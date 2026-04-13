Đàm phán Mỹ - Iran kết thúc trong bế tắc

Phó Tổng thống Mỹ Vance rời Pakistan sau khi các cuộc đàm phán với Iran về việc chấm dứt chiến tranh rơi vào bế tắc.

Tuệ Minh

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã lên máy bay rời Pakistan lúc 7 giờ 8 phút sáng 12/4 theo giờ địa phương. Trước đó Phó Tổng thống Vance cũng cho biết Iran từ chối nhượng bộ về việc phát triển vũ khí hạt nhân khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc.

Trong cuộc họp báo kéo dài ba phút trước khi lên máy, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh đàm phán không đạt được bước tiến quan trọng nào khi hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Đàm phán Mỹ - Iran đã kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

Ông Vance bày tỏ lời cảm ơn và rời đi mà không trả lời thêm câu hỏi nào. Phó tổng thống Mỹ cũng cho biết đã liên tục trao đổi nội dung đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

“Chúng tôi liên tục giữ liên lạc với đội ngũ vì chúng tôi đang đàm phán một cách thiện chí,” ông Vance nói. Phó Tổng thống JD Vance cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào sau khi Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ về việc không phát triển vũ khí hạt nhân.

“Mỹ cần một cam kết rõ ràng rằng Iran sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, cũng như xây dựng các công cụ cho phép họ nhanh chóng sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Vance nói với các phóng viên. “Đó là yêu cầu tiên quyết Tổng thống Mỹ đưa ra và đó là điều chúng tôi đã cố gắng đạt được thông qua các cuộc đàm phán này.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã trả lời truyền thông Iran sau những bình luận của Phó Tổng thống JD Vance.

Ông Esmail Baghaei cho biết Iran và Mỹ đã "đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề" và vẫn còn "những khác biệt về quan điểm ở 2-3 vấn đề quan trọng".

“Các cuộc đàm phán này được tổ chức sau 40 ngày chiến tranh áp đặt và diễn ra trong bầu không khí thiếu tin tưởng và nghi ngờ. Đương nhiên là ngay từ đầu chúng ta không thể kỳ vọng đạt được thỏa thuận chỉ trong một cuộc họp”, ông Baghaei nói. “Ngay cả chẳng ai ngờ tới điều đó cả.”

Trước đó, ông Baghaei đã nói rằng sự thành công của các cuộc đàm phán phụ thuộc vào “sự nghiêm túc và thiện chí của phía đối lập” và việc chấp nhận các quy

AP, Al Jazeera, TTXVN
AP, Al Jazeera, TTXVN

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 12/4, tàu chiến Mỹ cố tiến vào Hormuz

Các cuộc đàm phán đang diễn ra xuyên đêm tại Islamabad bị Tổng thống Trump hạ thấp tầm quan trọng, các tàu khu trục của Mỹ cố gắng tiến vào Hormuz bất thành.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, quân đội Mỹ hôm thứ Bảy đã chuẩn bị cho các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz khi hai tàu khu trục của Hải quân đi qua tuyến đường thủy mà thông thường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết, các tàu khu trục này là một phần của nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo eo biển hoàn toàn không còn thủy lôi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gài trước đó.

Quân sự - Thế giới

Cuộc sống người dân Iran giữa ngừng bắn

Người dân Iran cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Mỹ, nhưng nhiều người vẫn lo ngại rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.

Theo AP, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 đã mang lại sự yên tĩnh tương đối cho thủ đô Tehran, sau hơn một tháng bị không kích dữ dội với nhiều tòa nhà chính phủ và an ninh, nhà dân bị phá hủy.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết, và thỏa thuận ngừng bắn bị lung lay do cuộc chiến của Israel với lực lượng Hezbollah thân Iran tại Lebanon, cũng như việc Iran từ chối hoàn toàn mở cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Quân sự - Thế giới

Hình ảnh phái đoàn Mỹ đến Pakistan chuẩn bị đàm phán với Iran

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tiến hành cuộc đàm phán cấp cao với các đại diện của Iran.

AP đưa tin, những con phố vốn nhộn nhịp của Islamabad (Pakistan) trở nên vắng vẻ vào sáng 11/4 khi lực lượng an ninh phong tỏa các tuyến đường trước thềm cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tham dự cuộc đàm phán. Được biết, phái đoàn Mỹ còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

