Hyundai bứt tốc cuối năm, doanh số tháng 10/2025 tăng hơn 22%

TC Group ghi nhận doanh số Hyundai tháng 10/2025 đạt 5.260 xe, tăng 22,4% so với tháng 9, với Creta, Tucson và Accent tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng bán chạy.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá xe Hyundai Venue thế hệ mới tại Việt Nam.

TC Group (Tập đoàn Thành Công) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2025 với tổng doanh số đạt 5.260 xe, đánh dấu mức tăng trưởng 22,4% so với tháng trước đó. Kết quả này cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi tích cực trong giai đoạn cuối năm, đồng thời củng cố vị thế của Hyundai trong nhóm các hãng xe có doanh số ổn định tại Việt Nam.

Trong tháng 10, Hyundai Creta tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với 1.022 xe bán ra, tăng 11,7% so với tháng 9 và duy trì sức hút mạnh mẽ ở phân khúc SUV đô thị. Xếp ngay sau là Hyundai Tucson với 929 xe, cho thấy dòng SUV cỡ C này vẫn có sức tiêu thụ tốt dù thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

1-7238.jpg
Hyundai bứt tốc cuối năm, doanh số tháng 10/2025 tăng hơn 22%.

Hyundai Accent ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất tháng khi đạt 609 xe, tăng tới 50% và đứng thứ ba toàn danh mục. Nhóm sản phẩm ở tầm giá phổ thông cũng đóng góp tích cực vào tổng doanh số. Hyundai Grand i10 đạt 362 xe, trong khi Hyundai Stargazer – mẫu MPV nhập khẩu – ghi nhận 285 xe bán ra đứng ở vị trí thứ năm.

Các dòng SUV và MPV cỡ lớn như Hyundai Santa Fe 208 xe, đứng ở vị trí thứ sáu, Hyundai Venue 184 xe, đứng ở vị trí thứ7, Hyundai Custin 117 xe, đứng ở vị trí thứ 8 và Hyundai Palisade 115 xe duy trì doanh số ổn định trong bối cảnh thị trường phân mảnh. Hyundai Elantra, mẫu sedan hạng C, đạt 61 xe trong tháng.

2-6129.jpg
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 10/2025 (Đơn vị: Xe).

Bên cạnh nhóm xe du lịch, mảng xe thương mại của Hyundai tiếp tục tăng trưởng mạnh với 1.363 xe bán ra, đóng vai trò quan trọng vào kết quả chung của TC Group. Tính từ đầu năm 2025 đến hết tháng 10, tổng doanh số xe Hyundai tại Việt Nam đạt 41.062 xe, phản ánh sức tiêu thụ tốt trên toàn danh mục sản phẩm.

Xe

Nissan Pathfinder 2026 nâng cấp loạt công nghệ, "đối thủ" Hyundai Palisade

Nissan vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV ba hàng ghế Pathfinder 2026 với những thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ và một số tiện nghi mới.

1-4824.jpg
Nissan Pathfinder 2026 vừa lộ diện - đây là mẫu SUV 3 hàng ghế với những thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ và một số tiện nghi mới nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước loạt đối thủ mạnh trong cùng phân khúc. Xe sẽ chính thức ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Los Angeles vào cuối tháng 11.
6-8447.jpg
Dù không phải thế hệ mới, Nissan Pathfinder 2026 bản nâng cấp giữa vòng đời mang đến nhiều tinh chỉnh đáng chú ý về thiết kế. Xe có phần cản trước và cản sau được tinh chỉnh, tạo cảm giác sắc nét hơn, trong khi logo phía trước chuyển sang dạng sơn mờ hiện đại.
Xem chi tiết

Xe

Hyundai Tucson 2027 chỉ dùng động cơ hybrid, thiết kế ''lột xác''

Thế hệ tiếp theo của Hyundai Tucson (mã nội bộ NX5) đang dần lộ diện khi những hình ảnh ngoại và nội thất đầu tiên được ghi lại tại Hàn Quốc khi đnag chạy thử.

1-604.jpg
Mới đây, kênh Instagram KindelAuto đã đăng tải video ghi lại hình ảnh một chiếc SUV đang chạy thử trên đường phố California, Mỹ. Dù được ngụy trang kỹ lưỡng, các chuyên gia nhận định đây chính là phiên bản thương mại của Hyundai Tucson 2027 đang trong quá trình thử nghiệm.
2-7292.jpg
Qua hình ảnh đầu tiên, ngoại thất của Tucson 2027 cho thấy nhiều thay đổi đáng kể so với phiên bản hiện hành. Tổng thể xe có thiết kế vuông vức hơn, với các vòm bánh thẳng và các đường nét sắc cạnh, theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại mà Hyundai đang áp dụng trên nhiều mẫu xe mới.
Xem chi tiết

Xe

Hyundai Venue N Line 2026 - sắc nét và công nghệ thông minh hơn

Hyundai Venue N Line 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế và trang bị công nghệ, nhưng vẫn giữ nguyên khối động cơ tăng áp 1.0L.

2-1526.jpg
Venue N Line 2026 vừa ra mắt tại thị trường Ấn Độ là mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Hyundai thuộc dòng N Line, nằm dưới i10 N Line trong hệ thống sản phẩm mang phong cách thể thao của hãng.
3-4872.jpg
Ở thế hệ mới, Venue N Line có diện mạo cơ bắp và góc cạnh hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tối màu, các khe hút gió lớn cùng hệ thống đèn định vị ban ngày kiểu "Twin Horn". Cản trước được thiết kế với các chi tiết mở rộng hai bên, lấy cảm hứng từ mẫu Creta N Line.
Xem chi tiết

