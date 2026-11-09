Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Huyền My ‘Xóm nhỏ’ khóc thật 5-6 lần, ăn mì cay vẫn diễn tự nhiên

Thu Cúc
tep-huyen-my-1.jpg

Bé An (do Tép Huyền My thủ vai) là một trong những nhân vật được yêu thích với khán giả theo dõi phim truyền hình “Xóm nhỏ”. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, chị Anh Thư - mẹ Tép Huyền My, cho biết gia đình vừa bất ngờ, vui mừng vừa hồi hộp khi em trúng tuyển vai diễn.

tep-huyen-my-2.jpg

Sau hai vòng casting, Tép Huyền My được lựa chọn vào vai bé An. Mẹ diễn viên nhí chia sẻ, gia đình vui mừng xen lẫn lo lắng bởi đây là vai diễn có thời lượng và yêu cầu diễn xuất lớn hơn những dự án trước.

Quá trình ghi hình diễn ra đúng thời điểm Tép Huyền My mới bắt đầu học lớp 1. Khi đó, em chưa thể tự đọc kịch bản thành thạo. Bố mẹ và bà của Tép Huyền My phải đọc lời thoại, giải thích tình huống để em hiểu nội dung, sau đó cùng luyện tập trước mỗi buổi quay.

Trong phim, bé An sống cùng bố Nam tại một khu nhà trọ. Nhân vật có tính cách hồn nhiên, tinh nghịch và giàu tình cảm. Tạo hình của bé An cũng được xây dựng theo hướng giản dị, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Mẹ Tép Huyền My cho biết, các thành viên trong đoàn phim đánh giá cao khả năng nắm bắt tình huống của em. “Các bác trong đoàn khen Tép có thể biến tấu lời thoại theo cách hiểu của con, không nhất thiết phải nói giống 100% kịch bản”, chị Anh Thư nói.

Mẹ diễn viên nhí còn cho biết, Tép Huyền My có nhiều nét tương đồng với bé An, từ ngoại hình đến tính cách. “Tép giống bé An ở sự nghịch ngợm, thích ăn uống và được bố yêu chiều. Nhưng điều khiến tôi thấy đáng chú ý hơn cả là nhân vật rất hiểu chuyện, thương bố. Ngoài đời, Tép cũng là một em bé tình cảm, luôn quấn quýt và yêu thương gia đình”, chị Anh Thư cho hay.

tep-huyen-my-3.jpg

Một trong những phân đoạn đáng nhớ của Tép Huyền My là cảnh bé An chứng kiến bố Nam bị đánh. Nhân vật bật khóc, liên tục cầu xin những người xung quanh dừng tay. Theo mẹ Tép Huyền My, cảnh quay phải thực hiện khoảng 5-6 lần. Qua mỗi lượt diễn, em vẫn giữ được cảm xúc của nhân vật.

“Đây là cảnh con phải quay đi quay lại nhiều lần nhất. Khi thấy bố Nam bị đánh, con khóc lóc, xin các chú đừng đánh bố. Cảm xúc của con lúc đó rất thật, đến mức khán giả đứng bên ngoài theo dõi còn tưởng có xô xát thật. Cảnh quay cũng 5-6 lần, mà lần nào con cũng lấy cảm xúc và khóc xin tha rất chân thật. Về nhà, con còn kể với mẹ là con còn đẩy hẳn 1 chú ra để chú ấy không đánh bố Nam nữa”, chị Anh Thư kể.

Bên cạnh những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc, Tép Huyền My còn có các cảnh quay mang màu sắc hài hước. Trong một tình huống, bé An ăn vạ rồi ngã xuống đất. Dù bất ngờ, em tiếp tục thoại và diễn theo tình huống, khiến các thành viên trong đoàn bật cười.

Ở phân đoạn ăn sáng cùng bà Phẩm, Tép Huyền My nhất quyết muốn ăn mì tôm dù món ăn có vị hơi cay. Em vẫn hoàn thành cảnh quay, chỉ chạy ra tìm mẹ uống nước sau khi đạo diễn hô cắt.

“Con nhất quyết đòi ăn mì tôm cùng bà Phẩm. Dù mì hơi cay nhưng trước máy quay, Tép vẫn diễn rất ngon lành. Chỉ đến khi đạo diễn hô cắt, con mới vội chạy ra chỗ mẹ uống nước liên tục. Cả đoàn nhìn thấy đều bật cười và khen con chuyên nghiệp”, chị Anh Thư nói.

Trải nghiệm với “Xóm nhỏ” mang đến cho Tép Huyền My nhiều điều mới mẻ. Thay vì chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh, em phải học thoại, ghi nhớ diễn biến tâm lý nhân vật, phối hợp với các diễn viên và duy trì cảm xúc qua nhiều lần ghi hình.

Mẹ Tép Huyền My cho biết những trải nghiệm trước đó giúp em tự tin hơn trước máy quay. Tuy nhiên, với vai diễn dài hơi đầu tiên, Tép Huyền My cũng học được cách kiên nhẫn, tập trung và phối hợp với các thành viên trong đoàn phim.

Về định hướng tương lai, gia đình Tép Huyền My không đặt áp lực hay yêu cầu em phải trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Chị Anh Thư cho biết vợ chồng chị sẽ ủng hộ nếu con thực sự yêu thích nghệ thuật. “Điều quan trọng nhất vẫn là con chăm ngoan, học tập tốt, luôn vui vẻ, tự tin và được làm những điều mình thực sự yêu thích”, chị Anh Thư bày tỏ.

tep-huyen-my-4.jpg
#Tép Huyền My #phim Xóm nhỏ #bé An #diễn viên nhí #hậu trường phim

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Diễn viên nhí Trúc Anh: ‘Mẹ mong em giữ tình yêu với nghệ thuật’

truc-anh-1.jpg

Kể từ khi “Dưới ô cửa sáng đèn” lên sóng, mỗi tối cả gia đình Nguyễn Trúc Anh lại quây quần trước màn hình. Nếu Trúc Anh hào hứng nhận ra từng cảnh quay của mình thì mẹ em lại mang theo những cảm xúc rất khác.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Diễn viên nhí Đình Dương: "Em học cách vượt qua áp lực"

e-dinhduong-1.jpg

Trong “Quý tử vượt giàu”, Đình Dương đảm nhận vai Phú Quý lúc 8 tuổi. Nhân vật này không chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên mà còn mang nhiều suy nghĩ, tình cảm vượt trước tuổi, tạo nên những lát cắt cảm xúc quan trọng của bộ phim.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Diễn viên nhí Tường Vy: 'Nghệ thuật cho em tuổi thơ rực rỡ sắc màu'

Tường Vy xem nghệ thuật là hành trình tuổi thơ đầy sắc màu, giúp em trưởng thành qua từng vai diễn.

Bén duyên với nghề người mẫu từ tháng 6/2023 và diễn xuất từ tháng 6/2024, diễn viên nhí Tường Vy đã tham gia nhiều dự án phim ảnh. Gần đây, em tiếp tục thử sức khi tham gia casting phim điện ảnh Đất đỏ.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Tường Vy chia sẻ về những thử thách trên trường quay, bí quyết duy trì 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, cũng như góc nhìn của em về tuổi thơ của một gương mặt nhí theo đuổi nghệ thuật.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Diễn viên nhí Gia Tuệ: ‘Em không bao giờ nản khi quay phim’

e-dienviengiatue-1.jpg

Vào vai con gái của Thái Hòa trong “Anh Hùng”, Gia Tuệ (8 tuổi) kể chuyện phim trường với một giọng rất khác – không giống một diễn viên, mà giống một đứa trẻ vừa đi chơi về, còn nguyên sự háo hức.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Diễn viên nhí Bảo Nam kể kỷ niệm đóng phim cùng nghệ sĩ Xuân Hinh

Trong những ngày quay phim “Mùi phở”, Bảo Nam có nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ Xuân Hinh. Ngoài hậu trường phim, diễn viên nhí tiết lộ về kế hoạch đón Tết.

“Mùi phở” xoay quanh gia đình ông Mùi (Xuân Hinh) – người nhiều năm gắn bó với nghề nấu phở và mong muốn truyền lại cho cháu nội Sá Sùng (Bảo Nam). Tuy nhiên, mẹ của Sá Sùng lại không muốn con theo nghề khi còn quá nhỏ. Sự khác biệt trong quan điểm khiến không khí gia đình nhiều lúc trở nên căng thẳng.

baonam2.jpg
Poster phim Mùi phở. Ảnh: FB Bảo Nam.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới