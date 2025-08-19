Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đồng loạt khởi công 3 công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ khởi công 3 dự án giải quyết an sinh xã hội.

Hạo Nhiên

Sáng 19/8, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khởi công ba dự án trọng điểm trên địa bàn, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, các dự án được khởi công, gồm: Thí điểm Nhà ở xã hội; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng và Xây dựng khu tái định cư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Được biết, Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích sàn hơn 46.200 m2 với 3 tòa nhà cao 12 tầng, hơn 500 căn hộ; 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng với hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật khác theo quy hoạch.

image.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II sau khi hoàn thành xây dựng với đầy đủ tiện ích, tương đương các khu chung cư thương mại, hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu “an cư lạc nghiệp” của đông đảo người dân.

Trước đó, giai đoạn I dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2019 với tổng mức đầu tư 355 tỷ đồng, được thiết kế 3 tòa nhà cao 11 tầng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành 488 căn hộ đáp ứng hơn 1.000 dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: “Hà Tĩnh quyết tâm trong việc thực hiện hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quan tâm, chăm lo chỗ ở cho cán bộ, viên chức, người lao động và người thu nhập thấp; đồng thời tạo tiền đề để tỉnh hoàn thành mục tiêu về nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại…”.

image-2.jpg

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh cũng tiến hành khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với quy mô sử dụng đất 964,84 ha, tổng vốn đầu tư 13.276,491 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án là Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu Kinh tế Vũng Áng. Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 60 ha, đảm bảo điều kiện để tổ chức lễ động thổ.

Tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã long trọng tổ chức lễ khởi công Khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại thôn Liên Vinh. Khu tái định cư này có quy mô khoảng 4,9 ha, dự kiến hình thành 85 lô đất diện tích từ 150 m2 - 300 m2.

#Hà Tĩnh #khởi công #dự án #an sinh xã hội #trọng điểm #cách mạng Tháng Tám

Bài liên quan

Xã hội

Khởi công khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ở Đà Nẵng

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng vốn đầu tư hơn 76 tỷ đồng là khu tái định đầu tiên ở Đà Nẵng nhằm phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao.

Sáng 19/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công công trình khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc.

Khu tái định cư có diện tích 4,69 ha với quy hoạch hiện đại, tổng mức đầu tư hơn 76 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư; dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2026.

Xem chi tiết

Chính trị

Tưng bừng lễ khánh thành, khởi công 250 dự án mừng Quốc khánh

Cả nước tưng bừng lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 19/8, trên cả nước sẽ diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Xem chi tiết

Xã hội

8 dự án của Hà Nội đồng loạt khánh thành, khởi công

Hoà chung với cả nước, sáng nay, TP. Hà Nội tiến hành lễ khánh thành, khởi công 8 công trình, dự án để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. 

Theo kế hoạch, đúng 9h sáng 19/8, khắp cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Điểm cầu trung tâm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".