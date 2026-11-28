Khánh Hòa sở hữu nền ẩm thực phong phú với nhiều món bánh dân dã, mỗi món ăn đều có sức hút riêng, khiến thực khách khó lòng bỏ qua.
Từng góp mặt trong các vai diễn nhỏ, Khuyến Dương lần này thử sức với nhân vật có nhiều đất diễn và nặng tâm lý hơn trong “Trại giam hạnh phúc”.
Hậu Hoàng, Dương Yến Ngọc vừa phát hiện mắc ung thư. Trước đó, Hari Won và MC Hạnh Phúc từng trải qua hành trình điều trị bệnh.
Chung khung hình với nữ diễn viên Thái Lan Orm Kornnaphat tại một sự kiện mới đây, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Không chỉ có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, nữ diễn viên Lê Hạ Anh còn gây ấn tượng bởi nhan sắc thăng hạng cùng phong cách thời trang trưởng thành.
Từ giọng đọc "Đọc truyện đêm khuya" đến bản tin chiến thắng lịch sử, NSƯT Kim Cúc để lại nhiều dấu ấn và có cuộc sống tuổi già ấm áp bên chồng con.
Hậu Hoàng cho biết cô mới phát hiện mắc bệnh máu trắng cách đây 2 ngày và vẫn chưa biết phải đối mặt với biến cố sức khỏe như thế nào.
NSƯT Kim Cúc - giọng đọc huyền thoại từng truyền đi bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam qua đời ngày 24/11, hưởng thọ 83 tuổi.
Top 5 Miss International 2026 quy tụ những người đẹp có sắc vóc nổi bật cùng thành tích đáng chú ý trong học tập, nghệ thuật.
Hoa hậu Xuân Hạnh từng xin hai tháng học diễn trước khi nhận vai phản diện đầu tiên, đồng thời tiết lộ những câu chuyện ít chia sẻ về gia đình.
Ở tuổi 17, Phương Linh - con gái diễn viên Mạnh Trường khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng cao ráo và nhan sắc ngày càng nổi bật.
Đứng sau nhiều bản hit tại "Anh trai vượt ngàn chông gai", producer Nguyễn Duy Sơn tiết lộ có những bản phối khiến anh phải mất ăn mất ngủ vì áp lực tiến độ.
Các nghệ sĩ: Kim Oanh, Xuân Bắc, Quang Thắng và Phạm Minh Nguyệt đều có những dấu ấn riêng sau khi tham gia bộ phim truyền hình đình đám "Sóng ở đáy sông".
MC Nguyên Khang tiết lộ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sẽ tham gia đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ. Trước đó, anh chia sẻ về hành trình tổ chức chương trình.
Sau nhiều năm gắn với hình tượng người đàn ông hiền lành, Lương Thế Thành thử sức với những nhân vật tham vọng, phức tạp và có nội tâm nhiều biến động.
Jennifer Barreto trở thành chủ nhân vương miện Miss Universe 2026. Đại diện Cộng hòa Dominica và Venezuela lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2.
Bên cạnh chuyện tình đẹp, nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang cuốn hút của nữ TikToker Meichan cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Missosology xếp đại diện Peru ở vị trí số 1 trong bảng dự đoán Miss International 2026, trong khi Á hậu Lê Phương Khánh Như vắng mặt trong Top 20.
Đêm nhạc Muôn sắc Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình thu hút 50.000 khán giả, khép lại bằng màn pháo hoa 17 phút rực rỡ trên bầu trời Hà Nội.
50.000 khán giả cùng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối 24/11, tạo nên bầu không khí sôi động với những tiếng reo hò, tràng pháo tay và khoảnh khắc xúc động.
Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như tự tin, sẵn sàng cho đêm chung kết Miss International 2026, diễn ra ngày 25/11.