Đắk Lắk #đổi phương án đón Tết #pháo hoa #giao thừa trở lại #phút chót

Tỉnh từng hủy bắn pháo hoa để dồn ngân sách cho an sinh sau thiên tai. Tuy nhiên, sau khi Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50% kinh phí, kế hoạch đã được khôi phục.

Ngày 14/2, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 phục vụ người dân và du khách.

Đắk Lắk sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm gồm Quảng trường 10 Tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực núi Nhạn.

Trước đó, tỉnh từng thông báo không tổ chức bắn pháo hoa nhằm ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng sau đó quyết định hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức bắn pháo hoa. Phần còn lại được tỉnh huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, việc khôi phục bắn pháo hoa đáp ứng mong muốn của đông đảo người dân, góp phần tạo không khí phấn khởi dịp đầu năm mới.

Theo thông báo hỏa tốc của tỉnh, pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn trong 15 phút tại hai địa điểm là Quảng trường 10 Tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực núi Nhạn (phường Tuy Hòa).

Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026.