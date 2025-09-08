Hot face sao Việt: Kiều Minh Tuấn ngầu lạ, như một 'bad boy' chính hiệu

Kiều Minh Tuấn toát lên vẻ ngầu lạ, như một 'bad boy' chính hiệu. Quỳnh Nga khoe vẻ quyến rũ trong ngày sinh nhật.
Trong trang phục đậm chất cổ điển, Ngọc Mai hóa thân thành một nàng công chúa kiều diễm, tạo dáng đầy cuốn hút giữa khung cảnh lãng mạn giữa Paris hoa lệ.
Trong trang phục đậm chất cổ điển, Ngọc Mai hóa thân thành một nàng công chúa kiều diễm, tạo dáng đầy cuốn hút giữa khung cảnh lãng mạn giữa Paris hoa lệ.
Từ 9/9 đến 19/9, 3 con giáp đón nhận vận may lớn, thần tài ban lộc, giúp công việc, tài lộc và cuộc sống thăng hoa vượt bậc.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng rối lượng tử để giúp robot di chuyển mượt mà như người thật, mở ra kỷ nguyên mới cho robot hình người trong tương lai.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra một chiếc nhẫn có khoang kín đáo dùng để giấu chất độc dùng trong các vụ ám sát chính trị ở Bulgaria thời trung cổ.
Sau hơn 100 năm, các chuyên gia xác nhận hài cốt được phát hiện trong hốc tường nhà thờ ở Anh thuộc về Thánh Eanswythe. Vị thánh này sống vào thế kỷ 7.
Tại Việt Nam, người dân đã quan sát và chụp được nhiều bức ảnh về hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu) diễn ra từ lúc 0h30 đến 1h52 ngày 8/9.
Trong tháng 9/2025, nhiều mẫu xe MPV gia đình đều giảm giá hàng chục triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng "xuống tiền" trước giai đoạn cuối năm.
Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Mai Phương Thúy còn dành niềm đam mê đặc biệt cho tennis.
Mới đây, loạt ảnh đời thường của Văn Thanh và bạn gái tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng khi khoe tình yêu ngọt ngào.
Nhiếp ảnh gia Charles H. Traub đã ghé thăm đất nước Italy vào thập niên 1980 và ghi lại những bức ảnh phần nào hé lộ cuộc sống của người dân nơi đây.
Geely vừa ra mắt Galaxy Starshine 6 EM-i, mẫu sedan PHEV mới nhất có khả năng vận hành thuần điện lên tới 125km. Đây được xem là đối thủ của BYD Qin Plus DM-i.
Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thử sức với pickleball – môn thể thao đang là "hot trend" trên toàn cầu.
Võ Nhật Linh - bà xã Phan Văn Đức khoe body cực phẩm, visual chẳng kém gì diễn viên, người mẫu.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật, nàng WAG Dianka Zakhidoa - vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi tung loạt ảnh diện bikini cực gợi cảm.
Thị trường ôtô bước vào giai đoạn trầm lắng của tháng 7 âm lịch, nhiều thương hiệu châu Âu ở Việt Nam tung ra chương trình giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng.
Hot girl đình đám gốc Nghệ An - Ngọc Nữ khẳng định sức hút không hề thuyên giảm khi cập nhật loạt ảnh mới nhất trong chuyến đi tới hòn đảo Bali xinh đẹp.
Là loài cua hiếm ở Việt Nam, độ ngon được sánh ngang với tôm hùm Alaska, cua hai da Cà Mau có giá lên tới hơn 1 triệu/kg.
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam thường xuyên đi du lịch, sánh đôi tham gia các chương trình.
Không phải ai cũng hợp tuổi Tuất. Bước sang năm 2026, có con giáp mang sát khí, dễ gây cản trở tài vận, tình duyên và sự nghiệp của tuổi này.
Dạo gần đây, cái tên Louis Phạm liên tục xuất hiện khi loạt hình ảnh mới của cô nàng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội