Để hóa thân vào các nhân vật trên màn ảnh, nữ diễn viên Rima Thanh Vy trải qua quá trình chuẩn bị kéo dài, thay đổi ngoại hình và đối diện nhiều thử thách khi ghi hình.

Rima Thanh Vy sinh năm 1995 tại TP HCM, xuất thân là người mẫu. Cô được chú ý khi tham gia chương trình Asia’s Next Top Model 2018, trước khi chuyển hướng sang điện ảnh.

Liên tục đóng phim kinh dị

Mới đây, phim “Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ” tổ chức buổi công chiếu tại TP HCM, quy tụ dàn diễn viên Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê...

Trong phim, Rima Thanh Vy đóng Quỳnh, cô gái mồ côi, chịu nhiều tổn thương vì ngoại hình quá cỡ. Nhân vật tìm đến Mẹ mìn, người phụ nữ bí ẩn, để thực hiện điều ước trở nên xinh đẹp. Tuy nhiên, mong muốn này kéo theo hàng loạt bi kịch.

Nữ diễn viên trong phim “Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ”. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.

Trước đó, trong “Mười: Lời nguyền trở lại”, nữ diễn viên hóa thân thành Hằng, cô gái có tình bạn rạn nứt với Linh (Chi Pu) khi phát hiện bạn thân lén lút quan hệ với Kiệt (Tôn Kinh Lâm), người yêu của mình. Nhiều năm sau, Hằng gặp lại Linh và mời cô đến một biệt thự bí ẩn. Nhân vật dần trở nên man dại, có dấu hiệu bị ma ám.

Đến “Cám”, Rima Thanh Vy đảm nhận vai Tấm. Khác với những nhân vật giật gân, cá tính trước đó, đây là hình tượng hiền lành, nữ tính và khép nép. Tuy nhiên, nhân vật trong phim có cách xây dựng khác với hình dung quen thuộc về nàng Tấm trong truyện cổ tích.

Trong khi đó, “Cô dâu ma” đánh dấu lần đầu Rima Thanh Vy đóng chính một bộ phim kinh dị quốc tế. Cô vào vai Yến, cô dâu Việt trên đất Thái. Theo Znews, nhân vật có nét bỡ ngỡ, ngại ngùng khi lần đầu ra mắt gia đình chồng, nhưng cũng thể hiện sự gan góc, bướng bỉnh trước nghịch cảnh.

Rima Thanh Vy trong phim “Cô dâu ma”. Ảnh: Znews.

Tại showcase phim, theo Harper’s Bazaar Việt Nam, nữ diễn viên kể về cảnh quay nằm dưới hố đầy xác chết. Giữa trời mưa lạnh, bùn đất nhớp nháp và những bàn tay kéo xuống, cô có cảm giác như sắp bị chôn sống.

Từ cô gái bị ma ám, nàng Tấm đến cô dâu Việt trên đất Thái, các vai diễn cho thấy Rima Thanh Vy đang thử sức với nhiều hình tượng khác nhau. Dù dòng phim kinh dị là mảng hoạt động nổi bật trong sự nghiệp gần đây, nữ diễn viên vẫn có những lựa chọn nhân vật không hoàn toàn đóng khung trong thể loại này.

Nỗ lực khi nhập vai

Để hóa thân thành Hằng trong “Mười: Lời nguyền trở lại”, Rima Thanh Vy dành khoảng nửa năm chuẩn bị và giảm gần 10 kg. Theo VOV, cô còn học vẽ, luyện phát âm, tham gia lớp diễn xuất hình thể và thay đổi một số thói quen sinh hoạt để phù hợp với nhân vật.

Hằng là cô gái bị ma ám đến mức cạn kiệt sinh lực, thân thể gần như chỉ còn da bọc xương. Vì vậy, nữ diễn viên phải ngồi nhiều giờ để thực hiện hóa trang, đồng thời thể hiện ánh mắt và những biểu cảm dị thường. Cô nói: “Khi nhìn tạo hình ghê rợn của mình trước gương, tôi lại rất thích và xem đây là một dấu ấn kỷ niệm tuyệt vời trong tuổi trẻ của mình”. Sau khi hoàn thành quá trình ghi hình, cô làm việc với bác sĩ tâm lý để hỗ trợ thoát khỏi trạng thái tâm lý của nhân vật.

Rima Thanh Vy dành nửa năm chuẩn bị cho vai diễn trong “Mười: Lời nguyền trở lại”. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.

Đạo diễn, nhà sản xuất Hằng Trịnh từng cho biết vai Hằng là một trong những nhân vật khó tìm diễn viên nhất phim. Ê-kíp cần người vừa có ngoại hình phù hợp, vừa thể hiện được tâm lý phức tạp và chấp nhận quá trình hóa trang nặng. Rima Thanh Vy được lựa chọn sau quá trình cân nhắc nhiều ứng viên.

Với “Cám”, thử thách của nữ diễn viên nằm ở việc thay đổi cách thể hiện để phù hợp với hình tượng Tấm. Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, cô dành thời gian xem lại một số bộ phim, đọc truyện cổ tích để tìm cách diễn phù hợp. Rima Thanh Vy cũng thừa nhận bản thân có chút lo lắng vì ngoại hình sắc sảo khiến việc thể hiện hình tượng hiền lành trở nên khó khăn.

Nữ diễn viên còn phải cân nhắc khi đạo diễn đề cập đến phân cảnh táo bạo. Cô cho biết bản thân không thực sự tự tin về cơ thể và mất khoảng một đến hai tuần suy nghĩ trước khi quyết định thực hiện. Rima Thanh Vy cũng tiếc nuối khi không được sử dụng giọng thật trong phim, nhưng tôn trọng lựa chọn lồng tiếng của đạo diễn vì cho rằng chất giọng mới phù hợp với hình tượng Tấm cổ trang.

Rima Thanh Vy dành thời gian nghiên cứu hình tượng Tấm trong phim “Cám”. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.

Đến “Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ”, nữ diễn viên tiếp tục đối diện những yêu cầu khắt khe về ngoại hình. Theo Vietnamnet, cô trải qua quá trình tắm trắng liên tục đến mức da bị lột và đau đớn.

Đặc biệt, Rima Thanh Vy có những phân cảnh táo bạo trong phim. Cô kể ban đầu ê-kíp đề nghị ghi hình cơ thể nhiều hơn, sau đó giải thích những cảnh này có dụng ý về mặt nội dung. Dù được trấn an rằng ánh sáng sẽ được xử lý tối, không để lộ quá nhiều, nữ diễn viên vẫn bất ngờ khi xem thành phẩm vì cảnh quay không tối như cô nghĩ.

Cô cho biết trước mỗi cảnh quay, ê-kíp đều hỏi ý kiến về mức độ hở và cách thực hiện. Chẳng hạn, trong một cảnh quay khi cô cởi khăn, căn phòng chỉ có nữ diễn viên và máy quay, không có người quay phim hay trợ lý khác. Dù giật mình khi xem lại hình ảnh trên màn ảnh, Rima Thanh Vy không hối tiếc vì hiểu đây là chi tiết cần thiết cho câu chuyện.

Với “Cô dâu ma”, áp lực của Rima Thanh Vy đến từ việc đảm nhận vai chính trong một dự án quốc tế. Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, cảnh nằm dưới hố đầy xác chết là trải nghiệm khiến cô ám ảnh nhất. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết luôn nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp trong quá trình ghi hình.

Tại showcase, khi được hỏi về tham vọng trở thành diễn viên quốc tế như Ngô Thanh Vân, Rima Thanh Vy cho biết cô đang tiếp tục rèn luyện kỹ năng diễn xuất, ngoại ngữ và tìm hiểu thị hiếu của khán giả tại các thị trường nước ngoài. Cô xem cơ hội tham gia những dự án đến từ Hàn Quốc và Thái Lan là dịp học hỏi, mở rộng kinh nghiệm.

Qua những dự án đã tham gia, Rima Thanh Vy cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho dòng phim kinh dị, từ lựa chọn nhân vật đến quá trình chuẩn bị cho từng vai diễn. Với kinh nghiệm tích lũy qua các bộ phim trong nước và quốc tế, nữ diễn viên đang có thêm cơ hội khẳng định dấu ấn riêng. Nhiều khán giả cho rằng những vai diễn tiếp theo sẽ là dịp để cô tiếp tục mở rộng khả năng diễn xuất và tiến gần hơn với danh xưng “nữ hoàng phim kinh dị thế hệ mới”.