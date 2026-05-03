Điện thoại bẩn hơn bạn nghĩ, cách vệ sinh đúng chuẩn

Điện thoại chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm, nhưng chỉ cần vệ sinh đúng cách với cồn 70%, người dùng có thể giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm.

Thiên Trang (TH)
Điện thoại thông minh là vật bất ly thân mỗi ngày, nhưng ít ai biết rằng bề mặt thiết bị có thể chứa hàng loạt vi khuẩn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
Các nghiên cứu từ Duke University cho thấy điện thoại có thể chứa vi khuẩn như Staphylococcus hay Streptococcus, vốn thường tồn tại trên da người nhưng vẫn có khả năng gây hại trong một số điều kiện nhất định.
Đáng chú ý, nhiều người tin rằng phụ kiện kháng khuẩn như ốp lưng hay miếng dán màn hình có thể bảo vệ thiết bị, nhưng thực tế các giải pháp này không mang lại hiệu quả rõ rệt.
Thay vào đó, các chuyên gia khuyến nghị sử dụng dung dịch cồn isopropanol 70% để vệ sinh điện thoại, giúp giảm lượng vi khuẩn xuống tới 5 lần chỉ sau một lần lau.
Một nghiên cứu đăng trên Antimicrobial Resistance &amp; Infection Control cũng xác nhận hiệu quả vượt trội của phương pháp này trong việc khử trùng bề mặt thiết bị.
Dù vậy, vi khuẩn có thể quay trở lại chỉ sau vài giờ, theo kết quả từ The Journal of Hospital Infection, khiến việc vệ sinh định kỳ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Các hãng công nghệ lớn như Apple, Samsung và Google đều khuyến cáo sử dụng khăn lau chứa cồn và tránh đổ trực tiếp dung dịch lên thiết bị để đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, việc rửa tay thường xuyên kết hợp vệ sinh điện thoại đúng cách sẽ là “lá chắn” hiệu quả giúp người dùng hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn trong cuộc sống hàng ngày.
