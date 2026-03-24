Đáp án nào cho nhu cầu mua xe kinh tế với trải nghiệm sử dụng vượt trội?

Không chỉ là một chiếc chất lượng tốt, bền bỉ, VinFast VF 5 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trẻ khi bài toán “mua xe - nuôi xe” được giải theo cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Đi phố linh hoạt, lên cao tốc tự tin

Trước khi đến với xe điện, anh Trọng, một khách hàng tại khu vực miền Nam, từng cân nhắc một mẫu xe xăng cỡ A của Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh hoàn toàn “quay xe” sau khi cầm lái mẫu VinFast VF 5.

“Xe đáp ứng tốt nhu cầu về độ tiện dụng, tính đơn giản và mang lại trải nghiệm vận hành hài lòng”, anh Trọng cho biết. VF 5 sở hữu khối động cơ điện có công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Sức mạnh này vượt trội so với mặt bằng chung phân khúc A, mang tới khả năng tăng tốc dứt khoát và nhanh nhẹn, dù là di chuyển trong phố hay trên cao tốc.

Một điểm khiến anh Trọng đặc biệt hài lòng là hệ thống phanh tái sinh. Khi di chuyển qua các cung đường đèo dốc, chế độ phanh tái sinh cao giúp xe giảm tốc êm, hạn chế phải rà phanh liên tục, từ đó giảm mệt mỏi khi lái xe đường dài.

Dù có kích thước nhỏ gọn để linh hoạt trong phố, không gian bên trong của VF 5 vẫn đủ rộng rãi cho một gia đình trẻ. Ngoài ra, VF 5 còn được trang bị tới 6 túi khí cùng loạt tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giúp người lái an tâm hơn trên mọi hành trình. Loạt option này thậm chí đặt VF 5 ngang hàng với một số mẫu xe hạng B có mức giá cao hơn cả trăm triệu đồng.

“Dễ mua, dễ nuôi” chưa từng có

Với giá trị vượt tầm giá tiền, suốt 2 năm qua, VF 5 liên tục là mẫu xe top đầu trong bảng doanh số toàn thị trường. Trong đó, mức giá cạnh tranh và chi phí vận hành tiết kiệm vượt trội so với xe xăng là yếu tố thúc đẩy ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn mẫu A-SUV Việt.

Theo tính toán, với mức giá niêm yết 529 triệu đồng, VF 5 vốn nằm ở mức khá cạnh tranh trong phân khúc A-SUV. Đặc biệt, VinFast đang triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với những ưu đãi chưa từng có khiến mẫu xe này càng thêm dễ tiếp cận.

Cụ thể, khách hàng có thể tham gia chính sách “Mua xe 0 đồng”, được hỗ trợ vay tới 100% giá trị xe với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu, giúp việc sở hữu ô tô trở nên dễ dàng hơn với người dùng phổ thông. Người mua cũng có thể lựa chọn được hưởng ưu đãi trực tiếp 6% vào giá xe thay cho chính sách lãi suất.

Chủ nhân các mẫu xe xăng của thương hiệu bất kỳ chuyển đổi sang xe điện VinFast từ nay tới hết 31/3 được tặng thêm 3% giá xe, đưa mức giá lăn bánh VF 5 về chỉ còn dưới 500 triệu đồng – thấp hơn cả giá niêm yết.

VF 5 cũng thể hiện sự tiết kiệm tuyệt đối về chi phí nuôi xe. Sau gần 2,5 năm sử dụng với quãng đường hơn 81.000 km, anh Trọng tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng mỗi năm so với xe xăng. Đặc biệt, với chính sách miễn phí sạc pin lên tới 3 năm tại các trạm V-Green, chi phí năng lượng của người dùng này gần như bằng 0 trong thời gian dài. Nếu mua xe từ 10/2/2026, khách hàng mới sẽ được hưởng chính sách tương tự tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

Chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng là một bất ngờ lớn với anh Trọng. Theo chia sẻ của vị chủ xe, mỗi lần bảo dưỡng định kỳ (nay đã nâng lên 15.000 km) chỉ tốn từ 300.000 đến 600.000 đồng. Cấu tạo động cơ điện đơn giản giúp giảm thiểu các hạng mục cần thay thế phức tạp như dầu máy, lọc dầu thường thấy trên xe xăng.

Với chế độ bảo hành chính hãng lên tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dùng ở mọi vùng miền.

Mang tới “combo” điểm mạnh từ giá bán dễ tiếp cận, chi phí vận hành tối thiểu cho đến trải nghiệm lái thú vị, VinFast VF 5 được cho là lựa chọn thực dụng, kinh tế nhất cho các gia đình Việt trong phân khúc A-SUV hiện nay.

