căn mặt tiền hiếm hoi tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), hội tụ vị trí trung tâm, khả năng khai thác dòng tiền dồi dào và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.