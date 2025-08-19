Đồng loạt khởi công 3 công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ khởi công 3 dự án giải quyết an sinh xã hội.

Sáng 19/8, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khởi công ba dự án trọng điểm trên địa bàn, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, các dự án được khởi công, gồm: Thí điểm Nhà ở xã hội; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng và Xây dựng khu tái định cư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Được biết, Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích sàn hơn 46.200 m2 với 3 tòa nhà cao 12 tầng, hơn 500 căn hộ; 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng với hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật khác theo quy hoạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II sau khi hoàn thành xây dựng với đầy đủ tiện ích, tương đương các khu chung cư thương mại, hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu “an cư lạc nghiệp” của đông đảo người dân.

Trước đó, giai đoạn I dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2019 với tổng mức đầu tư 355 tỷ đồng, được thiết kế 3 tòa nhà cao 11 tầng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành 488 căn hộ đáp ứng hơn 1.000 dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: “Hà Tĩnh quyết tâm trong việc thực hiện hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quan tâm, chăm lo chỗ ở cho cán bộ, viên chức, người lao động và người thu nhập thấp; đồng thời tạo tiền đề để tỉnh hoàn thành mục tiêu về nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại…”.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh cũng tiến hành khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với quy mô sử dụng đất 964,84 ha, tổng vốn đầu tư 13.276,491 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án là Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu Kinh tế Vũng Áng. Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 60 ha, đảm bảo điều kiện để tổ chức lễ động thổ.

Tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã long trọng tổ chức lễ khởi công Khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại thôn Liên Vinh. Khu tái định cư này có quy mô khoảng 4,9 ha, dự kiến hình thành 85 lô đất diện tích từ 150 m2 - 300 m2.