Đồng Nai đấu giá thành công 2 khu đất vàng

Ngày 4/10, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa tổ chức đấu giá thành công 2 khu đất có tổng diện tích hơn 110 ha tại xã Bình An, ngay cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành.

Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích rộng hơn 77 ha, được quy hoạch làm trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư.

Lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng khách hàng trúng đấu giá.

Hiện trạng là đất trống, khu đất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội. Giá khởi điểm khu đất này là hơn 4.700 tỷ đồng, khách hàng trúng đấu giá lô đất này có giá trị gần 4.900 tỷ đồng.

Khu đất còn lại rộng hơn 35 ha, được quy hoạch làm khu dân cư. Giá khởi điểm khu đất này là hơn 1.700 tỷ đồng, khách hàng trúng đấu giá lô đất này có giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị 2 khu đất đấu giá thành công đợt này là khoảng 6.700 tỷ đồng.