Khánh Vân có nhiều cột mốc đáng chú ý từ dấu ấn tại các đấu trường sắc đẹp, hoạt động nghệ thuật đến cuộc sống hôn nhân bên nhiếp ảnh gia Nguyễn Long.
Để hóa thân vào các nhân vật trên màn ảnh, nữ diễn viên Rima Thanh Vy trải qua quá trình chuẩn bị kéo dài, thay đổi ngoại hình và đối diện nhiều thử thách khi ghi hình.
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với mái tóc ngắn trẻ trung, cá tính, đồng thời đón cột mốc tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Tạo dáng bên cây thông Noel khổng lồ, rich kid Tiên Nguyễn gây chú ý với nhan sắc sắc sảo, vóc dáng quyến rũ cùng gu thời trang sang trọng ở tuổi 30.
Thanh Thủy, Thúy Vân, Khánh Như và Tường San ghi dấu ấn tại Miss International với những thành tích đáng chú ý.
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Hậu Hoàng, Dương Yến Ngọc vừa phát hiện mắc ung thư. Trước đó, Hari Won và MC Hạnh Phúc từng trải qua hành trình điều trị bệnh.
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Tuấn Ngọc và Khánh Như xác nhận hẹn hò. Cặp đôi gây chú ý với ngoại hình nổi bật, học vấn tốt và thành tích thi sắc đẹp.
Không chỉ có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, nữ diễn viên Lê Hạ Anh còn gây ấn tượng bởi nhan sắc thăng hạng cùng phong cách thời trang trưởng thành.
Từ giọng đọc "Đọc truyện đêm khuya" đến bản tin chiến thắng lịch sử, NSƯT Kim Cúc để lại nhiều dấu ấn và có cuộc sống tuổi già ấm áp bên chồng con.
Hậu Hoàng cho biết cô mới phát hiện mắc bệnh máu trắng cách đây 2 ngày và vẫn chưa biết phải đối mặt với biến cố sức khỏe như thế nào.
NSƯT Kim Cúc - giọng đọc huyền thoại từng truyền đi bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam qua đời ngày 24/11, hưởng thọ 83 tuổi.
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Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như lọt Top 5 Miss International 2026. Người đẹp Moldova đăng quang ngôi vị cao nhất.
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