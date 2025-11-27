Tôn vinh con người, tập thể anh hùng là tôn vinh giá trị cốt lõi của dân tộc

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI;

Xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự Phiên họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Hội đồng.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra vào tháng 12/2025 có chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2026 - 2030.

Đại hội biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc; cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi cấp, mỗi ngành, trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng tâm đang đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Giao lưu các điển hình tiên tiến; các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội được các tiểu ban: Nội dung, Tuyên truyền, Hậu cần - An ninh triển khai khẩn trương, cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội đồng và các thành viên Hội đồng đã nỗ lực, tập trung, tích cực chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng cho biết, thời gian từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị tương đối lớn, yêu cầu đòi hỏi chất lượng rất cao. Các bên liên quan cần làm tốt các công tác tổ chức lễ tân, hậu cần, bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm, chính xác để tổ chức Đại hội với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn.

Đại hội tổng kết các phong trào thi đua, khắc họa bản chất của phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, góp phần vào thành tựu chung của cả nước; lựa chọn tôn vinh các cá nhân, tập thể của giai đoạn 2021-2025, phản ánh đúng bản chất tiêu biểu, xuất sắc của các tổ chức, cá nhân;

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có thi đua đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự Phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua đất nước đã trải qua công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, tiến hành các phong trào thi đua đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược; xóa nhà tạm, nhà dột nát; an sinh xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự, quốc phòng; thể thao, văn hóa; phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ…

Trong đó, có nhiều sự kiện mang tính lịch sử và xuất hiện nhiều trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước. Do đó cần tôn vinh, khen thưởng kịp thời những hành động anh hùng của những con người, tập thể anh hùng và cũng qua đó tôn vinh giá trị cốt lõi của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ các tập thể, cá nhân như Hội đồng đã thông qua để trình cấp có thẩm quyền xem xét; tiếp tục rà soát, để phát hiện, đề xuất khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc để đề nghị khen thưởng, tôn vinh.