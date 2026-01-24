Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Garmin bắt tay MoMo, thanh toán QR ngay trên đồng hồ

Số hóa

Garmin bắt tay MoMo, thanh toán QR ngay trên đồng hồ

Garmin hợp tác MoMo đưa thanh toán QR trực tiếp lên đồng hồ thông minh, mở ra trải nghiệm “không ví, không điện thoại” cho người dùng Việt.

Thiên Trang (TH)
Garmin Việt Nam vừa công bố hợp tác chiến lược với MoMo, tích hợp thanh toán QR trực tiếp trên đồng hồ thông minh.
Garmin Việt Nam vừa công bố hợp tác chiến lược với MoMo, tích hợp thanh toán QR trực tiếp trên đồng hồ thông minh.
Với cập nhật mới, người dùng có thể thanh toán và nhận tiền ngay trên cổ tay mà không cần mang theo ví hay điện thoại.
Với cập nhật mới, người dùng có thể thanh toán và nhận tiền ngay trên cổ tay mà không cần mang theo ví hay điện thoại.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, với hàng tỷ giao dịch điện tử mỗi năm.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, với hàng tỷ giao dịch điện tử mỗi năm.
Trước đó, Garmin đã triển khai Garmin Pay với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn tại Việt Nam.
Trước đó, Garmin đã triển khai Garmin Pay với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn tại Việt Nam.
Việc bổ sung MoMo giúp trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ Garmin trở nên bản địa hóa và phù hợp hơn với thói quen chi tiêu số của người Việt.
Việc bổ sung MoMo giúp trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ Garmin trở nên bản địa hóa và phù hợp hơn với thói quen chi tiêu số của người Việt.
Đối với người dùng yêu thích vận động, thanh toán QR trên đồng hồ mang lại sự tiện lợi rõ rệt trong các hoạt động hằng ngày.
Đối với người dùng yêu thích vận động, thanh toán QR trên đồng hồ mang lại sự tiện lợi rõ rệt trong các hoạt động hằng ngày.
Về phía MoMo, hợp tác với Garmin mở rộng hệ sinh thái thanh toán sang nhóm thiết bị đeo cao cấp và người dùng công nghệ cao.
Về phía MoMo, hợp tác với Garmin mở rộng hệ sinh thái thanh toán sang nhóm thiết bị đeo cao cấp và người dùng công nghệ cao.
Sự kết hợp này cho thấy đồng hồ thông minh đang vượt khỏi vai trò theo dõi sức khỏe để trở thành công cụ tiện ích số trong đời sống.
Sự kết hợp này cho thấy đồng hồ thông minh đang vượt khỏi vai trò theo dõi sức khỏe để trở thành công cụ tiện ích số trong đời sống.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Garmin #MoMo #thanh toán QR #đồng hồ thông minh #ví điện tử #thanh toán không tiền mặt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT