Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại buổi khai mạc sự kiện, nhiều bộ phim, nhà làm phim được vinh danh.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại buổi khai mạc sự kiện, nhiều bộ phim, nhà làm phim được vinh danh.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” diễn ra từ ngày 28/11-2/12. Vào tối 28/11, lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội).

Phát biểu khai mạc Liên hoan phim, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định điện ảnh là lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt, có sức mạnh kết nối con người, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các dân tộc.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc liên hoan phim. Ảnh: Đinh Hà.

Liên hoan năm nay lựa chọn 124 tác phẩm (từ 870 phim đăng ký) đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng. Đây là bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh.

"Trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

Cũng trong chương trình khai mạc năm nay, BTC vinh danh nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ, đơn vị phát hành và các tác phẩm nổi bật trên thị trường thời gian qua.

Cụ thể ở hạng mục cá nhân, 2 nghệ sĩ, nhà làm phim có thành tích nổi bật tại các LHP quốc tế được vinh danh là đạo diễn Dương Diệu Linh (phim Mưa trên cánh bướm) và đạo diễn Nguyễn Thiên Ân (phim Giấc mơ là ốc sên).

Nhiều cá nhân, đơn vị và tác phẩm điện ảnh được vinh danh tại HANIFF VIII. Ảnh: Đinh Hà.

Tiếp đó, 2 tác phẩm có doanh thu cao nhất 2025 và 2026 được vinh danh tại HANIFF năm nay là Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền đạo diễn) và Trại buôn người (Toni Dương Bảo Anh đạo diễn).

Ở hạng mục vinh danh dấu ấn doanh thu, 10 tác phẩm đạt thành tích phòng vé trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026 được gọi tên là: Thỏ ơi, Bộ tứ báo thủ, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên, Nhà gia tiên, Lật mặt 8, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Truy tìm long diên hương, Phí Phông và Trại giam hạnh phúc. Hai đạo diễn Trấn Thành, Lý Hải không xuất hiện tại sự kiện và có đại diện khác trong ê-kíp làm phim lên sân khấu nhận giải.

Cuối cùng, đơn vị phát hành Galaxy Studios được vinh danh nhờ đóng góp nổi bật cho thị trường điện ảnh thời gian qua.