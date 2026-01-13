[INFOGRAPHIC] Hành trình miệt mài đóng phim của Kiều Minh Tuấn

Trong bộ ảnh mới nhất trong trang phục thi đấu bóng rổ, con gái út MC Quyền Linh - Hạt Dẻ đốn tim fan bởi diện mạo năng động nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Ở tuổi 48, mẹ Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang tinh tế và phong thái hiện đại được ví như “chị gái” của con gái cưng.
Hà Việt Dũng ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng, hiện tại tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ấm.
Diễn viên Kim Hiền vừa xác nhận ly hôn doanh nhân Andy. Nhiều năm trước, cô chia tay DJ Hoàng Phong.
Từ cát-sê vỏn vẹn 60.000 đồng khi mới vào nghề, Lệ Quyên từng bước khẳng định tên tuổi bằng giọng ca đặc biệt và sự bền bỉ, rồi trở thành ‘nữ hoàng phòng trà’.
NSND Hồng Vân chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ. Nhan sắc thanh tú, phong cách sành điệu cùng thần thái rạng rỡ của nữ nghệ sĩ lập tức nhận lời khen.
Sĩ Thanh tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng với phong cách không nội y, khẳng định sức hút khó cưỡng của mình theo thời gian.
Bé Julia - con gái Nhật Kim Anh chào đời vào ngày 11/1/2025. Mới đây, Nhật Kim Anh cùng ái nữ chụp ảnh mừng sinh nhật.
Midu dạo chơi Seoul, Hàn Quốc trong cái lạnh -9 độ C. Lê Phương mặc gợi cảm tham dự lễ trao giải Ngôi sao Xanh 2025.
Bé Cà Pháo - con trai Lê Phương vào bếp nấu ăn mừng mẹ đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn ở giải Ngôi sao xanh 2025.
Lệ Quyên cho biết, cô luôn vô cớ bị antifan xúc phạm, đưa tin đồn thất thiệt. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không mất kiểm soát khi đáp trả antifan.
Kỷ niệm 15 năm ngày cưới, Tiến Luật tặng nhẫn cho Thu Trang đồng thời dành lời ngọt ngào cho nữ diễn viên.
Thanh Trúc – Châu Khải Phong kết hôn cách đây 3 năm nhưng công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2025. Mới đây, cặp đôi kỷ niệm ngày cưới.
Hoa hậu Jennifer Phạm chọn trang phục cảm hứng cô gái vùng cao khi làm giám khảo. Huyền My khoe hình ảnh đầu tiên của năm 2026.
Diễn viên Trương Minh Cường, Longka tiết lộ nhiều điều thú vị về dự án điện ảnh hành động – võ thuật mang tên "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác".
Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, quê Hà Nội, đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
Diễn viên Vân Trang và doanh nhân Quân Lê tình tứ trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại biệt thự riêng.
Diễn viên Chang Mây sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, làn da sáng mịn, nụ cười tươi. Mới đây, cô phủ nhận tin đồn đời tư.
Y Phụng ăn mặc năng động nhưng vẫn nữ tính ở đời thường. Cách đây nhiều năm, nữ ca sĩ, diễn viên được xem là biểu tượng gợi cảm.
Tổ chức Miss World đăng tải bài viết về việc Hoa hậu Bảo Ngọc được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
Thuý Ngân xinh đẹp, nõn nà với váy ngắn ôm sát. Bảo Ngọc được vinh danh 'Công dân trẻ xuất sắc TP HCM' năm 2025.