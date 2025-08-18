Đàn ông có 4 bộ phận chuyển màu “đen” bất thường, dấu hiệu thận suy yếu

Tai, mắt, trán hay môi chuyển màu thâm xỉn không đơn thuần là thay đổi ngoại hình mà có thể là dấu hiệu thận suy yếu ở nam giới.

Thận được xem là “cỗ máy lọc” của cơ thể, đảm nhiệm vai trò đào thải độc tố, cân bằng nước – điện giải và duy trì sức khỏe toàn diện. Với nam giới, thận khỏe không chỉ quyết định thể lực mà còn liên quan mật thiết đến sinh lý và tinh thần. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể sẽ không đào thải kịp độc tố, dẫn đến nhiều rối loạn âm thầm nhưng dai dẳng.

Chức năng thận suy giảm, cơ thể sẽ không đào thải kịp độc tố, dẫn đến nhiều rối loạn âm thầm nhưng dai dẳng. Ảnh minh họa

Điều đáng nói là thận yếu không chỉ bộc lộ qua những triệu chứng rõ ràng như mệt mỏi, tiểu đêm, đau lưng, mà đôi khi còn được “hé lộ” ngay trên gương mặt và làn da. Các chuyên gia y học cổ truyền cho rằng có 4 bộ phận trên cơ thể nam giới nếu ngày càng sẫm màu bất thường thì đó chính là tín hiệu cảnh báo thận đang gặp vấn đề. Việc nhận biết sớm những thay đổi này sẽ giúp nam giới có hướng chăm sóc sức khỏe kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng lâu dài.

Tai thâm đen – dấu hiệu thận khí không đủ

Trong quan niệm Đông y, tai có mối liên hệ chặt chẽ với thận. Khi khí huyết từ thận không nuôi dưỡng đủ, vùng tai sẽ kém hồng hào, chuyển sang xám xịt hoặc thâm đen.

Ảnh Getty

Nam giới có tai thâm thường đi kèm tình trạng ù tai, chóng mặt, giảm thính lực, dễ lạnh do tuần hoàn máu kém. Đây là tín hiệu cảnh báo thận yếu không nên bỏ qua.

Quầng mắt thâm đen – độc tố tích tụ

Nhiều người nghĩ quầng thâm dưới mắt chỉ là hệ quả của việc thức khuya. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ mà mắt liên tục thâm quầng, rất có thể đó là do thận hoạt động kém, không lọc bỏ hết chất độc.

Quầng mắt thâm đen độc tố tích tụ. Ảnh minh họa

Khi độc tố tích tụ lâu ngày, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược và sắc diện kém tươi tắn.

Trán xám xịt – phản chiếu nội tạng suy yếu

Trán vốn được xem là vùng phản ánh rõ tình trạng sức khỏe nội tạng. Khi cơ quan trong cơ thể gặp vấn đề, đặc biệt là gan hoặc thận, vùng trán có thể chuyển màu xám xịt, thiếu sức sống.

Nếu tình trạng này đi kèm với mệt mỏi, chán ăn hoặc rối loạn tiểu tiện, nam giới nên đi kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm nguyên nhân.

Môi thâm đen – thận kém đào thải độc tố

Đôi môi hồng hào là biểu hiện của sức khỏe ổn định. Ngược lại, môi thâm xỉn, kém tươi tắn có thể do thận hoạt động yếu, khiến chất độc không được đào thải kịp thời và ảnh hưởng đến sắc tố da môi.

Môi thâm đen thận kém đào thải độc tố. Ảnh minh họa

Nếu đã chăm sóc kỹ mà môi vẫn thâm kéo dài, cần cân nhắc khả năng có liên quan đến bệnh lý về thận.

Bảo vệ thận từ những thói quen đơn giản

Để duy trì sức khỏe thận, nam giới nên:

Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya.

Uống đủ nước, hạn chế bia rượu và chất kích thích.

Ăn nhiều rau xanh, giảm đồ mặn và dầu mỡ.

Vận động thường xuyên để cải thiện tuần hoàn máu.

Khám sức khỏe định kỳ, nhất là khi có dấu hiệu bất thường.