Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 6 lô thuộc 4 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Labcos Việt Nam sản xuất, đồng thời yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các doanh nghiệp liên quan.

Theo Công văn số 4783/QLD-MP ban hành ngày 26/11/2026 của Cục Quản lý Dược, cơ quan này thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với 6 lô của 4 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Labcos Việt Nam (địa chỉ tại Tổ 1, đường Phúc Hà, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) sản xuất. Quyết định này được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế cùng các văn bản báo cáo và quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trước đó từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Công văn số 4783/QLD-MP của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình

Trong danh mục 6 lô của 4 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy, gồm:

Sản phẩm PL LUXURY thuộc nhãn hàng PMD, số tiếp nhận phiếu công bố 78/25/CBMP-TNg, lô bị thu hồi là lô số 01.2026 sản xuất ngày 02/01/2026, do Công ty cổ phần tập đoàn dược mỹ phẩm HT Group (địa chỉ tại số nhà 11, ngõ 181/8, Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường .

Thứ hai là sản phẩm Fanu Sport Massage Body Cream thuộc nhãn hàng FANU, số tiếp nhận phiếu công bố 01/26/CBMP-TNg, lô bị thu hồi là lô số 01.2026 sản xuất ngày 30/01/2026, cũng do Công ty cổ phần tập đoàn dược mỹ phẩm HT Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường .

Thứ ba là sản phẩm Hemia Make Up Sun Cream thuộc nhãn hàng HEMIA, số tiếp nhận phiếu công bố 76/25/CBMP-TNg, có tới 3 lô bị thu hồi gồm lô số 01.2026 (sản xuất ngày 15/01/2026), lô số 02.2026 (sản xuất ngày 10/03/2026) và lô số 03.2026 (sản xuất ngày 12/05/2026), do Công ty TNHH Gemini Star (địa chỉ tại số 12, ngách 66/111, đường Ngọc Lâm, tổ 8, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường .

Thứ 4 là sản phẩm Uv Sunblock Tone Up thuộc nhãn hàng X-M NATURE, số tiếp nhận phiếu công bố 05/26/CBMP-TNg, lô bị thu hồi là lô số 01.2026 sản xuất ngày 16/04/2026, do Công ty TNHH đầu tư và phát triển GNI Việt Nam (địa chỉ tại số 14, ngõ 259, ngách 40 Phú Diễn, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường .

Ảnh minh họa

Tất cả 6 lô sản phẩm trên đều bị thu hồi với cùng lý do là sản xuất mỹ phẩm khi không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Để ngăn chặn các sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu thông trên thị trường, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Labcos Việt Nam cùng 3 đơn vị liên quan gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược mỹ phẩm HT Group, Công ty TNHH Gemini Star và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển GNI Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, cơ sở sử dụng 6 lô mỹ phẩm nêu trên.

Danh mục lô sản phẩm vi phạm kèm theo Công văn số 4783/QLD-MP của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình

Các doanh nghiệp này có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô hàng vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tự rà soát toàn bộ các lô sản xuất khác của 4 dòng sản phẩm này; nếu phát hiện vi phạm tương tự phải chủ động thu hồi và báo cáo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên để giám sát, tiêu hủy. Báo cáo kết quả thực hiện phải được gửi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế địa phương trước ngày 18/12/2026, đồng thời doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo.

Cùng với việc yêu cầu doanh nghiệp khắc phục, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 6 lô sản phẩm vi phạm, tiến hành trả lại cho cơ sở cung ứng, đồng thời kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.