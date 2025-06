EVNHANOI nỗ lực vận hành, đảm bảo cấp điện cao điểm hè 2025

Nắng nóng gay gắt vào mùa hè khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVNHANOI ước tính nhu cầu sử dụng điện trong thời gian tới tiếp tục tăng trưởng với tốc độ từ 8% - 12%/năm. Theo thống kê 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện bình quân ngày của Thành phố Hà Nội là trên 67 triệu kWh, tăng » 2% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h40 ngày 02/06/2025 là 5.558 MW cao nhất trong lịch sử và tăng 5,6% so với công suất đỉnh năm 2024.

Trong 5 tháng đầu năm, EVNHANOI đã khởi công 05 công trình 110/220 kV và đóng điện 05 công trình 110kV. Đối với lưới điện trung, hạ thế EVNHANOI thực hiện đóng điện 116 công trình với tổng năng lực thiết bị chính đưa vào vận hành 95 MBA/ 39,4 MVA; 187,3km đường dây trung thế và 631,1km dây dẫn hạ thế.

EVNHANOI tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị

Theo ông Trần Thanh Sang – Đội trưởng đội quản lý điện 2, Công ty Điện lực Ba Đình chia sẻ: “Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn và liên tục trong mùa hè, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm tiêu thụ điện, chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra đo dòng, chụp ảnh nhiệt, các điểm đầu nối trên lưới điện... Nếu phát hiện các nguy cơ gây sự cố như quá nhiệt cho phép, nhóm công nhân sẽ phải xử lý ngay lập tức để tránh sự cố kéo dài. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, công việc có thể kéo dài đến 2-3 giờ sáng do phải liên tục xử lý tiếp xúc và cân đảo pha tại nhiều vị trí để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn.”

EVNHANOI bố trí lực lượng ứng trực để khẩn trương xử lý tiếp xúc và cân đảo pha

Để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong cao điểm hè, EVNHANOI yêu cầu các công ty điện lực rà soát, cập nhật, tiến hành phân tích đánh giá số liệu phụ tải theo từng khu vực và tính chất phụ tải, từ đó dự báo phụ tải sát với thực tế, xây dựng kịch bản, giải pháp cấp điện phù hợp tại đơn vị; đồng thời tập trung rà soát, tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện, tính toán phương thức vận hành tối ưu.

Đặc biệt, trong các ngày nắng nóng cao điểm, EVNHANOI đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường, bố trí lực lượng ứng trực; thường xuyên rà soát tình hình mang tải; kiểm tra, tuần canh liên tục không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến bị vi phạm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, phương tiện để có thể khẩn trương xử lý các tình huống xảy ra.

Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2025, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện: từ 12h00 ÷ 15h00 và từ 22h00 ÷ 24h00 hàng ngày. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26 °C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn…