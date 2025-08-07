Hà Nội

Đời sống

Đến nhà đánh ghen, vợ chết lặng khi thấy tình trạng "tiểu tam"

Nhìn dung nhan và tình trạng của kẻ thứ ba, tôi thực sự đã quên sạch những điều mình định nói, tay chân run rẩy, chỉ muốn bỏ ra về.

Theo Độc giả giấu tên/ Vietnamnet

Tôi từng nghĩ nếu chồng ngoại tình, tôi sẽ không ngần ngại đánh ghen. Thế nhưng, khi đối mặt với sự thật, tôi lại không biết mình nên khóc, nên giận, hay nên im lặng.

Mọi chuyện bắt đầu từ những biểu hiện lạ của chồng suốt hơn một năm nay. Anh hay về muộn, hay cầm điện thoại lén lút, tâm trạng lúc vui lúc buồn.

Tôi âm thầm điều tra và cuối cùng cũng lần ra được địa chỉ của người phụ nữ mà anh thường lui tới. Tôi nổi cơn thịnh nộ, chuẩn bị "xử lý" kẻ thứ ba một trận ra trò.

tinh-yeu.jpg
Tôi đau đớn khi phải đưa ra quyết định. Ảnh minh họa: FP

Thế nhưng, khi đến nhà cô ta, tôi "đứng hình" trước một gương mặt hốc hác, làn da sạm đi vì bệnh tật, căn nhà trọ cũ kỹ.

Đó không phải là một tiểu tam sang chảnh như tôi tưởng tượng, cũng không phải kẻ dụ dỗ đàn ông đã có vợ. Đó là người tình cũ của chồng tôi, anh nói thế.

Người phụ nữ ấy từng xinh đẹp, thành đạt, có công việc ổn định. Nhưng vài năm trước phát hiện bệnh, cô ta nghỉ việc, về nhà tự điều trị.

Tiền bạc tiêu hết vào thuốc men. Cô ta không dám nói thật với bố mẹ ở quê mà sống đơn độc, dựa vào chút bảo hiểm và sự cưu mang của… chồng tôi.

Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng. Suốt hai năm qua, anh giấu tôi, chu cấp tiền bạc, thậm chí có đêm ngủ lại nhà cô ta vì “lo cô ấy sốt cao, không ai đưa đi viện”.

Anh bảo, giữa họ không có tình cảm, chỉ là tình nghĩa cũ, là trách nhiệm, là nỗi day dứt khi thấy người cũ không còn ai bên cạnh.

Tôi từng biết chút ít về người phụ nữ này với tư cách người yêu cũ của anh.

Trước đây, khi cưới anh, tôi có âm thầm tìm hiểu qua. Nhưng theo những gì tôi biết, cô ta xinh đẹp, cao ráo, hơn tôi rất nhiều… Vậy mà giờ đây.

Khi anh nói những lời ấy, giọng anh đầy sự áy náy và tha thiết. Nhưng làm sao tôi có thể tin rằng anh “không có tình cảm”?

Một người đàn ông có thể vì lòng trắc ẩn mà âm thầm giúp đỡ suốt hai năm, đến mức giấu cả vợ, đến mức đêm ngủ lại bên một người đàn bà từng là người yêu?

Điều khiến tôi không thể chấp nhận hơn nữa là anh xin tôi… mỗi tháng chu cấp 2 triệu cho cô ấy.

Anh bảo nếu tôi thương anh, hãy cho anh giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn. Và nếu tôi từ chối, thì anh e rằng “giữa vợ chồng cũng khó mà hòa thuận lâu dài”.

Tôi lặng người. Hóa ra tôi lại bị đặt vào thế lựa chọn giữa lòng bao dung và một cuộc hôn nhân đang rạn vỡ.

Tôi không biết mình nên làm gì, làm người tốt, san sẻ sự giúp đỡ ấy, hay kiên quyết dứt khoát với yêu cầu vô lý này? Tôi chưa có câu trả lời.

Nhưng tôi biết một điều, tôi chưa bao giờ cảm thấy xa chồng như lúc này. Tôi cũng thương cho người đàn bà kia nhưng không thể vì thế mà nhường chồng.

Thử hỏi trên thế gian này, có người phụ nữ nào chấp nhận nhìn chồng mình chăm sóc cho một người phụ nữ khác mang tên "người yêu cũ"?

vietnamnet.vn
Link bài gốc
https://vietnamnet.vn/den-nha-danh-ghen-vo-chet-lang-khi-thay-tinh-trang-cua-tieu-tam-2428802.html
#đánh ghen chồng ngoại tình #người phụ nữ thứ ba #tình trạng tiểu tam #bệnh tật của người tình cũ #chu cấp tiền cho người yêu cũ #đàn ông vì lòng trắc ẩn

Liệu khó khăn tài chính có làm vợ chồng bớt tình cảm?

Khủng hoảng tài chính có thể làm lung lay tình cảm. Nhưng nếu đồng lòng, hai người vẫn có thể nắm tay nhau bước qua giai đoạn khó khăn.

Khi sóng gió tài chính ập đến, nhiều cặp đôi không chỉ chật vật vì tiền mà còn đứng trước nguy cơ rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, nếu biết cách đồng hành và chia sẻ, khủng hoảng tài chính có thể trở thành cơ hội để hai người hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Tài chính luôn là bài kiểm tra thực tế cho bất kỳ mối quan hệ nào. Khi cả hai phải đối mặt với khó khăn tiền bạc, sự đồng lòng, thẳng thắn và khéo léo trong cách xử lý sẽ là chiếc phao cứu sinh giữ cho tình yêu và niềm tin không bị cuốn trôi.

Vợ chồng cùng nghề, hiểu nhau chưa chắc đã dễ sống

Vợ chồng cùng nghề dễ chia sẻ, dễ hiểu nhau. Nhưng cũng cần đủ tinh tế để giữ khoảng cách và tránh áp lực vô hình.

Cùng nghề tưởng là điểm cộng lý tưởng cho cuộc sống hôn nhân, khi vợ chồng có thể dễ dàng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc. Nhưng cũng không ít người trong cuộc lại cảm thấy mệt mỏi vì sự quá gần ấy khiến cuộc sống mất đi sự riêng tư cần thiết.

Vợ chồng cùng nghề: Gắn bó khăng khít hay ngột ngạt âm thầm?

Vợ chồng trẻ mắc kẹt vì áp lực sinh con

Nhiều vợ chồng trẻ chưa ổn định sau cưới đã chịu áp lực sinh con từ hai bên gia đình. Sự giục giã này dễ khiến hôn nhân căng thẳng và mất cân bằng.

Không ít cặp vợ chồng trẻ vừa bước chân vào hôn nhân đã phải đối mặt với vô vàn áp lực liên quan đến chuyện sinh con. Những câu hỏi tưởng chừng vô tư như "bao giờ có tin vui?", “cưới rồi sao chưa có con?” có thể gây tổn thương tinh thần sâu sắc và làm lung lay nền tảng của một cuộc hôn nhân đang trong giai đoạn xây dựng.

Chuyện sinh con nên là sự lựa chọn xuất phát từ tình yêu, sự sẵn sàng và đồng thuận giữa hai vợ chồng. Thế nhưng trong thực tế, nhiều cặp đôi rơi vào tình thế bị ép buộc hoặc hoang mang bởi áp lực vô hình từ gia đình và xã hội. Vậy phải làm gì để vượt qua cuộc chiến tinh thần này một cách lành mạnh và vững vàng?

