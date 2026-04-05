Danh sách 50 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 đồng chí lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.