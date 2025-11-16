TC Group ghi nhận doanh số Hyundai tháng 10/2025 đạt 5.260 xe, tăng 22,4% so với tháng 9, với Creta, Tucson và Accent tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng bán chạy.

Video: Đánh giá xe Hyundai Venue thế hệ mới tại Việt Nam.

TC Group (Tập đoàn Thành Công) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2025 với tổng doanh số đạt 5.260 xe, đánh dấu mức tăng trưởng 22,4% so với tháng trước đó. Kết quả này cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi tích cực trong giai đoạn cuối năm, đồng thời củng cố vị thế của Hyundai trong nhóm các hãng xe có doanh số ổn định tại Việt Nam.

Trong tháng 10, Hyundai Creta tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với 1.022 xe bán ra, tăng 11,7% so với tháng 9 và duy trì sức hút mạnh mẽ ở phân khúc SUV đô thị. Xếp ngay sau là Hyundai Tucson với 929 xe, cho thấy dòng SUV cỡ C này vẫn có sức tiêu thụ tốt dù thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Hyundai bứt tốc cuối năm, doanh số tháng 10/2025 tăng hơn 22%.

Hyundai Accent ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất tháng khi đạt 609 xe, tăng tới 50% và đứng thứ ba toàn danh mục. Nhóm sản phẩm ở tầm giá phổ thông cũng đóng góp tích cực vào tổng doanh số. Hyundai Grand i10 đạt 362 xe, trong khi Hyundai Stargazer – mẫu MPV nhập khẩu – ghi nhận 285 xe bán ra đứng ở vị trí thứ năm.

Các dòng SUV và MPV cỡ lớn như Hyundai Santa Fe 208 xe, đứng ở vị trí thứ sáu, Hyundai Venue 184 xe, đứng ở vị trí thứ7, Hyundai Custin 117 xe, đứng ở vị trí thứ 8 và Hyundai Palisade 115 xe duy trì doanh số ổn định trong bối cảnh thị trường phân mảnh. Hyundai Elantra, mẫu sedan hạng C, đạt 61 xe trong tháng.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 10/2025 (Đơn vị: Xe).

Bên cạnh nhóm xe du lịch, mảng xe thương mại của Hyundai tiếp tục tăng trưởng mạnh với 1.363 xe bán ra, đóng vai trò quan trọng vào kết quả chung của TC Group. Tính từ đầu năm 2025 đến hết tháng 10, tổng doanh số xe Hyundai tại Việt Nam đạt 41.062 xe, phản ánh sức tiêu thụ tốt trên toàn danh mục sản phẩm.