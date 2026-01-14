[INFOGRAPHIC] Kiều Minh Tuấn cùng dàn sao giảm cân đóng phim

Một bé gái 9 tuổi học lớp 4 tại một trường tư thục ở Mansarovar, Jaipur, đã tử vong sau khi ngã từ tầng 4 của trường Neerja Modi.
Thúy Hạnh chụp ảnh dạ hội cùng hai con gái. Đông Nhi đưa hai con gái đi chơi, mừng sinh nhật ông xã Ông Cao Thắng.
Đều định cư ở Mỹ nhiều năm qua, Kim Hiền và Ngọc Quyên trải qua hôn nhân tan vỡ, Phạm Hương có cuộc sống sung túc như bà hoàng.
Hoa hậu Hương Giang tham dự Miss Grand International All Stars 2026 sau 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Ca sĩ Khả Lâu được Phương Mỹ Chi mời đến buổi fanmeeting, sau đó có một sân khấu, sinh nhật khó quên.
Á hậu Thu Ngân lên đường sang Ai Cập thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa. Cô diện thiết kế ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn.
Sau khi rời phim Hương phù sa, các diễn viên: Kim Hiền, Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái và Thành Đạt có những ngã rẽ khác nhau.
Người mẫu Lê Thúy - diễn viên Đỗ An tổ chức tiệc mừng 11 năm về chung một nhà. Trong không gian lãng mạn, đôi vợ chồng son khóa môi ngọt ngào.
Võ Thanh Hòa đóng phim, làm đạo diễn đều gây ấn tượng. Hiện tại, anh có tổ ấm viên mãn.
Không cần danh xưng hoa hậu, nhiều mỹ nhân Việt vẫn khiến công chúng trầm trồ nhờ sở hữu “cặp kiếm Nhật” thon dài, nuột nà.
Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng. Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ khoe dáng với quả bóng rổ.
Ở tuổi 48, mẹ Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang tinh tế và phong thái hiện đại được ví như “chị gái” của con gái cưng.
Diễn viên Kim Hiền vừa xác nhận ly hôn doanh nhân Andy. Nhiều năm trước, cô chia tay DJ Hoàng Phong.
Từ cát-sê vỏn vẹn 60.000 đồng khi mới vào nghề, Lệ Quyên từng bước khẳng định tên tuổi bằng giọng ca đặc biệt và sự bền bỉ, rồi trở thành ‘nữ hoàng phòng trà’.
NSND Hồng Vân chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ. Nhan sắc thanh tú, phong cách sành điệu cùng thần thái rạng rỡ của nữ nghệ sĩ lập tức nhận lời khen.
Sĩ Thanh tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng với phong cách không nội y, khẳng định sức hút khó cưỡng của mình theo thời gian.
Bé Julia - con gái Nhật Kim Anh chào đời vào ngày 11/1/2025. Mới đây, Nhật Kim Anh cùng ái nữ chụp ảnh mừng sinh nhật.
Midu dạo chơi Seoul, Hàn Quốc trong cái lạnh -9 độ C. Lê Phương mặc gợi cảm tham dự lễ trao giải Ngôi sao Xanh 2025.
Bé Cà Pháo - con trai Lê Phương vào bếp nấu ăn mừng mẹ đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn ở giải Ngôi sao xanh 2025.
Lệ Quyên cho biết, cô luôn vô cớ bị antifan xúc phạm, đưa tin đồn thất thiệt. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không mất kiểm soát khi đáp trả antifan.
Kỷ niệm 15 năm ngày cưới, Tiến Luật tặng nhẫn cho Thu Trang đồng thời dành lời ngọt ngào cho nữ diễn viên.