Danh sách 50 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn chủ tịch công bố danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử.
1. Đồng chí Lương Cường
2. Đồng chí Phạm Minh Chính
3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình
4. Đồng chí Phan Đình Trạc
5. Đồng chí Nguyễn Văn Nên
6. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
7. Đồng chí Nguyễn Đức Hải
8. Đồng chí Bùi Thanh Sơn
9. Đồng chí Hồ Đức Phớc
10. Đồng chí Lê Minh Quang
11. Đồng chí Lê Thành Long
12. Đồng chí Trần Hồng Hà
13. Đồng chí Trần Quang Phương
14. Đồng chí Mai Văn Chính
15. Đồng chí Bùi Minh Châu
16. Đồng chí Châu Văn Minh
17. Đồng chí Đào Ngọc Dung
18. Đồng chí Đoàn Hồng Phong
19. Đồng chí Dương Thanh Bình
20. Đồng chí Dương Văn Trang
21. Đồng chí Giàng Páo Mỷ
22. Đồng chí Hoàng Đăng Quang
23. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến
24. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng
25. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt
26. Đồng chí Lại Xuân Môn
27. Đồng chí Lê Huy Vịnh
28. Đồng chí Lê Trường Lưu
29. Đồng chí Lữ Văn Hùng
30. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh
31. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh
32. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng
33. Đồng chí Nguyễn Quang Dương
34. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh
35. Đồng chí Nguyễn Văn Danh
36. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng
37. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi
38. Đồng chí Phạm Tất Thắng
39. Đồng chí Phạm Viết Thanh
40. Đồng chí Trần Quốc Cường
41. Đồng chí Trần Quốc Tỏ
42. Đồng chí Trần Văn Rón
43. Đồng chí Trần Văn Sơn
44. Đồng chí Võ Minh Lương
45. Đồng chí Võ Văn Dũng
46. Đồng chí Vũ Hải Sản
47. Đồng chí Vũ Hồng Thanh
48. Đồng chí Y Vinh Tơr
49. Đồng chí Phan Như Nguyện
50. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt