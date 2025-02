Điểm check-in tuyệt đẹp khi du lịch Mộc Châu ngắm hoa mận

Là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, Mộc Châu từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đây làm bao con tim mê xê dịch say đắm bởi vẻ đẹp thiên nhiên đến từ những dãy núi trùng điệp, những rừng hoa mận trắng tinh khôi. Ảnh Vietnamnet Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, nhưng một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm có lẽ là tháng 1, tháng 2, khi mùa hoa mận nở. Mộc Châu như một cô gái e ấp khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi rực sáng cả núi rừng Tây Bắc. Ảnh Vietnamnet Một trong những điểm du lịch Mộc Châu ngắm hoa mận đẹp nhất là thung lũng mận Nà Ka. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường hoa mận" của cao nguyên Mộc Châu, Nà Ka trải rộng trên diện tích hơn 100 hecta với những thảm hoa trắng tinh khôi. Cách trung tâm 20km về phía Đông Bắc, nơi đây mang đến trải nghiệm ngắm hoa độc đáo với tầm nhìn 360 độ không bị che chắn. Điểm đặc biệt của Nà Ka là sự kết hợp hài hòa giữa vườn mận và đồi chè xanh mướt, tạo nên những bức ảnh nhiều tầng nhiều lớp đầy nghệ thuật. Du khách có thể lưu trú tại các homestay trong vườn mận, thức dậy trong không gian ngập tràn hương hoa, hay thuê những bộ trang phục dân tộc để có những bức ảnh độc đáo giữa rừng hoa. Ngoài Nà Ka, còn nhiều địa điểm khác để du xuân ngắm hoa mận. Ảnh Internet Bản Phiêng Cành: Nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển, Phiêng Cành không chỉ là điểm ngắm hoa mận mà còn là thiên đường săn mây nổi tiếng của vùng cao Tây Bắc. Những vườn mận nằm trên sườn đồi tạo nên những bức ảnh nhiều tầng, đặc biệt ấn tượng khi chụp từ trên cao xuống. Ngoài vẻ đẹp của hoa mận, du khách còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa độc đáo của người Thái qua việc lưu trú tại homestay, thưởng thức ẩm thực dân tộc và chiêm ngưỡng những điệu múa xòe truyền thống đầy màu sắc. Rừng thông bản Áng: Một điểm đến du lịch Mộc Châu độc đáo là rừng thông bản Áng, nơi hội tụ vẻ đẹp của hai loài cây đặc trưng vùng núi Tây Bắc. Những tán thông xanh mướt quanh năm làm nền cho sắc trắng tinh khôi của hoa mận, tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc màu. Đặc biệt, khu vực này còn có hồ nước trong vắt, phản chiếu khung cảnh hoa mận và rừng thông tạo nên những khung hình độc đáo. Du khách có thể tận hưởng không gian yên bình bằng việc cắm trại dưới tán thông, chèo thuyền kayak trên hồ hay tổ chức picnic giữa vườn mận đang độ nở rộ. Ảnh Internet Bản Pa Phách: Cách trung tâm 25km về phía Bắc, bản Pa Phách thu hút du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ cùng những vườn mận cổ thụ 50-80 năm tuổi. Nơi đây không chỉ là điểm ngắm hoa mà còn là nơi lưu giữ nét văn hóa nguyên bản của người Thái đen. Du khách có thể tham quan những ngôi nhà sàn truyền thống, học cách dệt thổ cẩm và thưởng thức những món ăn đặc sắc của vùng cao. Khung cảnh bản làng yên bình giữa rừng hoa mận trắng tạo nên một trải nghiệm du lịch Tây Bắc khó quên. Ảnh Internet Thung lũng Thung Cuông: Là điểm đến mới trên bản đồ du lịch Mộc Châu, Thung Cuông mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản. Những vườn mận xen kẽ giữa các thửa ruộng bậc thang tạo nên khung cảnh độc đáo chỉ có thể tìm thấy ở vùng cao nguyên này. Đặc biệt, từ đỉnh đồi mận cao nhất thung lũng, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng núi non hùng vĩ, nơi sắc trắng của hoa hòa quyện cùng màu xanh của núi rừng tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh Internet Thung lũng Mu Náu: Cách trung tâm thị trấn 15km về phía Tây Nam, thung lũng Mu Náu là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Mộc Châu mùa xuân. Nơi đây nổi tiếng với những cây mận cổ thụ trăm năm tuổi, thân to, tán rộng tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Đặc biệt, khi bình minh lên, ánh nắng đầu ngày xuyên qua làn sương mỏng, tạo nên những tia sáng lung linh trên cánh hoa trắng muốt, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như chốn tiên cảnh. Du khách có thể thỏa sức sáng tạo với đa dạng góc chụp, từ toàn cảnh thung lũng hoa đến những con đường mòn quanh co giữa vườn mận, tất cả đều có dãy núi Yên Sơn hùng vĩ làm phông nền tuyệt đẹp. Ảnh Internet Để có một chuyến du lịch Mộc Châu trọn vẹn, du khách cần chú ý đến trang phục và thiết bị. Thời tiết vùng cao thường lạnh và nhiều sương sớm, vì vậy hãy chuẩn bị áo khoác ấm chống gió, găng tay, khăn quàng cổ và đặc biệt là giày đi bộ chống trượt. Nếu muốn có những bức ảnh đẹp, nên mang theo mũ rộng vành và chọn trang phục màu sắc hài hòa với cảnh quan như trắng hoặc pastel. Ảnh Internet Về lịch trình, thời điểm lý tưởng để bắt đầu ngày mới là từ 4h sáng, khi sương mai còn phủ trắng không gian. Tránh di chuyển sau 6h tối do đường núi khó đi và thời tiết dễ thay đổi. Nên thuê xe có người lái địa phương và đi theo nhóm từ 3-4 người để đảm bảo an toàn. Ảnh Internet Về chỗ ở, cần đặt phòng trước ít nhất 1-2 tuần, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Các homestay gần điểm ngắm hoa có giá từ 300.000-800.000đ/đêm, nên mang theo đầy đủ đồ dùng cá nhân vì nhiều nơi chưa có đủ tiện nghi.

Hãy luôn ghi nhớ tôn trọng cảnh quan và người dân địa phương. Không leo trèo bẻ cành, giữ khoảng cách an toàn với ong khi chụp ảnh, mang theo túi đựng rác và trang phục lịch sự khi vào các bản làng. Ảnh Internet Xem video: Hoa mận khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu. Theo HTV

