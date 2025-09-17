Đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông bị tông tử vong

Một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Lúc này, ô tô đi tới xảy ra va chạm trực diện với xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 17/9, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h18 cùng ngày, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp và ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông trung niên đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân (hướng từ ngoại thành sang nội thành).

Theo cảnh sát, sau cú va chạm cực mạnh với ô tô, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 19/2, trên cầu Nhật Tân. Ô tô biển kiểm soát 29K-006.XX đi hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành va chạm với 1 người đi xe máy ngược chiều ở làn ngoài cùng bên trái. Va chạm đã khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị văng xa hàng chục mét.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong