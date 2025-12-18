Hà Nội

Điều bất ngờ về 'Vạn Lý Trường Thành Xanh' của Trung Quốc

Từ năm 1978, Trung Quốc đã trồng hơn 66 tỷ cây xanh và muốn trồng thêm 34 tỷ cây nữa trong 25 năm tới để hoàn thành "Vạn Lý Trường Thành Xanh".

"Vạn Lý Trường Thành Xanh" hay còn gọi Bức tường xanh vĩ đại (GGW) của Trung Quốc là một dự án kỹ thuật sinh thái khổng lồ nhằm làm chậm quá trình mở rộng của sa mạc Gobi và Taklamakan ở phía bắc nước này. Ảnh: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images.
Từ năm 1978, Trung Quốc đã trồng hơn 66 tỷ cây xanh dọc biên giới với Mông Cổ, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Chính quyền Trung Quốc dự định trồng thêm 34 tỷ cây nữa trong 25 năm tới. Nếu thành công, Vạn Lý Trường Thành Xanh sẽ làm tăng diện tích rừng của Trái đất thêm 10% so với cuối những năm 1970. Ảnh: getty.
Bức tường xanh vĩ đại, tên chính thức là Chương trình Rừng Phòng hộ Ba miền Bắc, được thiết kế để làm chậm quá trình xói mòn đất và bồi đắp cát, vốn đã gia tăng từ những năm 1950 do quá trình đô thị hóa và mở rộng đất nông nghiệp mạnh mẽ. Ảnh: getty.
Những thay đổi này đã làm trầm trọng thêm tình trạng khô hạn vốn có của khu vực, từ đó tạo điều kiện cho nhiều cơn bão cát hơn. Bão cát thổi bay lớp đất mặt và bồi đắp cát, làm suy thoái đất và làm tăng ô nhiễm bụi mịn ở các thành phố. Ảnh: drivingeco.com.
Trước thời kỳ đô thị hóa bùng nổ vào những năm 1950, miền Bắc Trung Quốc từng khô hạn vì dãy Himalaya tạo ra vùng chắn mưa trên biên giới với Mông Cổ, hạn chế lượng mưa trong khu vực. Ảnh: drivingeco.com.
Đó là lý do tại sao sa mạc Gobi và Taklamakan lại rộng lớn đến vậy. Theo Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, tổng diện tích của Gobi và Taklamakan là 1,6 triệu km2, nhỏ hơn một chút so với Alaska. Ảnh: drivingeco.com.
Trước những nỗ lực của Trung Quốc trong 5 thập kỷ qua, sa mạc Gobi và Taklamakan vẫn đang tiếp tục mở rộng. Trong đó, sa mạc Gobi nuốt chửng khoảng 3.600 km2 đồng cỏ của Trung Quốc mỗi năm. Ảnh: sciencephoto.com.
Theo Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, sa mạc hóa đang tàn phá hệ sinh thái và đất nông nghiệp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm ở các thành phố như Bắc Kinh. Ảnh: Unccd.
Năm 2024, các đại diện chính phủ thông báo Trung Quốc đã hoàn thành việc trồng cây bao quanh dãy Taklamakan, giúp ổn định các cồn cát và tăng diện tích rừng từ khoảng 10% diện tích năm 1949 lên hơn 25% hiện nay. Việc trồng cây sẽ tiếp tục được thực hiện xung quanh Taklamakan để duy trì và mở rộng rừng. Ảnh: Getty Images.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Vạn Lý Trường Thành Xanh sẽ dài 4.500 km vào năm 2050. Bức tường xanh vĩ đại là khu rừng được gieo trồng lớn nhất thế giới - nhưng hiệu quả của nó trong việc làm chậm quá trình sa mạc hóa vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: sciencephoto.com.
#Dự án Vạn Lý Trường Thành Xanh #Bức tường xanh vĩ đại #Trung Quốc

