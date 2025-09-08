Hà Nội

Hot face sao Việt: Kiều Minh Tuấn ngầu lạ, như một 'bad boy' chính hiệu

Giải trí

Kiều Minh Tuấn toát lên vẻ ngầu lạ, như một 'bad boy' chính hiệu. Quỳnh Nga khoe vẻ quyến rũ trong ngày sinh nhật.

Tin tức sao Việt 8/9: Quỳnh Nga khoe vẻ quyến rũ trong ngày sinh nhật. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga
Trong bộ ảnh mới, Kiều Minh Tuấn toát lên vẻ ngầu lạ, như một “bad boy” chính hiệu. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn
Hoa hậu Thùy Linh đang có chuyến công tác tại Anh. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Ca sĩ Hà Nhi thảnh thơi tận hưởng 2 ngày cuối tuần. Ảnh: FB Hà Nhi
Ca sĩ Trọng Tấn thu hoạch hoa quả tại villa ở Sóc Sơn. Ảnh: FB Ca sĩ Trọng Tấn
NSƯT Quang Tèo khoe ảnh đi trải nghiệm suối cá. Hình ảnh những chú cá tung tăng bơi lội được tạo bởi AI khiến khán giả thích thú. Ảnh: FB Quang Tèo
Hiền Mai hào hứng thăm vườn nho ở thung lũng Napa Valley, Mỹ. Ảnh: FB Hiền Mai
Hoa hậu Diễm Hương đăng ảnh tình cảm bên mẹ nhân mùa Vu Lan. Ảnh: FB Maria Diễm Hương
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật thực hiện bộ ảnh đậm chất Hồng Kông. Ảnh: FB Trần Thu Trang
Ngọc Mai (Tổng hợp)
