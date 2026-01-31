EU bác đề xuất thành lập quân đội châu Âu của ông Zelensky

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU cho rằng ý tưởng thành lập quân đội châu Âu do nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất là không khả thi.

RT đưa tin ngày 30/1, bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng ý tưởng thành lập quân đội châu Âu do nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất là không khả thi vì nhiều quốc gia thành viên EU cũng là thành viên của NATO.

“Tôi không thể tưởng tượng rằng các quốc gia sẽ thành lập một đội quân châu Âu riêng biệt. Nó phải bao gồm những đội quân hiện có trong khi nhiều thành viên thuộc NATO và đã thiết lập các cấu trúc chỉ huy trong tổ chức do Mỹ dẫn đầu", bà Kallas nói với các phóng viên trước cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU tại Brussels (Bỉ) hôm 29/1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

"Nếu chúng ta tạo ra các cấu trúc song song thì điều đó chỉ làm rối rắm thêm tình hình. Trong thời điểm khó khăn, các mệnh lệnh có thể bị phân tán", bà Kallas nói tiếp.

Trước đó, trong một bài phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi thành lập một “lực lượng vũ trang thống nhất” của châu Âu. Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ sự chia rẽ và thiếu quyết đoán giữa các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu, đồng thời đề nghị Ukraine được gia nhập EU vào năm 2027.

Theo RT, bà Kallas vốn là người ủng hộ mạnh mẽ việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev và tăng cường áp lực lên Nga thay vì theo đuổi một nền hòa bình dựa trên đàm phán. Sau cuộc họp ở Brussels, bà đã bảo vệ việc EU từ chối tham gia đàm phán với Moscow, nói rằng họ không có gì để đề nghị ngoài những gì các nhà trung gian hòa giải của Mỹ đã đề xuất.

Moscow cho rằng việc NATO mở rộng ở châu Âu kể từ những năm 1990 và mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Kiev kể từ năm 2014 là những nguyên nhân chính gây ra xung đột ở Ukraine. Nga yêu cầu Ukraine tuân thủ các cam kết trung lập về quân sự.

