Video

Động đất 4,8 độ giáp biên giới, Hà Nội rung lắc trong đêm

Đêm 12/11, tại tỉnh Houaphan (Lào) - cách biên giới Thanh Hóa 5km, xảy ra động đất mạnh 4,8 độ. Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa... cảm nhận được rung lắc.

Trường Hân t/h

Rạng sáng 13/11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết trên địa bàn tỉnh Houaphan (Lào) vừa xảy ra một trận động đất, theo VOV.

Rung lắc do trận động đất mạnh 4,8 độ ở Lào được camera nhà dân ghi lại.
﻿Video: Tổng hợp

Theo đó, vào lúc 23h26 ngày 12/11, tại tỉnh Houaphan - cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 5km - xảy ra trận động đất mạnh 4,8 độ. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

  • Dù động đất ở gần Thanh Hóa song ở Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... người dân cũng cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 và đang tiếp tục theo dõi.

Bài liên quan

Video

Người đàn ông nhảy qua cây cầu gãy nối 2 tòa tháp để cứu vợ con

Một người đàn ông Hàn Quốc ở Bangkok đã nhảy qua cây cầu sắp đứt gãy giữa 2 tòa chung cư cao tầng để tìm vợ và con trong trận động đất.

Theo Straitstimes, khoảnh khắc anh Kwon Young-un nhảy qua đoạn cầu sắp gãy được ghi lại trong 1 video và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Anh Kwon đang tập thể dục trên tầng 52 của tòa chung cư Park Origin Thonglor thì tòa nhà rung chuyển vì động đất.

Sau đó, anh Kwon phát hiện ra vợ con mình không ở trong căn hộ của họ, mà đã sơ tán khi động đất xảy ra.

Xem chi tiết

