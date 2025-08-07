Đến nhà đánh ghen, vợ chết lặng khi thấy tình trạng "tiểu tam"

Nhìn dung nhan và tình trạng của kẻ thứ ba, tôi thực sự đã quên sạch những điều mình định nói, tay chân run rẩy, chỉ muốn bỏ ra về.

Tôi từng nghĩ nếu chồng ngoại tình, tôi sẽ không ngần ngại đánh ghen. Thế nhưng, khi đối mặt với sự thật, tôi lại không biết mình nên khóc, nên giận, hay nên im lặng.

Mọi chuyện bắt đầu từ những biểu hiện lạ của chồng suốt hơn một năm nay. Anh hay về muộn, hay cầm điện thoại lén lút, tâm trạng lúc vui lúc buồn.

Tôi âm thầm điều tra và cuối cùng cũng lần ra được địa chỉ của người phụ nữ mà anh thường lui tới. Tôi nổi cơn thịnh nộ, chuẩn bị "xử lý" kẻ thứ ba một trận ra trò.

Tôi đau đớn khi phải đưa ra quyết định. Ảnh minh họa: FP

Thế nhưng, khi đến nhà cô ta, tôi "đứng hình" trước một gương mặt hốc hác, làn da sạm đi vì bệnh tật, căn nhà trọ cũ kỹ.

Đó không phải là một tiểu tam sang chảnh như tôi tưởng tượng, cũng không phải kẻ dụ dỗ đàn ông đã có vợ. Đó là người tình cũ của chồng tôi, anh nói thế.

Người phụ nữ ấy từng xinh đẹp, thành đạt, có công việc ổn định. Nhưng vài năm trước phát hiện bệnh, cô ta nghỉ việc, về nhà tự điều trị.

Tiền bạc tiêu hết vào thuốc men. Cô ta không dám nói thật với bố mẹ ở quê mà sống đơn độc, dựa vào chút bảo hiểm và sự cưu mang của… chồng tôi.

Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng. Suốt hai năm qua, anh giấu tôi, chu cấp tiền bạc, thậm chí có đêm ngủ lại nhà cô ta vì “lo cô ấy sốt cao, không ai đưa đi viện”.

Anh bảo, giữa họ không có tình cảm, chỉ là tình nghĩa cũ, là trách nhiệm, là nỗi day dứt khi thấy người cũ không còn ai bên cạnh.

Tôi từng biết chút ít về người phụ nữ này với tư cách người yêu cũ của anh.

Trước đây, khi cưới anh, tôi có âm thầm tìm hiểu qua. Nhưng theo những gì tôi biết, cô ta xinh đẹp, cao ráo, hơn tôi rất nhiều… Vậy mà giờ đây.

Khi anh nói những lời ấy, giọng anh đầy sự áy náy và tha thiết. Nhưng làm sao tôi có thể tin rằng anh “không có tình cảm”?

Một người đàn ông có thể vì lòng trắc ẩn mà âm thầm giúp đỡ suốt hai năm, đến mức giấu cả vợ, đến mức đêm ngủ lại bên một người đàn bà từng là người yêu?

Điều khiến tôi không thể chấp nhận hơn nữa là anh xin tôi… mỗi tháng chu cấp 2 triệu cho cô ấy.

Anh bảo nếu tôi thương anh, hãy cho anh giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn. Và nếu tôi từ chối, thì anh e rằng “giữa vợ chồng cũng khó mà hòa thuận lâu dài”.

Tôi lặng người. Hóa ra tôi lại bị đặt vào thế lựa chọn giữa lòng bao dung và một cuộc hôn nhân đang rạn vỡ.

Tôi không biết mình nên làm gì, làm người tốt, san sẻ sự giúp đỡ ấy, hay kiên quyết dứt khoát với yêu cầu vô lý này? Tôi chưa có câu trả lời.

Nhưng tôi biết một điều, tôi chưa bao giờ cảm thấy xa chồng như lúc này. Tôi cũng thương cho người đàn bà kia nhưng không thể vì thế mà nhường chồng.

Thử hỏi trên thế gian này, có người phụ nữ nào chấp nhận nhìn chồng mình chăm sóc cho một người phụ nữ khác mang tên "người yêu cũ"?