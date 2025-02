Cứu sống nam thanh niên 21 tuổi bị thủng tim do máy bắn đinh

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) đã thực hiện một ca mổ cấp cứu cho một thanh niên 21 tuổi bị thủng tim do tai nạn lao động hi hữu. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi sát do vết thương tim phức tạp.

Đầu vào vết thương nhỏ - nhưng tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường

Cụ thể, Bệnh nhân là Đ.Đ.Q. 21 tuổi, (TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau ngực và khó thở, trên thành ngực trái có một vết thương rất nhỏ, chỉ khoảng 2mm. Nếu không chú ý, vết thương này có thể bị bỏ sót.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết khi đang làm việc với máy bắn đinh, anh vô tình trượt tay khiến một chiếc đinh bật ngược vào ngực. Ngay sau đó, anh cảm thấy đau dữ dội và đến sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn sau đó lập tức đến Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Nhận diện kịp thời – Cuộc chạy đua giữ lại sự sống

Dù dấu hiệu sinh tồn ban đầu của bệnh nhân còn ổn định, nhưng trước một trường hợp đau ngực cấp tính, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã nhanh chóng tiến hành siêu âm tim, phát hiện tràn dịch màng tim – dấu hiệu gợi ý tổn thương cơ tim nghiêm trọng.

Bệnh nhân được chụp CT-scan lồng ngực khẩn cấp, xác định có dị vật kim loại xuyên qua xương sườn và đâm vào tim, gây chảy máu vào màng ngoài tim. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh có thể bị chèn ép tim cấp và sốc mất máu, nguy cơ tử vong rất cao.

Phim chụp và dị vật được lấy ra ngoài thành công. Ảnh: BVCC

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, các bác sĩ phẫu thuật tim - lồng ngực đã nhanh chóng quyết định mổ cấp cứu. Khi mở lồng ngực, các bác sĩ phát hiện đầu đinh đã xuyên qua màng ngoài tim và làm rách cơ tim trước thất phải – tổn thương có thể gây ngưng tim đột ngột.

Thực tế, vết thương tim phức tạp hơn so với dự đoán ban đầu, đòi hỏi ekip phẫu thuật phải tập trung cao độ để lấy dị vật, khâu vết thương tim, kiểm soát cầm máu và hồi sức tích cực. Sau gần một tuần được điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, cai máy thở thành công và được chuyển đến Khoa Phẫu thuật tim – Lồng ngực mạch máu để tiếp tục theo dõi.

Máy bắn đinh là công cụ phổ biến trong xây dựng và cơ khí, nhưng nếu không sử dụng đúng cách có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Thủng tim do máy bắn đinh là tai nạn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong lên tới 20% dù được cấp cứu kịp thời.

Tai nạn này là lời cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng thiết bị công nghiệp. Việc nâng cao ý thức an toàn lao động có thể giúp ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc tương tự. Nếu gặp tai nạn lao động hoặc có dấu hiệu bất thường sau chấn thương, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc Bệnh viện Nhân dân 115 để được kiểm tra kịp thời.