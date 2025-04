Bold Milk và loạt sữa giả cho bà bầu của Rance Pharma, Hacofood Group

Nhiều sản phẩm sữa giả dành cho bà bầu

Mới đây, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận khiến người tiêu dùng hoang mang.

Cơ quan công an xác định có 573 sản phẩm sữa giả các loại của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Có nhiều loại sữa cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người tiểu đường, suy thận...

Nhóm đối tượng sản xuất đã phân chia sản phẩm thành nhiều thương hiệu, mỗi dòng sản phẩm sữa nhắm đến một phân khúc khách hàng. Với nhóm khách hàng là bà bầu, có các sản phẩm sữa giả như: Cilonmum For Mum Colostrum 24h, Talacmum For Mum, Bold Milk For Mum Colostrum…

Các dòng sữa giả cho bà bầu này của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group chủ yếu rao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, đại lý, kênh phân phối qua mạng xã hội. Các sản phẩm này được quảng cáo sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand và áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại.

Sữa giả Talacmum For Mum cho bà bầu đăng quảng cáo và bán tràn lan trên website công ty, hệ thống các cửa hàng sữa, nhà thuốc và sàn thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/4 các website của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group và website chính thức của "hệ sinh thái" Dược quốc tế Group đã không truy cập được. Nhiều fanpage trên Facebook bán sản phẩm sữa của Rance Pharma, Hacofood Group… cũng gặp tình trạng tương tự.

Sản phẩm sữa Cilonmum For Mum Colostrum 24h cho phụ nữ mang thai và cho con bú, từng được Công ty CP Dược quốc tế Group quảng cáo là “bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày, cung cấp nguồn dinh dưỡng giàu đạm cùng các vitamin và dưỡng chất giúp bồi bổ cơ thể cho bà mẹ trước, trong và sau khi sinh”. Còn Shoppe quảng cáo “sữa Cilonmum For Mum Colostrum 24H có thành phần sữa bột béo, đạm whey cô đặc, chất xơ hòa tan (FOS), Neogos P70, sữa non (IgG), Inositol, Choline”, ... và được bán với giá 530.000/ hộp.

Sữa giả Cilonmum For Mum Colostrum 24h cho bà bầu đăng quảng cáo và bán tràn lan trên website công ty, hệ thống các cửa hàng sữa, nhà thuốc và sàn thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Còn trên Lazada.vn, cũng từng bán sữa dinh dưỡng Cilonmum For Mum Colostrum 24h dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú loại 400g và 900g. Trang này quảng cáo “Cilomum - sản phẩm của Công ty CP Dược quốc tế Group, đạt chứng nhận FDA - USA về tiêu chuẩn sản xuất an toàn, top 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương 2022, thương hiệu sữa dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam với nguồn nguyên liệu chính nhập khẩu trực tiếp từ Newland và Hà Lan dành cho mọi lứa tuổi”. Giá bán của sản phẩm là 448 ngàn đồng, giảm giá 22% còn 350 ngàn đồng, nhưng hiện trang này đang ở trạng thái hết hàng.

Sản phẩm sữa giả được đăng quảng cáo và bán trên Lazada.vn/ Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, ngày 16/4, hệ thống cửa hàng Binbo vẫn còn quảng cáo và bán sản phẩm trên trang web (https://binbo.dinogpt.vn/) với những lời hoa mỹ như:

“Để có thai kỳ khỏe mạnh, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho sự phát triển của bé yêu trong bụng, mẹ bầu đừng quên uống sữa bầu Cilonmum For Mum Colostrum. Thành phần dinh dưỡng đầy đủ cân đối, bổ sung sữa non Colostrum 24h (chứa kháng thể IgG) giúp tăng cường miễn dịch cho mẹ bầu, ngăn ngừa ốm vặt, giúp con phát triển khỏe mạnh.

Chiết xuất tổ yến, bột macca, bột óc chó dinh dưỡng hợp lý, giàu đạm, ít béo, giúp duy trì và kiểm soát cân nặng của mẹ hợp lý. Bổ sung chất xơ NeoGos P70, chất xơ hòa tan FOS/ Inulin giúp cân bằng vi khuẩn đường ruột, giảm táo bón, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng. Các dưỡng chất DHA, taurin và cholin giúp hình thành và hoàn thiện trí não, thị lực và tế bào võng mạc mắt cho bé...”.

Tuy nhiên trái ngược với những lời quảng cáo, thực tế sản phẩm hoàn toàn không có tổ yến hay bột óc chó... Nguyên liệu được thay thế bằng chất phụ gia rẻ tiền, với chất lượng kém xa so với mức công bố.

Cilonmum For Mum Colostrum được Binbo đăng bán với giá 490.000 đồng. Khi khách hàng vào trang web này vẫn có thể đặt được cả chục hộp. Nhưng khi liên hệ với số điện thoại trên website hỏi mua hàng thì được thông báo sản phẩm không còn bán, trên trang web bán hàng vẫn ở trạng thái còn hàng là do họ chưa cập nhật lại?

Ngày 16/4, khách hàng có thể vào đặt mua 12 sản phẩm Cilonmum For Mum Colostrum trên trang web binbo.vn với giá 5.880.000 đồng (490.000 đồng/hộp)/Ảnh chụp màn hình

Talacmum For Mum cũng là sản phẩm dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú, hiện sản phẩm không còn tìm thấy thông tin quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử hay trên các website bán hàng. Trước đó, sản phẩm này được Nhà thuốc Việt đăng bán trên trang web nhathuocviet.vn. Talacmum For Mum được trang này quảng cáo là “sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bà mẹ dự định mang thai, đang mang thai và cho con bú. Với thành phần cân đối và chất lượng cao, sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của mẹ và thai nhi, đồng thời an toàn cho phụ nữ tiểu đường thai kỳ”.

Trước đó, Talacmum For Mum 900g được bán trên Lazada.vn với giá 440.000 đ/hộp. Hiện sản phẩm này cũng đã bị gỡ khỏi trang, không còn tồn tại.

Sản phẩm Bold Milk For Mum Colostrum trước đó cũng được Công ty CP Dược quốc tế Group quảng cáo là “có các thành phần nutra C, kẽm, selen giúp tăng cường sức đề kháng. Sắt, acid folic giúp giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt. Canxi, vitamin D3 giúp xương chắc khoẻ”… Còn trang facebook suadinhduongBoldMilk cũng đã quảng cáo “Bold Milk For Mum Colostrum là loại sữa với công thức tiên tiến, cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho mẹ và bé trong suốt thai kỳ và giai đoạn cho con bú…”.

Sau khi đường dây sản xuất sữa giả bị cơ quan công an phát hiện và khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng chủ mưu cùng 6 bị can khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", hầu hết các sản phẩm sữa giả cho bà bầu nói trên đã bị xoá khỏi các gian hàng của các sàn thương mại điện tử. Các website và fanpage của công ty liên quan, nhà thuốc, cửa hàng sữa đều không thể truy cập được.

Cùng đó, hình ảnh của người nổi tiếng từng quảng cáo cho nhãn sữa của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group cũng đã được gỡ bỏ.

Sản xuất sữa giả có thể bị phạt tù chung thân

Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Lê Trọng Hiền - Công ty Luật TNHH ATN & Cộng sự (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Theo luật An toàn thực phẩm năm 2010 thì sữa được xác định là thực phẩm. Do vậy, dưới góc độ pháp lý, hành vi sản xuất sữa giả bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định 98/2020/NĐ-CP với mức phạt thấp nhất là 10.000.000 đồng và cao nhất là 200.000.000 đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” với mức hình phạt cao nhất là phạt tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo gian dối và xử lý đối với những người đã tiếp tay cho các hoạt động bán hàng giả này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi quảng cáo gian dối, vi phạm luật quảng cáo là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi quảng cáo gian dối sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vấn đề sức khoẻ của bà bầu khi dùng sữa giả , ThS.DS Lê Quốc Thịnh, nguyên Trưởng khoa Dược Bệnh viện 71 TW, giảng viên Trường Đại học Thành Đô cho biết, các loại sản phẩm này, uống vào tuy không chết người nhưng do không có các chất cao cấp nên giá trị của nó không như quảng cáo. Những sản phẩm như vậy thực sự có hại cho sức khoẻ, kể cả người bình thường cũng không nên sử dụng chứ chưa nói đến bà bầu hay người suy gan thận...

Trẻ em sử dụng lại càng nguy hiểm vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không đủ chất dinh dưỡng như quảng cáo. Việc không đảm bảo có đủ hàm lượng Vitamin, khoáng chất, các thành phần dinh dưỡng quy định thì không thể gọi là sữa được.

Đặc biệt, việc thiếu hụt các hoạt chất dinh dưỡng, hàm lượng vi chất mà người mua sữa kỳ vọng... dẫn đến người sử dụng sản phẩm có thể bị thiếu chất, thiếu dinh dưỡng nếu họ chỉ tin cậy sử dụng các loại sữa này.