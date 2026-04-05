Danh sách 50 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử

Đồng chí Lương Cường, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Văn Nên...là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khoá XIV.

Thiên Tuấn

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn chủ tịch công bố danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử.

anh-chup-man-hinh-2026-01-23-luc-152621.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính không tái cử khoá XIV.

1. Đồng chí Lương Cường

2. Đồng chí Phạm Minh Chính

3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

4. Đồng chí Phan Đình Trạc

5. Đồng chí Nguyễn Văn Nên

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

7. Đồng chí Nguyễn Đức Hải

8. Đồng chí Bùi Thanh Sơn

9. Đồng chí Hồ Đức Phớc

10. Đồng chí Lê Minh Quang

11. Đồng chí Lê Thành Long

12. Đồng chí Trần Hồng Hà

13. Đồng chí Trần Quang Phương

14. Đồng chí Mai Văn Chính

15. Đồng chí Bùi Minh Châu

16. Đồng chí Châu Văn Minh

17. Đồng chí Đào Ngọc Dung

18. Đồng chí Đoàn Hồng Phong

19. Đồng chí Dương Thanh Bình

20. Đồng chí Dương Văn Trang

21. Đồng chí Giàng Páo Mỷ

22. Đồng chí Hoàng Đăng Quang

23. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến

24. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng

25. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt

26. Đồng chí Lại Xuân Môn

27. Đồng chí Lê Huy Vịnh

28. Đồng chí Lê Trường Lưu

29. Đồng chí Lữ Văn Hùng

30. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh

31. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh

32. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

33. Đồng chí Nguyễn Quang Dương

34. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh

35. Đồng chí Nguyễn Văn Danh

36. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

37. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi

38. Đồng chí Phạm Tất Thắng

39. Đồng chí Phạm Viết Thanh

40. Đồng chí Trần Quốc Cường

41. Đồng chí Trần Quốc Tỏ

42. Đồng chí Trần Văn Rón

43. Đồng chí Trần Văn Sơn

44. Đồng chí Võ Minh Lương

45. Đồng chí Võ Văn Dũng

46. Đồng chí Vũ Hải Sản

47. Đồng chí Vũ Hồng Thanh

48. Đồng chí Y Vinh Tơr

49. Đồng chí Phan Như Nguyện

50. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt

