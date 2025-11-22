LAMOON gây sốt thảm đỏ LHP Việt Nam lần thứ XXIV với vibe “thần tiên tỷ tỷ”

Hà Nội

Giải trí

Tại lễ Khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV, ca sĩ LAMOON trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ với vẻ ngoài được ví như “thần tiên tỷ tỷ”.

Thiên Anh
Mới đây, tại lễ Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, ca sĩ LAMOON trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ với vẻ ngoài được ví như “thần tiên tỷ tỷ”.
Nhan sắc thanh thoát, phong thái tinh khôi cùng chiếc váy dạ hội được thiết kế cầu kỳ đã giúp nữ ca sĩ trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất buổi lễ.
Qua những bức ảnh ghi lại tại sự kiện, LAMOON sở hữu nhiều đường nét nổi bật.
Mỗi bước đi của LAMOON trên thảm đỏ đều tạo ấn tượng bởi thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút — đúng chuẩn “nàng thơ điện ảnh”.
Điểm nhấn lớn nhất trong lần xuất hiện này của LAMOON thuộc về bộ trang phục. Váy dạ hội xanh – trắng được đính kết tỉ mỉ, mô phỏng ánh sóng biển, mang đến cảm giác mềm mại, bay bổng.
Thiết kế vai lệch phá cách, đính tua rua mảnh tạo chuyển động uyển chuyển mỗi khi LAMOON di chuyển. Tông màu pastel cùng texture bắt sáng khiến nữ ca sĩ trông như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Không chỉ đẹp trong từng khung hình, bộ váy còn giúp LAMOON nổi bật giữa dàn nghệ sĩ, thu hút sự chú ý của khán giả lẫn giới truyền thông.
LAMOON là giọng ca trẻ nổi lên trong những năm gần đây, được yêu thích bởi hình ảnh tinh khôi, nhẹ nhàng và phong cách âm nhạc giàu cảm xúc.
LAMOON debut bằng phong cách dream-pop và indie R&amp;B, nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ màu sắc âm nhạc khác biệt. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, cô nàng phù hợp với những bản ballad nhẹ và các ca khúc mang tính kể chuyện.
Với lần xuất hiện đầy nổi bật này, LAMOON đang được khán giả ví như một “nàng thơ” mới của showbiz Việt. Không cần sự phô trương hay ồn ào, nữ ca sĩ vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn chỉ bằng vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết và phong thái tự tin.
#LAMOON thảm đỏ LHP Việt Nam #Vibe thần tiên tỷ tỷ #Lễ khai mạc LHP Việt Nam #Xuất hiện nổi bật của ca sĩ #Gây sốt sự kiện văn hóa #LAMOON

