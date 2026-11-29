Hoa hậu Thu Uyên cho biết đã dành nhiều tâm huyết chuẩn bị cho Miss Earth 2026 nhưng không thể tham dự vì những thay đổi khách quan.

Đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam vừa thông báo Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026 Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ không tham dự Miss Earth 2026 tổ chức tại Philippines.

Theo thông báo, quyết định được đưa ra sau quá trình trao đổi giữa người đẹp, đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam và Tổ chức Miss Earth quốc tế. Nguyên nhân là một số thay đổi phát sinh từ các yếu tố khách quan.

Quyết định này có sự thống nhất và đồng thuận của cả ba bên, không ảnh hưởng đến danh hiệu, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Phạm Hoàng Thu Uyên trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026.

Trong thời gian tới, người đẹp tiếp tục đảm nhiệm danh hiệu, đồng hành cùng ban tổ chức trong các hoạt động cộng đồng, dự án bảo vệ môi trường và sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hoa hậu Thu Uyên lỡ cơ hội thi Miss Earth 2026

Sau thông báo trên, Thu Uyên cũng lên tiếng trên trang cá nhân. Cô thừa nhận buồn và tiếc nuối vì đã mong chờ cơ hội đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thu Uyên cho biết suốt những tháng qua, cô dành nhiều tâm huyết và cố gắng chuẩn bị cho hành trình này. Cô cũng cảm thấy may mắn khi nhận được tình cảm, sự kỳ vọng và những lời động viên từ khán giả ở nhiều nơi trên thế giới.

Người đẹp cho biết sau quá trình trao đổi và đi đến đồng thuận giữa các bên, cô sẽ không tham dự cuộc thi quốc tế năm nay. Cô nói thêm: “Dù hành trình chưa trọn vẹn như kỳ vọng, Thu Uyên tin rằng vẫn còn nhiều điều ý nghĩa mình có thể làm được trên cương vị Miss Earth Vietnam 2026 tại Việt Nam.

Thu Uyên sẽ tiếp tục dành tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng, những dự án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng Uyên nhé!”.

Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học FPT, cao 1m7, sở hữu số đo ba vòng 84-61-94 cm. Trước khi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026, Thu Uyên đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.