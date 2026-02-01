Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ về tiền lương

Thủ tướng yêu cầu thể chế hóa một số giải pháp mới về đơn vị sự nghiệp công lập liên quan tới việc tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương.

Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

MỞ RỘNG HỢP TÁC CÔNG TƯ KHÔNG GIỚI HẠN

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, đảm bảo tính thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, nhất là 5 quan điểm chỉ đạo đối với kinh tế nhà nước trong Nghị quyết 79; nhằm sử dụng hiệu lực, hiệu quả 9 thành tố của kinh tế nhà nước, nâng cao giá trị gia tăng, tuân thủ quy luật thị trường, giảm can thiệp hành chính, giải quyết tốt quan hệ thị trường, Nhà nước và xã hội.

Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội phải tháo gỡ được các nút thắt, điểm nghẽn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước; thu hút được nhân tài với chế độ tiền lương, chính sách cán bộ để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm.

Phân định rõ các nhiệm vụ nhà nước phải làm, giữ vai trò chủ đạo, đi đôi với cơ chế, chính sách; Nhà nước không làm những việc tư nhân có thể làm được và làm tốt hơn; đồng thời mở rộng hợp tác công tư không giới hạn trên cơ sở nguồn lực nhà nước dẫn dắt, định hướng. Hài hòa hóa giữa quyền quản lý và quyền sở hữu. Phân cấp, phân quyền quản lý rộng hơn, sâu hơn. Vừa có cơ chế, chính sách vừa có công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

THỂ CHẾ HOÁ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỚI VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ, hoàn thành trong tháng 2/2026; nghiên cứu đổi mới hoàn thiện mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, phí, lệ phí.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các luật liên quan, nhất là luật về đất đai, môi trường, khai thác bền vững tài nguyên. Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm; chính sách về nhà ở.

Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc trong doanh nghiệp. Đồng thời, thể chế hóa một số giải pháp mới về đơn vị sự nghiệp công lập như các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tối thiểu chi thường xuyên trở lên được tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương và các khoản thù lao, đãi ngộ khác, tuyển dụng và sử dụng nhân sự theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Tập trung đầu tư phát triển đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập quan trọng có tiềm lực, có khả năng cạnh tranh trong một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, ngành công nghệ chiến lược;

Thí điểm thành lập bộ phận có chức năng tư vấn chuyên sâu trong các đơn vị có quy mô lớn và thực hiện việc thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; không tổ chức Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, cơ quan, địa phương khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 79 để đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật và các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.