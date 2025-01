Người đàn ông bị thủng ruột vì hội chứng thích ăn đồ vật

Bệnh nhân nam 50 tuổi, không có người thân sống cùng, tiền sử tâm thần phân liệt 26 năm, điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước khi vào viện 2 tuần, bệnh nhân tự nuốt 3 chiếc bật lửa, đã được nội soi can thiệp lấy dị vật. Lần này bệnh nhân lại vào viện vì đau bụng, chướng bụng tăng dần. Qua thăm khám lâm sàng, thấy bụng chướng căng, vùng bụng dưới đau, phản ứng mạnh.

Chụp cắt lớp ổ bụng thấy hình ảnh 2 dị vật hình que đầu kim loại trong quai ruột vùng hạ vị, đâm xuyên thành ruột tạo ổ dịch khí vùng tiểu khung cạnh cơ bịt phải; Dị vật trong quai ruột hạ sườn phải; Dày thành trực tràng, đại tràng sigma và quai ruột ngang rốn; Giãn lan tỏa các quai ruột non.

Bệnh phẩm bao gồm: Đoạn đại tràng Sigma và dị vật (bút, ngòi bút và tăm nhựa). Ảnh BV Bạch Mai

Bệnh nhân được chẩn đoán: Áp xe trong ổ bụng do thủng đại tràng sigma do dị vật, dị vật ruột non/ tâm thần phân liệt.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu, mở ruột non lấy dị vật (bút bi, ruột bút, tăm nhựa), cắt đoạn đại tràng Sigma bị dị vật xuyên thủng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng làm hậu môn nhân tạo. Sau mổ, bệnh nhân ổn định và sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để đóng hậu môn nhân tạo, lập lại lưu thông đường tiêu hóa.