Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

EU bác đề xuất thành lập quân đội châu Âu của ông Zelensky

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU cho rằng ý tưởng thành lập quân đội châu Âu do nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất là không khả thi.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 30/1, bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng ý tưởng thành lập quân đội châu Âu do nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất là không khả thi vì nhiều quốc gia thành viên EU cũng là thành viên của NATO.

“Tôi không thể tưởng tượng rằng các quốc gia sẽ thành lập một đội quân châu Âu riêng biệt. Nó phải bao gồm những đội quân hiện có trong khi nhiều thành viên thuộc NATO và đã thiết lập các cấu trúc chỉ huy trong tổ chức do Mỹ dẫn đầu", bà Kallas nói với các phóng viên trước cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU tại Brussels (Bỉ) hôm 29/1.

ap26025590605995.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

"Nếu chúng ta tạo ra các cấu trúc song song thì điều đó chỉ làm rối rắm thêm tình hình. Trong thời điểm khó khăn, các mệnh lệnh có thể bị phân tán", bà Kallas nói tiếp.

Trước đó, trong một bài phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi thành lập một “lực lượng vũ trang thống nhất” của châu Âu. Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ sự chia rẽ và thiếu quyết đoán giữa các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu, đồng thời đề nghị Ukraine được gia nhập EU vào năm 2027.

Theo RT, bà Kallas vốn là người ủng hộ mạnh mẽ việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev và tăng cường áp lực lên Nga thay vì theo đuổi một nền hòa bình dựa trên đàm phán. Sau cuộc họp ở Brussels, bà đã bảo vệ việc EU từ chối tham gia đàm phán với Moscow, nói rằng họ không có gì để đề nghị ngoài những gì các nhà trung gian hòa giải của Mỹ đã đề xuất.

Moscow cho rằng việc NATO mở rộng ở châu Âu kể từ những năm 1990 và mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Kiev kể từ năm 2014 là những nguyên nhân chính gây ra xung đột ở Ukraine. Nga yêu cầu Ukraine tuân thủ các cam kết trung lập về quân sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
#Ý tưởng thành lập quân đội châu Âu #Vai trò của NATO trong an ninh châu Âu #Chia rẽ trong liên minh châu Âu về Ukraine #Tình hình xung đột Ukraine-Nga #EU bác đề xuất thành lập quân đội châu Âu #Tổng thống Ukraine Zelensky

Bài liên quan

Thế giới

Điện Kremlin kêu gọi kiên nhẫn trong đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 26/1 rằng còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, xét đến tính chất "rất phức tạp" của các vấn đề đang được thảo luận.

untitled-1830.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky nêu điều kiện tiến hành bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Mỹ và liên minh Châu Âu (EU) đảm bảo an ninh trước khi cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra.

Theo RT ngày 10/12, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu phương Tây có thể đảm bảo an toàn cho Ukraine trước các cuộc tấn công từ phía Nga.

Được biết, nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Zelensky chính thức kết thúc vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối tổ chức bầu cử khi đó, viện dẫn lý do thiết quân luật, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ vào tuần sau

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông sẽ đến Washington vào tuần tới để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

RT đưa tin, Tổng thống Zelensky thông báo trên Telegram vào ngày 16/8 rằng ông sẽ đến Washington vào tuần tới để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump đã thông báo cho tôi về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, về những điểm chính của cuộc trò chuyện. Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Trump tất cả chi tiết về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Washington vào ngày 18/8. Cám ơn lời mời của Ngài", Tổng thống Zelensky cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới