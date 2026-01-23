Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí.

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả bầu Ban Bí thư khóa XIV.

Ông Trần Cẩm Tú tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí. Trong đó, 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. 3 đồng chí sẽ bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thực hiện ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử, thông qua danh sách bầu cử đối với 5 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề cử. Đồng thời đã tiến hành bầu cử theo quy định. Kết quả có 3 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ban Bí thư khóa XIV, đạt số phiếu cao, gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội, 3 đồng chí trên đã trúng cử Ban Bí thư khóa XIV.

Kết quả giới thiệu, phân công nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư khóa XIV:

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối 200/200 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết bằng 100%, giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.