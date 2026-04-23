2 lỗ nhỏ trên điện thoại Samsung đắt tiền dùng để làm gì?

Nhiều người dùng smartphone Samsung cao cấp bất ngờ khi phát hiện hai lỗ nhỏ giống nhau, nhưng mỗi lỗ lại đảm nhiệm chức năng hoàn toàn khác biệt.

Trên các mẫu flagship mới như Samsung Galaxy S26 Ultra, người dùng dễ dàng nhận thấy hai lỗ nhỏ nằm ở cạnh trên, trông giống hệt nhau khiến nhiều người lầm tưởng đây đều là micro thu âm.
Thực tế, chỉ một trong hai lỗ này là micro, trong khi lỗ còn lại đóng vai trò khe thông hơi giúp cân bằng áp suất bên trong máy và hỗ trợ khả năng kháng nước.
Thiết kế này cũng đã xuất hiện trên nhiều dòng cao cấp gần đây của Samsung như series Galaxy S25, cho thấy sự thay đổi trong cách bố trí linh kiện so với các thế hệ trước.
Ở các đời cũ hơn như Galaxy S23 hay S22, các lỗ nhỏ chủ yếu phục vụ cho hệ thống micro, chưa tách biệt rõ ràng giữa chức năng thu âm và điều áp như hiện nay.
Điểm đáng chú ý là hai lỗ này có kích thước gần như giống nhau, nhưng theo quy ước phổ biến, lỗ bên trái thường là micro, còn lỗ bên phải là khe thông hơi.
Nếu sử dụng ốp lưng không chuẩn che kín các lỗ này, chất lượng cuộc gọi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hệ thống khử nhiễu không hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, khe thông hơi còn được bảo vệ bằng lớp màng đặc biệt tương tự vật liệu Gore-Tex, cho phép không khí lưu thông nhưng vẫn ngăn nước xâm nhập vào bên trong thiết bị.
Xu hướng trang bị nhiều micro và thiết kế “đa lỗ” giúp smartphone hiện đại cải thiện khả năng thu âm, lọc tiếng ồn và đảm bảo độ bền, nhưng cũng vô tình khiến người dùng phổ thông dễ nhầm lẫn nếu không tìm hiểu kỹ.
