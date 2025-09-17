Hà Nội

Xã hội

Đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông bị tông tử vong

Một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Lúc này, ô tô đi tới xảy ra va chạm trực diện với xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gia Đạt

Ngày 17/9, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h18 cùng ngày, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp và ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

tai-nan-17.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông trung niên đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân (hướng từ ngoại thành sang nội thành).

Theo cảnh sát, sau cú va chạm cực mạnh với ô tô, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 19/2, trên cầu Nhật Tân. Ô tô biển kiểm soát 29K-006.XX đi hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành va chạm với 1 người đi xe máy ngược chiều ở làn ngoài cùng bên trái. Va chạm đã khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị văng xa hàng chục mét.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#xe đạp ngược chiều #cầu Nhật Tân #tai nạn giao thông #va chạm ô tô #người đàn ông tử vong

Bài liên quan

Xã hội

Xe máy điện va chạm xe tải, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong.

Khoảng 7h ngày 12/9, tài xế Dương Kim C. (SN 1995, xã Thạch Lạc) điều kiển xe tải mang BKS: 38C-19447 di chuyển từ phường Thành Sen đi hướng xã Toàn Lưu.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BHT.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy có dấu hiệu lấn làn va chạm với xe bồn, người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h17 ngày 11/9 trên đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. 

Địa điểm xảy ra chạm giao thông trước số nhà 303 đường Lê Thánh Tôn, đoạn giáp ranh giữa phường Hội Phú và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe bồn mang BKS 82C-047.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng từ Lý Thái Tổ đi ngã tư Lâm nghiệp.

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm giao thông, nam thanh niên dùng dao đâm nạn nhân rồi bỏ trốn

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với một nam thanh niên, hai bên cãi chửi nhau, Tú lấy dao đâm 1 phát vào tay và 1 phát vào đùi nam thanh niên kia rồi bỏ đi.

Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Theo hồ sơ, ngày 17/10/2024, Nguyễn Văn Tú (SN: 1999, thường trú tại: xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) có va chạm giao thông với một nam thanh niên tại đường Đại Từ, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

20.jpg
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tú.
Xem chi tiết

